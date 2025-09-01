फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी आफत बना हुआ है. गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से सड़कों के साथ ही रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सूचना विभाग के मुताबिक, रविवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जलस्तर 137.25 सेमी ही रहा. गंगा में 1 लाख 34 हजार 584 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से छोड़ा गया है. रामगंगा का जलस्तर 135.35 मीटर दर्ज किया गया.ग्रामीणों के मुताबिक, बाढ़ से क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों को बीमारियां होने लगी है. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.
यूपी में बाढ़-बारिश LIVE; कई जिलों में नदियां उफान पर, मानसून ने प्रभावित इलाकों में परेशानी बढ़ाई - FLOOD RAIN UPDATE UP
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2025 at 7:15 AM IST
यूपी में बाढ़-बारिश से बर्बादी जारी है. मानसून ने एक बार फिर करवट ली है, जिससे पहले से उफनाई नदियों का पानी तटवर्ती इलाकों को चपेट में ले रहा है. बाढ़ प्रभावित जिलों पीलीभीत, बलिया, फिरोजाबाद, बहराइच, फर्रुखाबाद आदि में हालात मुश्किल बने हुए हैं. पीलीभीत में लगातर बारिश के कारण कक्षा एक से 8 तक आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं. शहर के स्टेशन, रोड, रंगलाल चौराहा, वार्ड नंबर 15 समेत जिले के विभिन्न हिस्सों में पानी भर गया है. देवहा और शारदा नदी उफान पर है. बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. वहीं, बलिया के नौरंग गांव में एक दिन पहले कटान के कारण 27 मकान गंगा में समा चुके हैं. यहीं बीते तीन दिनों में 35 मकान गिर चुके हैं. जबकि फिरोजाबाद में हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी चौथी बार फिर उफान पर है. बहराइच में रूपईडीहा इलाके में मगरमच्छ सड़क पर टहलता दिखाई दिया. इसे रेस्क्यू कर उसे सरयू नदी में छोड़ा गया.
फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा का जलस्तर थमा, कटान जारी
फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा का जलस्तर थमा, कटान जारी
