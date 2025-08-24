ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; फर्रुखाबाद में 6500 मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट, सोनभद्र में 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया - FLOOD AND RAIN IN UP

बाढ़ के हालात.
बाढ़ के हालात (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 7:39 AM IST

बारिश का पानी यूपी के कई जिलों के लिए आफत बना हुआ है. गंगा-यमुना, घाघरा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने से फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर समेत कई जिलों के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं. फर्रुखाबाद में 229 स्कूल बंद कर दिए गए हैं. रोज रोजी रोटी की तलाश में काम ढूंढने वालों को काम नहीं मिल पा रहा है. कई गांवों-कस्बों की बिजली गुल है. सोनभद्र में भारी बारिश के कारण धंधरौल जलाशय का जलस्तर 31 फीट तक पहुंच गया है. बांध की क्षमता का 90 प्रतिशत रिजर्व रखते हुए 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. मौसम विभाग ने अभी मानसूनी बारिश के न थमने का अनुमान लगाया है. इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है.

7:26 AM, 24 Aug 2025 (IST)

मिर्जापुर में बारिश की वजह से जरगो डैम के 22 फाटक खोले गए, सड़क पर पानी आने से आवगमन बाधित

मिर्जापुर: जनपद में लगातार हो रहे बारिश के चलते अहरौरा के जरगो डैम के 22 फाटक को खोल दिये गये हैं. बांध से प्रति सेकंड 835 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इससे गड़ई नदी में बहाव तेज हो गया है. नदी का पानी सड़क पर आने से अहरौरा चकिया मार्ग और मदारपुर अमरा गांव के बीच आवागमन बाधित हो गया है.

डैम के पानी के चलते गड़ई नदी का जलस्तर बढ़ गया. सड़क पर पानी आ जाने से अहरौरा चकिया मार्ग और मदारपुर अमरा गांव के बीच आवागमन बाधित हो गया है. डैम में प्रति घंटे एक फुट पानी बढ़ रहा है. इसके कारण गांव सरैया, रैपुरिया, सोनउर,बकियाबाद चौकिया,छिलहिया और नुवाव के लोग प्रभावित हैं.

मिर्जापुर में सड़क पर आया पानी
मिर्जापुर में सड़क पर आया पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

7:23 AM, 24 Aug 2025 (IST)

सोनभद्र में भारी बारिश; 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 80 गांवों में अलर्ट

सोनभद्र में भारी बारिश के कारण धंधरौल जलाशय का जलस्तर 31 फीट तक पहुंच गया है. बांध की क्षमता का 90 प्रतिशत रिजर्व रखते हुए 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. नदी के किनारे लगभग 80 गांव हैं. ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गयी है. सिंचाई विभाग के अवर अभियंता (एसडीओ) अजय श्रीवास्तव ने बताया कि धांधरौल जलाशय में पानी का लेवल 31 फुट पहुंचते ही बांध के 12 फाटक खोल दिए गए. बांध के जलस्तर को 31 फीट पर मेंटेन करना है. बांध की क्षमता का 90% पानी रिजर्व रखते हुए 10000 क्यूसेक पानी को घाघरा नदी में बहाया जा रहा है. पानी बढ़ना बंद होने के बाद एक एक करके फाटकों को बंद किया जाएगा.

सोनभद्र के 80 गांवों में बाढ़ का खतरा
सोनभद्र के 80 गांवों में बाढ़ का खतरा (Photo Credit; ETV Bharat)

बारिश का पानी यूपी के कई जिलों के लिए आफत बना हुआ है. गंगा-यमुना, घाघरा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने से फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर समेत कई जिलों के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं. फर्रुखाबाद में 229 स्कूल बंद कर दिए गए हैं. रोज रोजी रोटी की तलाश में काम ढूंढने वालों को काम नहीं मिल पा रहा है. कई गांवों-कस्बों की बिजली गुल है. सोनभद्र में भारी बारिश के कारण धंधरौल जलाशय का जलस्तर 31 फीट तक पहुंच गया है. बांध की क्षमता का 90 प्रतिशत रिजर्व रखते हुए 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. मौसम विभाग ने अभी मानसूनी बारिश के न थमने का अनुमान लगाया है. इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है.

