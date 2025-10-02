ETV Bharat / state

गांधी जयंती: सीएम योगी ने राष्ट्रपिता को किया नमन, लालबहादुर शास्त्री को भी अर्पित की श्रद्धाजंलि

गांधी जयंती
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 2, 2025

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाओं व विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर यूपी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों ने भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

10:57 AM, 2 Oct 2025

सीएम योगी बोले-डबल इंजन सरकार बापू और शास्त्रीजी के सपनों को साकार कर रही

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार गोरखपुर में दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. गोरखनाथ मंदिर के आवासीय भवन के प्रथम तल पर देश के दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पार्चन करने के बाद मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बापू और शास्त्री के सपनों को साकार कर रही है. सत्य और अहिंसा की ताकत क्या होती है, इसका एहसास भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को कराया. महात्मा गांधी के मूल्यों और आदर्शों में स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान रहा. विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सत्य व अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के साथ स्वदेशी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का आलंबन बनी.

उन्होंने कहा कि बापू के सपनों को साकार करने को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी देश और दुनिया के लिए मॉडल बन रही है. स्वदेशी से ही जुड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना सफलता की नई ऊंचाई को छू रही है. स्वदेशी केवल खादी तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में भारत की दिनचर्या का हिस्सा बन रही है.

सीएम योगी महात्मा गांधी जी को दी श्रद्धांजलि
सीएम योगी ने महात्मा गांधी जी को दी श्रद्धांजलि

10:56 AM, 2 Oct 2025

कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गांधी समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि

रामपुर में गांधी जयंती पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गांधी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान कृषि राज्य मंत्री ने सभी को बधाई दी. छात्र छत्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया. वहीं, जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने यहां मौजूद लोगों को राष्ट्र की एकता की शपथ दिलाई.

कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गांधी जी को दी श्रद्धांजलि
कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गांधी जी को दी श्रद्धांजलि

