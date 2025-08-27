ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; फर्रुखाबाद के 160 गांवों में संकट बरकार, कई जिलों में उफनाती नदियों का कहर जारी - FLOOD IN UP

यूपी में बाढ़; फर्रुखाबाद में बाढ़ से संकट.
यूपी में बाढ़; फर्रुखाबाद में बाढ़ से संकट. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 7:29 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 7:39 AM IST

यूपी में बाढ़-बारिश का कहर बरकरार है. कई जिलों में नदियां उफान पर हैं. कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है. स्कूल, काॅलेज और रोजगार प्रतिष्ठान बंद हैं. फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी आफत बना हुआ है. जिले के 160 गांवों में बाढ़ से प्रभावित हैं. वहीं लगातार बारिश से गंगा-यमुना, घाघरा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने से आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर समेत कई जिलों के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं.

7:29 AM, 27 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद के चार ब्लॉक के 229 विद्यालयों में ताला, 10 हजार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

फर्रुखाबाद जिले के 160 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. यहां चार ब्लॉक के 229 विद्यालयों में ताला लगा है. इनमें से राजेपुर ब्लॉक के 105 विद्यालय, शमशाबाद 56, कायमगंज 49 और बढ़पुर ब्लॉक के 19 विद्यालय हैं. यहां पढ़ने वाले करीब 10 हजार बच्चों की पढ़ाई ठप है. स्कूलों में तैनात करीब 600 शिक्षकों को निकटतम विद्यालयों में शिक्षण कार्य करना सुनिश्चित किया गया है. बीईओ राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ के चलते करीब 229 विद्यालयों का संचालन बंद किया गया है. जहां बाढ़ का पानी कम हो रहा है. वहां विद्यालय खोले जा रहे हैं.

सूचना विभाग के मुताबिक डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी रोजाना बाढ़ क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं. जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित कृषि क्षेत्र का सर्वे कर उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. बाढ़ क्षेत्र में 151 नावें व 11 मोटर बोट संचालित की जा रही हैं. बाढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं. इसके अलावा मेडिकल टीमों द्वारा लोगों में क्लोरीन टेबलेट व ओ.आर.एस. के पैकेट बांटे जा रहे हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF व फ्लड पी.ए.सी. की तैनाती भी है. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि 5 ब्लॉक में बाढ़ का प्रकोप ज्यादा है. इसे देखते हुए प्रतिदिन मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य टीमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं.

फर्रुखाबाद में बाढ़ से बिगड़े हालात. (Video Credit : ETV Bharat)

फर्रुखाबाद में बाढ़ से बिगड़े हालात. (Video Credit : ETV Bharat)
