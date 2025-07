ETV Bharat / state

CET Exam Live: पहली शिफ्ट की परीक्षा जारी, दूसरी शिफ्ट का पेपर दोपहर 3.15 बजे से, HSSC के अध्यक्ष ने नूंह के एग्जाम सेंटर का किया दौरा - HARYANA CET EXAM

CET Exam Live Update ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 26, 2025 at 7:31 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 10:21 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के पहले सत्र की परीक्षा शुरू हो गई है. हरियाणा में आज यानी 26 जुलाई 2025 से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) शुरू हो गया है. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ग्रुप-C की पोस्ट के लिए 2 दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम ले रहा है. पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तक होगा. HSSC के अध्यक्ष ने किया नूंह के परीक्षा केंद्रों का दौरा नूंह जिले में पहली बार आयोजित हो रही सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से गंभीर है. इसके अलावा प्रशासन ने भी सीईटी परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने नूंह जिले का दौरा किया और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल तथा मॉडल संस्कृति स्कूल नूंह के दो परीक्षा केंद्रों का दौरा किया. उन्होंने कहा कि तकरीबन साढ़े लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं. जो 12500 बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए हैं, उनके दस्तावेजों में कमी थी. उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. मुझे उस बात का दुख है, लेकिन तकनीकी कमी के चलते ये संभव नहीं हो पाया. HSSC के अध्यक्ष ने किया नूंह के परीक्षा केंद्रों का दौरा (Etv Bharat) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने नूंह जिले के दो परीक्षा केंद्रों का दौरा किया नूंह: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने नूंह जिले के दो परीक्षा केंद्रों का दौरा किया. इस दौरान उनके साथ नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा भी मौजूद रहे. हिम्मत सिंह ने डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल तथा मॉडल संस्कृति स्कूल नूंह के परीक्षा केंद्रों पर दौरा किया. 6 परीक्षा केंद्र पर 1600 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. बंद हुए एग्जाम सेंटर के गेट चरखी दादरी: सीईटी के लिए एग्जाम सेंटर के गेट बंद कर दिए गए हैं. पहले सत्र की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी. कड़ी चेकिंग के बाद ही छात्रों को एंट्री दी गई. बेल्ट, पर्स सहित अन्य सामान केंद्र के बाहर ही रखवाया गया. परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने जांच की. पुलिस के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में सीईटी की परीक्षा हो रही है. अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सर्विस, कड़ी चेकिंग के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री दी गई (Etv Bharat) भिवानी से छात्र रोहतक और महेंद्रगढ़ के लिए रवाना भिवानी: CET परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों में उत्साह दिखा. एसडीएम भिवानी ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर डेस्क, लाइट, पानी टॉयलेट, बेंच, सीसीटीवी कैमरा, जैमर, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए व्हीलचेयर के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है. भिवानी से सबसे ज्यादा परीक्षार्थी रोहतक और महेंद्रगढ़ जिलों के लिए रवाना हुए हैं. नकली अभ्यर्थियों और बुकलेट चोरी पर सख्ती यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र से बुकलेट या ओएमआर शीट लेकर भागने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी. इसी तरह यदि किसी वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा देता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रतिरूपण का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये वस्तुएं बिल्कुल वर्जित हैं परीक्षा केन्द्र में अंगूठी, चेन, बालियां, हार, ब्रोच, किसी भी प्रकार की धातु की वस्तु, मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, घड़ी, पर्स, हेल्थ बैंड, प्लास्टिक पाउच, कोरे या मुद्रित कागज, तथा लिखित चिट आदि ले जाना सख्त वर्जित है. यदि किसी अभ्यर्थी के पास आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है तो उसके विरुद्ध अनुचित साधन का मामला दर्ज किया जाएगा. कौन-कौन सी वस्तुएं ले जानी अनुमन्य हैं बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि महिला अभ्यर्थियों को केवल मंगलसूत्र पहनने, बिंदी और सिंदूर लगाने की छूट दी गई है. वहीं, सिख अभ्यर्थियों को उनकी धार्मिक आस्था से जुड़े चिन्ह परीक्षा में साथ लाने की अनुमति होगी. नेत्रहीन व अशक्त अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था बोर्ड ने बताया कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक अशक्तता वाले नेत्रहीन अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो अपने हाथ से लिखने में असमर्थ हैं, वे लेखक की सहायता ले सकते हैं. ऐसे अभ्यर्थियों को प्रति घंटे 20 मिनट की अतिरिक्त समयावधि यानी कुल 50 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा. अनिवार्य पहचान पत्र और परीक्षा सामग्री परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को उस फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य है, जिसे उन्होंने आवेदन के समय अपलोड किया था. परीक्षा में केवल ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करना अनुमन्य होगा. किसी अन्य पेन, पेंसिल या हाइलाइटर का प्रयोग वर्जित रहेगा. फोटो स्पष्ट नहीं तो नो एंट्री अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर छेड़छाड़ (Distorted/Tampered) पाई गई या फोटो स्पष्ट नहीं है, तो उसे परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र की ‘Centre Copy’ और ‘Candidate Copy’ की रंगीन प्रतियां अपने साथ लानी होंगी, जिन पर पंजीकरण के समय अपलोड की गई रंगीन फोटो लगी हो और राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन करवाया गया हो. रेवाड़ी में 70 परीक्षा केंद्र रेवाड़ी में सुबह 6 बजे से ही हल्की बूंदाबांदी के बीच परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की चहल पहल आरंभ हो गई थी. सात बजे से कड़ी सुरक्षा और जांच के बाद ही प्रवेश करने दिया गया. सुबह का पहला सत्र होने के कारण जांच में सख्ती ज्यादा दिखाई जा रही है. जिला रेवाड़ी में बने 70 परीक्षा केंद्रों पर करीब 74 हजार परीक्षार्थी चार सत्र में परीक्षा देंगे. सीईटी परीक्षा में जिला में महेंद्रगढ़-नारनौल जिला से आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्य किए हैं.

