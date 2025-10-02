गांधी जयंती: सीएम योगी ने राष्ट्रपिता को किया नमन, लालबहादुर शास्त्री को भी अर्पित की श्रद्धाजंलि

सीएम योगी बोले-डबल इंजन सरकार बापू और शास्त्रीजी के सपनों को साकार कर रही

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार गोरखपुर में दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. गोरखनाथ मंदिर के आवासीय भवन के प्रथम तल पर देश के दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पार्चन करने के बाद मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बापू और शास्त्री के सपनों को साकार कर रही है. सत्य और अहिंसा की ताकत क्या होती है, इसका एहसास भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को कराया. महात्मा गांधी के मूल्यों और आदर्शों में स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान रहा. विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सत्य व अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के साथ स्वदेशी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का आलंबन बनी.



उन्होंने कहा कि बापू के सपनों को साकार करने को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी देश और दुनिया के लिए मॉडल बन रही है. स्वदेशी से ही जुड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना सफलता की नई ऊंचाई को छू रही है. स्वदेशी केवल खादी तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में भारत की दिनचर्या का हिस्सा बन रही है.

