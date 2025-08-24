मिर्जापुर: जनपद में लगातार हो रहे बारिश के चलते अहरौरा के जरगो डैम के 22 फाटक को खोल दिये गये हैं. बांध से प्रति सेकंड 835 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इससे गड़ई नदी में बहाव तेज हो गया है. नदी का पानी सड़क पर आने से अहरौरा चकिया मार्ग और मदारपुर अमरा गांव के बीच आवागमन बाधित हो गया है.
डैम के पानी के चलते गड़ई नदी का जलस्तर बढ़ गया. सड़क पर पानी आ जाने से अहरौरा चकिया मार्ग और मदारपुर अमरा गांव के बीच आवागमन बाधित हो गया है. डैम में प्रति घंटे एक फुट पानी बढ़ रहा है. इसके कारण गांव सरैया, रैपुरिया, सोनउर,बकियाबाद चौकिया,छिलहिया और नुवाव के लोग प्रभावित हैं.