यूपी में बाढ़-बारिश; चेतावनी स्तर से नीचे उतरी यमुना-गंगा और रामगंगा, अब बाढ़ग्रस्त इलाकों में संक्रामक बीमारियों का खतरा

यूपी में बाढ़; घटने लगा नदियों का जलस्तर.
यूपी में बाढ़; घटने लगा नदियों का जलस्तर. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 8:49 AM IST

Updated : September 13, 2025 at 11:31 AM IST

यूपी में बारिश कम होने से नदियों का जलस्तर गिरने लगा है. हालांकि प्रदेश के कई जिलों में नदियां अभी उफान पर हैं. नदियों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत नहीं है. आगरा में यमुना का पानी निचले इलाकों में भरा है. बाढ़ग्रस्त इलाकों में बुखार और संक्रमण फैलने की सूचना है. फर्रुखाबाद में भी गंगा और राम गंगा का जलस्तर घटा है. लेकिन तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ पशुओं का चारे आदि की समस्याएं बरकरार हैं. कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने से संक्रामक बीमारियों के खतरा मंडराने लगा है. हालांकि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और राहत पहुंचाने का दावा कर रहा है.

11:26 AM, 13 Sep 2025 (IST)

उन्नाव में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, तटवर्ती गांवों में मुश्किलें कम नहीं

उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर शुक्रवार को करीब 15 सेंटीमीटर घटा, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से लगभग आठ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जलस्तर में कमी आने से तटवर्ती गांवों के लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है. हालांकि बाढ़ से पैदा हुईं दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं. गंगा के उफान से परिहार क्षेत्र और सिरोसी ब्लॉक के दर्जनों गांवों को बुरी तरह प्रभावित है. बाढ़ का पानी परियार देवी, पूर्व बाबू बंगला, मन बंगला, चांदी बंगला, बंधन पूर्व, जुड़ा पर्व, कोलवा, लालतू पूर्व, मरौंदा, माझावर मरौंदा, सूचित, बहला, टपरा, मक्का पुरवा, धोबिन पूर्व, बस धन, अटारी, भदेवना समेत दर्जनों गांवों के घरों, खेतों और रास्तों में भरा हुआ है.

दर्जनों गांवों के ग्रामी राहत शिविरों में रहने का मजबूर : बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कई गांवों के लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं. ग्रामीण जानकीकुंड स्थित राहत शिविर और परियार-बिठूर मार्ग के किनारे तिरपाल डालकर गुजारा कर रहे हैं. इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक परेशान हैं. राहत शिविरों में रहने की मजबूरी के बीच भी मूलभूत सुविधाओं की कमी ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा रही हैं.

मवेशियों का देखभाल बड़ी चुनौती : बाढ़ के चलते मवेशियों का देखभाल बड़ी चुनौती है. प्रशासन की ओर से मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है, लेकिन जानवरों को बचाने और सुरक्षित रखने की इंतजाम नहीं हैं. गंगा का जलस्तर घटने से ग्रामीणों को राहत की उम्मीद है, लेकिन अब संक्रामक बीमारियों का डर सता रहा है. हालांकि प्रशासन प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाने के दावा कर रहा है.

उन्नाव में बाढ़ का असर.
उन्नाव में बाढ़ का असर. (Photo Credit : ETV Bharat)

8:18 AM, 13 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में भी गंगा और राम गंगा का जलस्तर घटा, समस्याएं बरकरार

फर्रुखाबाद में रामगंगा का जलस्तर शुक्रवार से घटना शुरू हो गया है. हालांकि तटवर्ती क्षेत्रों में राहत नहीं है. लोगों नाव से आवाजाही करनी पड़ रही है. घरों में पानी भरा है. कई स्कूलों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है. स्कूल बंद हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. पशुओं के चारे की समस्या जस की तस है. वहीं बाढ़ का पानी उतरने से बीमारियों का खतरा सताने लगा है. सूचना विभाग के मुताबिक शुक्रवार को गंगा में नरौरा बांध से 80477 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 136.85 मीटर पर है. वहीं रामगंगा का जलस्तर 136.35 मीटर पर पहुंच गया है.

फर्रुखाबाद में जलस्तर का आंकड़ा. (Photo Credit : Information Department)
फर्रुखाबाद में जलस्तर.
फर्रुखाबाद में जलस्तर. (Photo Credit : ETV Bharat)

8:11 AM, 13 Sep 2025 (IST)

आगरा में 3 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फसलें डूबीं

यमुना की बाढ़ में सदर, एत्मादपुर, फतेहाबाद और बाह तहसील के 40 से अधिक प्रभावित हुए हैं. इन गांवों की करीब तीन हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन की फसलें यमुना में समा गई हैं. जिससे किसान बेहद परेशान हैं. इसमें बुढैरा, स्याइच, मोरहारी, टोका, सुंसार, बड़ापुरा, चरीथा, बाग गुडि़याना, खिलावली, कटरा, पुरा दसू, प्रेम नगर, विक्रमपुर घाट, पई हार, कोट, पुरा रघुवर, नौगवां हार, पुरा चतुर्भुज, कचौरा घाट, कल्यानपुर, भरतार, गगनकी, रामपुर चंद्रसेनी, मई गांव पानी से घिरे हुए हैं. कचौराघाट, बड़ापुरा, लखीपुरा, चरीथा, गुडियाना, खिलावली, कटरा, पुरा दसू, प्रेम नगर, विक्रमपुर घाट, पई हार, पुरा रघुवर, गगनकी, बटेश्वर समेत अन्य गांव में फसलें जलमग्न हैं.

बता दें, गोकुल, ओखला और ताजेवाला बैराज से निरंतर यमुना नदी में पानी छोड़ने का धीरे-धीरे स्तर कम हो रहा है. बीते 1 सितंबर को हथनीकुंड से छोड़े गए 3.29 लाख क्यूसेक पानी और पहाड़ों पर बारिश से आगरा में यमुना नदी के जलस्तर ने सन 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यमुना का जलस्तर आगरा में 501.3 फीट पहुंच गया. जिससे शहर की 60 से अधिक कॉलोनियों और 40 गांवों में बाढ़ आ गई. जिसने खूब तबाही मचाई है. जिले में हजारों बीघा फसल डूब गई हैं.

फर्रुखाबाद में जलस्तर का आंकड़ा.
फर्रुखाबाद में जलस्तर का आंकड़ा. (Photo Credit : Information Department)
