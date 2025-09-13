यूपी में बाढ़-बारिश; चेतावनी स्तर से नीचे उतरी यमुना-गंगा और रामगंगा, अब बाढ़ग्रस्त इलाकों में संक्रामक बीमारियों का खतरा

उन्नाव में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, तटवर्ती गांवों में मुश्किलें कम नहीं

उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर शुक्रवार को करीब 15 सेंटीमीटर घटा, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से लगभग आठ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जलस्तर में कमी आने से तटवर्ती गांवों के लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है. हालांकि बाढ़ से पैदा हुईं दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं. गंगा के उफान से परिहार क्षेत्र और सिरोसी ब्लॉक के दर्जनों गांवों को बुरी तरह प्रभावित है. बाढ़ का पानी परियार देवी, पूर्व बाबू बंगला, मन बंगला, चांदी बंगला, बंधन पूर्व, जुड़ा पर्व, कोलवा, लालतू पूर्व, मरौंदा, माझावर मरौंदा, सूचित, बहला, टपरा, मक्का पुरवा, धोबिन पूर्व, बस धन, अटारी, भदेवना समेत दर्जनों गांवों के घरों, खेतों और रास्तों में भरा हुआ है.

दर्जनों गांवों के ग्रामी राहत शिविरों में रहने का मजबूर : बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कई गांवों के लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं. ग्रामीण जानकीकुंड स्थित राहत शिविर और परियार-बिठूर मार्ग के किनारे तिरपाल डालकर गुजारा कर रहे हैं. इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक परेशान हैं. राहत शिविरों में रहने की मजबूरी के बीच भी मूलभूत सुविधाओं की कमी ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा रही हैं.

मवेशियों का देखभाल बड़ी चुनौती : बाढ़ के चलते मवेशियों का देखभाल बड़ी चुनौती है. प्रशासन की ओर से मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है, लेकिन जानवरों को बचाने और सुरक्षित रखने की इंतजाम नहीं हैं. गंगा का जलस्तर घटने से ग्रामीणों को राहत की उम्मीद है, लेकिन अब संक्रामक बीमारियों का डर सता रहा है. हालांकि प्रशासन प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाने के दावा कर रहा है.