यूपी में बाढ़-बारिश; फर्रुखाबाद में 6500 सौ मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट, 129 स्कूल बंद, बिजली भी गुल - FLOOD AND RAIN IN UP

आगरा में बाढ़ के हालात.
आगरा में बाढ़ के हालात. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 8:32 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 9:44 AM IST

बारिश का पानी यूपी के कई जिलों के लिए आफत बना हुआ है. गंगा-यमुना, घाघरा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने से फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर समेत कई जिलों के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं. फर्रुखाबाद में 229 स्कूल बंद कर दिए गए हैं. रोज रोजी रोटी की तलाश में काम ढूंढने वालों को काम नहीं मिल पा रहा है. कई गांवों-कस्बों की बिजली गुल है. उन्नाव में 52 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं. आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की चौखट तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने अभी मानसूनी बारिश के न थमने का अनुमान लगाया है. इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है.

9:42 AM, 23 Aug 2025 (IST)

गोविंद सागर बांध के 8 गेट खोले गए, छोड़ा जा रहा 4176 क्यूसेक पानी

ललितपुर में हुई बारिश चलते बांधों का जलस्तर बढ़ गया है. जिसके चलते गोविंद सागर बांध में पानी की भारी आवक के चलते शुक्रवार रात 12 गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ना. शनिवार सुबह बांध के भराव क्षेत्र में पानी की अवाक कम होने पर चार गेट बंद कर दिए गए. सुबह 9 बजे तक 8 गेट खोलकर 4176 क्यूसेक पानी छोड़ा जा है.

गोविंद सागर बांध से छोड़ा जा रहा पानी.
गोविंद सागर बांध से छोड़ा जा रहा पानी. (Photo Credit : ETV Bharat)

7:37 AM, 23 Aug 2025 (IST)

नाव से तीन नवजातों को लेकर घर पहुंची मां....

कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुआं खेड़ा वजीर आलम के मजरा चौघडा निवासी कुंवर पाल की पत्नी सीता देवी को 3 दिन पूर्व प्रसव पीड़ा हुई थी. जिसके बाद परिजन उसे नाव से लेकर फर्रुखाबाद शहर के एक निजी नर्सिंग होम पहुंचे. जहां सीता ने एक पुत्री व दो पुत्रों को जन्म दिया. शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी हुई तो परिजन ढाई घाट रोड से कायमगंज मार्ग पर गांव बिरिया डांडा पहुंचे. यहां से काफी देर तक तीनों मासूमों के साथ सीता को नाव का इंतजार करना पड़ा. प्रसूता के साथ ननद रीना और सास अनीता भी थी.

नाव में तीन नवजातों के साथ प्रसूता व उसके परिजन.
नाव में तीन नवजातों के साथ प्रसूता व उसके परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)

7:19 AM, 23 Aug 2025 (IST)

आगरा में उफान पर यमुना; शहर के 14 इलाके और 40 गांवों में बढ़ी निगरानी

आगरा में उफनाई यमुना की लहरें लोगों को डरा रही हैं. गोकुल बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से आगरा में यमुना का जलस्तर 496 फीट का निशान पार कर गया है. जिससे आगरा शहर के 14 इलाके और 40 गांवों में निगरानी बढ़ाई गई है. सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी दो दिन तक तेजी से यमुना के जलस्तर में वृद्धि होगी. बहरहाल नदी के जलस्तर में वृद्धि से एत्मादउद्दौला और मेहताब बाग की बाउंड्री से सटकर यमुना बह रही है. ताजमहल की दीवार भी यमुना ने छू ली है. बटेश्वर का घाट की चार सीढ़ी नीचे तक यमुना बह रही है. जिससे कई घाट डूबे हुए हैं. शुक्रवार देर रात यमुना नदी का जलस्तर 496.6 फीट तक था.

शहर के इन 14 क्षेत्र में निगरानी बढ़ी : आगरा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि बाढ़ संभावना को लेकर नगला बूढ़ी, अमर विहार दयालबाग, बल्केश्वर जसवंत की छतरी, सरस्वती नगर, जीवनी मंडी कृष्णा कॉलोनी, बेलनगंज सेक्सरिया वाली गली, यमुना किनारा रोड, वेदांत मंदिर से आगरा फोर्ट तक, स्टेची ब्रिज, छत्ता बाजार, कछपुरा, नगला देवजीत, मारवाड़ी बस्ती, मोती महल, यमुना ब्रिज कॉलोनी, कटरा वजीर खां, रामबाग बस्ती, अप्सरा टॉकीज, भगवती बाग, राधा विहार, केके नगर, शोभा नगर और जगदंबा कॉलेज के आसपास टीमें सक्रिय की हैं. कर्मचारियों की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही सदर तहसील, फतेहाबाद तहसील और बाह तहसील के 40 गांवों की निगरानी की जा रही है.


गांवों में घुसा बाढ़ का पानी : बाह तहसील के 35 गांवों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है. खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हैं. यमुना नदी का पानी बड़ापुरा, गगनकी, रामपुर चंद्रसेनी, बिक्रमपुर घाट, चरीथा, बाग गुढियाना, कचौरा घाट, गढ़ी बरौली, सुंसार, कोट का पुरा, पुरा चतुर्भुज गांवों में घुस गया है. बीहड़ के खादर और कच्चे रास्ते जलमग्न हैं. बाह एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि यमुना के उफान पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है. आबादी क्षेत्र प्रभावित नहीं है. यमुना के तटवर्ती और तराई क्षेत्र के खेतों में पानी भरा है. राजस्व टीम और लेखपाल सतर्क हैं.

पानी का डिस्चार्ज कम, मगर खतरा बरकरार : एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला ने बताया कि गोकुल बैराज से यमुना नदी में पानी का डिस्चार्ज कम किया जा रहा है. जिससे आगे आने वाले दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में कमी आएगी. गोकुल बैराज से एक लाख क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया है. जिसके आगरा से 24 घंटे में पास होने की उम्मीद है. जिससे शनिवार को यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा. इसके बाद यमुना का जलस्तर कम होने लगेगा. बाढ़ चौकियों पर लेखपाल और गांवों में निगरानी के लिए राजस्व की टीमें लगाई गई हैं. यमुना नदी के जलस्तर पर टीमें नजर बनाए हैं. नदी किनारे लोगों को जाने से रोक दिया है. 893357

फर्रुखाबाद में बाढ़ के हालात की जानकारी देते मनरेगा उपायुक्त कपिल कुमार ., (Video Credit : ETV Bharat)

7:05 AM, 23 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद के 162 राजस्व गांव बाढ़ से घिरे, राहत सामग्री के सहारे कट रही जिंदगी

फर्रुखाबाद के 162 रिवेन्यू विलेजस बाढ़ से जूझ रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा ब्लॉक राजेपुर, शमशाबाद व कायमगंज क्षेत्र के गांव चपेट में हैं. बाढ़ के चलते मनरेगा के ग्राम पंचायतों में चल रहे काम ठप हैं. ऐसे में जिले के करीब 6500 मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. मनरेगा उपायुक्त कपिल कुमार ने बताया कि जिले में मनरेगा में काम करने वाले लोग 68598 एक्टिव जॉब कार्ड धारक हैं. इसमें 30678 लोग काम की मांग करते हैं. बाढ़ प्रभावित जलमग्न गांवों में फिलवक्त मनरेगा कार्य नहीं हो सकते हैं. आपदा राहत के अंतर्गत उनको अन्य राहत सामग्री दी जा रही है. जैसे ही बाढ़ का पानी कम होगा काम शुरू कराया जाएगा.

