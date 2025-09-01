फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा का जलस्तर थमा, कटान जारी

फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी आफत बना हुआ है. गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से सड़कों के साथ ही रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सूचना विभाग के मुताबिक, रविवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जलस्तर 137.25 सेमी ही रहा. गंगा में 1 लाख 34 हजार 584 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से छोड़ा गया है. रामगंगा का जलस्तर 135.35 मीटर दर्ज किया गया.ग्रामीणों के मुताबिक, बाढ़ से क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों को बीमारियां होने लगी है. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.