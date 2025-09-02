ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; पीलीभीत-टनकपुर हाईवे पर पानी भरा, अफसरों ने होटल में ली शरण - FLOOD RAIN UPDATE UP

बाढ़ से बर्बादी.
बाढ़ से बर्बादी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 7:05 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 9:34 AM IST

यूपी में बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. आगरा, बलिया जैसे जिन इलाकों में थोड़ी राहत मिलने लगी थी, वहां नदियां फिर से उफान पर हैं. पीलीभीत, फिरोजाबाद, बहराइच, फर्रुखाबाद के भी यही हालात हैं. इधर, मौसम विभाग ने सितंबर में सामान्य से भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इससे अंदेशा है कि नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, साथ ही प्रभावित इलाकों में पीड़ितों की दुश्वारियों में भी इजाफा होगा. बारिश के कारण ही पीलीभीत, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, अमेठी में आज स्कूल भी बंद हैं. पीलीभीत में तो अफसरों के घरों में बरसात का पानी घुस गया है. लखनऊ में मंगलवार को सुबह से जोरदार बारिश हो रही है. इसके साथ ही 25 से ज्यादा जिलों में बारिश का अनुमान है.

9:08 AM, 2 Sep 2025 (IST)

अलीगढ़ के टप्पल में बाढ़ की आशंका

हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने के कारण टप्पल क्षेत्र में बाढ़ की आशंका जाहिर की गई है. गंगा के उफ़ान को देखते हुए 17 किलोमीटर क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. अलीगढ़ में करीब 2000 बीघा फसल यमुना का जलस्तर बढ़ने से डूब गई है.

अलीगढ़ में बारिश से जलभराव. (Video Credit; ETV BHARAT)

8:10 AM, 2 Sep 2025 (IST)

पीलीभीत में ऑफिसर्स कॉलोनी में भरा पानी

पीलीभीत में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. गुरुवार से शुरू हुई बारिश मंगलवार तक जारी रही, जिसके कारण शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. हालात ऐसे हैं कि अब इसका असर आम जनता के साथ-साथ अधिकारियों पर भी साफ-साफ दिखने लगा है. पीलीभीत कलेक्ट्रेट परिसर के पास ऑफिसर्स कॉलोनी में 3-4 फीट पानी भर गया है. जिससे अधिकारियों को होटलों में शरण लेनी पड़ी है. शहर से गुजरने वाले पीलीभीत-टनकपुर हाईवे पर भी 3-4 फीट पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित नजर आ रहा है.

पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर पानी भरा. (Video Credit; ETV BHARAT)

7:32 AM, 2 Sep 2025 (IST)

आगरा में वार्निंग लेवल से ऊपर यमुना

पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से आगरा में यमुना नदी उफान पर है. आगरा में यमुना का जलस्तर एक बार फिर बाढ़ के चेतावनी स्तर से 9 इंच ऊपर पहुंच गया है. बाढ़ के पानी से ताजमहल के पीछे गार्डन में पानी भर गया है. इसमें और वृद्धि की आशंका है. क्योंकि, सोमवार को हथनी कुंड से 3.11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है. जो तीन दिन में आगरा में पहुंच जाएगा. यमुना के बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन फिर अलर्ट है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाकर बाढ़ चौकियां पर कर्मचारी तैनात कर दिए हैं. यमुना के तटवर्ती गांवों में मुनादी कराई जा रही है. बाह के बटेश्वर धाम में यमुना का रोद्र रूप दिखाई दे रहा है.

बता दें कि आगरा के वॉटर वर्क्स पर सोमवार को यमुना का जलस्तर 497 फीट पहुंच गया है. जिससे आगरा में कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट डूबे हुए हैं. श्मशान घाट के 12 अंत्येष्टि स्थल जलमग्न हैं. एडीएम वित्त एवं राजस्व ​शुभांगी शुक्ला ने बताया कि यमुना के जलस्तर को लेकर प्रशासन ने शहरी इलाकों सहित नदी के 40 तटवर्ती गांव की निगरानी बढ़ा दी है. लोगों से अपील की है कि यमुना नदी के किनारे नहीं जाएं. आगे आने वाले दिनों में यमुना का जलस्तर और बढ सकता है.

आगरा में उफान पर यमुना. (Video Credit; ETV BHARAT)

7:03 AM, 2 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में पीड़ितों की मुश्किलें जस की तस

फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी आफत बना हुआ है. 160 गांव अब भी प्रभावित हैं. गंगा और रामगंगा नदी की कटान जारी है. सूचना विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 137.25 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जलस्तर 137.20 सेमी ही रहा. गंगा में 1 लाख 50 हजार 798 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से छोड़ा गया है. रामगंगा का जलस्तर 135.45 मीटर दर्ज किया गया.ग्रामीणों के मुताबिक, बाढ़ से क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों को बीमारियां होने लगी हैं. कई गांव की बिजली आपूर्ति ठप है.

