सोनभद्र में भारी बारिश; 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 80 गांवों में अलर्ट

सोनभद्र में भारी बारिश के कारण धंधरौल जलाशय का जलस्तर 31 फीट तक पहुंच गया है. बांध की क्षमता का 90 प्रतिशत रिजर्व रखते हुए 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. नदी के किनारे लगभग 80 गांव हैं. ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गयी है. सिंचाई विभाग के अवर अभियंता (एसडीओ) अजय श्रीवास्तव ने बताया कि धांधरौल जलाशय में पानी का लेवल 31 फुट पहुंचते ही बांध के 12 फाटक खोल दिए गए. बांध के जलस्तर को 31 फीट पर मेंटेन करना है. बांध की क्षमता का 90% पानी रिजर्व रखते हुए 10000 क्यूसेक पानी को घाघरा नदी में बहाया जा रहा है. पानी बढ़ना बंद होने के बाद एक एक करके फाटकों को बंद किया जाएगा.