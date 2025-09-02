आगरा में वार्निंग लेवल से ऊपर यमुना

पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से आगरा में यमुना नदी उफान पर है. आगरा में यमुना का जलस्तर एक बार फिर बाढ़ के चेतावनी स्तर से 9 इंच ऊपर पहुंच गया है. बाढ़ के पानी से ताजमहल के पीछे गार्डन में पानी भर गया है. इसमें और वृद्धि की आशंका है. क्योंकि, सोमवार को हथनी कुंड से 3.11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है. जो तीन दिन में आगरा में पहुंच जाएगा. यमुना के बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन फिर अलर्ट है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाकर बाढ़ चौकियां पर कर्मचारी तैनात कर दिए हैं. यमुना के तटवर्ती गांवों में मुनादी कराई जा रही है. बाह के बटेश्वर धाम में यमुना का रोद्र रूप दिखाई दे रहा है.

बता दें कि आगरा के वॉटर वर्क्स पर सोमवार को यमुना का जलस्तर 497 फीट पहुंच गया है. जिससे आगरा में कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट डूबे हुए हैं. श्मशान घाट के 12 अंत्येष्टि स्थल जलमग्न हैं. एडीएम वित्त एवं राजस्व ​शुभांगी शुक्ला ने बताया कि यमुना के जलस्तर को लेकर प्रशासन ने शहरी इलाकों सहित नदी के 40 तटवर्ती गांव की निगरानी बढ़ा दी है. लोगों से अपील की है कि यमुना नदी के किनारे नहीं जाएं. आगे आने वाले दिनों में यमुना का जलस्तर और बढ सकता है.