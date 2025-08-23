आगरा में उफान पर यमुना; शहर के 14 इलाके और 40 गांवों में बढ़ी निगरानी

आगरा में उफनाई यमुना की लहरें लोगों को डरा रही हैं. गोकुल बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से आगरा में यमुना का जलस्तर 496 फीट का निशान पार कर गया है. जिससे आगरा शहर के 14 इलाके और 40 गांवों में निगरानी बढ़ाई गई है. सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी दो दिन तक तेजी से यमुना के जलस्तर में वृद्धि होगी. बहरहाल नदी के जलस्तर में वृद्धि से एत्मादउद्दौला और मेहताब बाग की बाउंड्री से सटकर यमुना बह रही है. ताजमहल की दीवार भी यमुना ने छू ली है. बटेश्वर का घाट की चार सीढ़ी नीचे तक यमुना बह रही है. जिससे कई घाट डूबे हुए हैं. शुक्रवार देर रात यमुना नदी का जलस्तर 496.6 फीट तक था.





शहर के इन 14 क्षेत्र में निगरानी बढ़ी : आगरा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि बाढ़ संभावना को लेकर नगला बूढ़ी, अमर विहार दयालबाग, बल्केश्वर जसवंत की छतरी, सरस्वती नगर, जीवनी मंडी कृष्णा कॉलोनी, बेलनगंज सेक्सरिया वाली गली, यमुना किनारा रोड, वेदांत मंदिर से आगरा फोर्ट तक, स्टेची ब्रिज, छत्ता बाजार, कछपुरा, नगला देवजीत, मारवाड़ी बस्ती, मोती महल, यमुना ब्रिज कॉलोनी, कटरा वजीर खां, रामबाग बस्ती, अप्सरा टॉकीज, भगवती बाग, राधा विहार, केके नगर, शोभा नगर और जगदंबा कॉलेज के आसपास टीमें सक्रिय की हैं. कर्मचारियों की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही सदर तहसील, फतेहाबाद तहसील और बाह तहसील के 40 गांवों की निगरानी की जा रही है.





गांवों में घुसा बाढ़ का पानी : बाह तहसील के 35 गांवों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है. खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हैं. यमुना नदी का पानी बड़ापुरा, गगनकी, रामपुर चंद्रसेनी, बिक्रमपुर घाट, चरीथा, बाग गुढियाना, कचौरा घाट, गढ़ी बरौली, सुंसार, कोट का पुरा, पुरा चतुर्भुज गांवों में घुस गया है. बीहड़ के खादर और कच्चे रास्ते जलमग्न हैं. बाह एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि यमुना के उफान पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है. आबादी क्षेत्र प्रभावित नहीं है. यमुना के तटवर्ती और तराई क्षेत्र के खेतों में पानी भरा है. राजस्व टीम और लेखपाल सतर्क हैं.





पानी का डिस्चार्ज कम, मगर खतरा बरकरार : एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला ने बताया कि गोकुल बैराज से यमुना नदी में पानी का डिस्चार्ज कम किया जा रहा है. जिससे आगे आने वाले दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में कमी आएगी. गोकुल बैराज से एक लाख क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया है. जिसके आगरा से 24 घंटे में पास होने की उम्मीद है. जिससे शनिवार को यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा. इसके बाद यमुना का जलस्तर कम होने लगेगा. बाढ़ चौकियों पर लेखपाल और गांवों में निगरानी के लिए राजस्व की टीमें लगाई गई हैं. यमुना नदी के जलस्तर पर टीमें नजर बनाए हैं. नदी किनारे लोगों को जाने से रोक दिया है. 893357