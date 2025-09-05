ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश LIVE; आगरा में यमुना का रौद्र रूप, ताजमहल तक पहुंचा पानी, फिरोजाबाद में बाढ़ का खतरा - FLOOD RAIN IN UP

यूपी में बाढ़
यूपी में बाढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 8:30 AM IST

यूपी में बाढ़ के साथ बारिश मुसीबत बनी है. करीब 38 जिलों में हालात लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं. बारिश से शहरों के हालात खराब हो गए हैं. सड़कों पर जलभराव के साथ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है. पहाड़ों पर बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में जोरदार मानसूनी बारिश होगी. आज आगरा, फिरोजाबाद, शामली, मेरठ, बागपत, हाथरस और हापुड़ एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है.

8:19 AM, 5 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में रामगंगा का जलस्तर बढ़ा

फर्रुखाबाद में रामगंगा का जलस्तर गुरुवार को बढ़ गया. तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. सूचना विभाग मुताबिक, गुरुवार को गंगा में नरौरा बांध से 186672 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 137.20 मीटर पर है, जोकि खतरे के निशान से 10 सेमी ज्यादा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

फर्रुखाबाद में बाढ़
फर्रुखाबाद में बाढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)

8:07 AM, 5 Sep 2025 (IST)

आगरा में यमुना खतरे के निशान से 2.7 फीट ऊपर बह रही

आगरा: पहाड़ों पर जारी बारिश के दौर के बीच बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से आगरा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. जिससे बाढ़ के हालात बन रहे हैं. आगरा में यमुना किनारे स्थित पोइया घाट और ताजगंज के मोक्षधाम डूब गए. आगरा में यमुना खतरे के निशान से 2.7 फीट ऊपर बह रही है. शुक्रवार दोपहर से यमुना और उफनेगी. अभी ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच गया है. मेहताब बाग और आगरा किला की खाई में भी यमुना का पानी पहुंच गया है. रविवार तक आगरा में यमुना का जलस्तर 499 फीट या 500 फीट तक पहुंच सकता है. ऐसे यमुना के तटवर्ती गांवों के लोग दहशत में हैं. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि यमुना के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है. रविवार तक यमुना का जलस्तर बढेगा.

यमुना के बढते जलस्तर से सदर तहसील, एत्मादपुर, फतेहाबाद तहसील और बाह तहसील के 40 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. यमुना के तटवर्ती गांवों में लोग घर छोड़कर जाने लगे हैं. सदर तहसील के गांव मेहरा नहारगंज में 40 परिवार विस्थापित किए गए हैं. ऐसे ही मनोहरपुर, खासपुर, जगनपुर से लेकर तनौरा, नूरपुर, विसारना, मोतीमहल, महल बादशाही, कटरा वजीर खां, रामबाग बस्ती, टेढ़ी बगिया के निचले इलाकों से लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं. ऐसे ही रहनकला, बुढ़ाना, नगला कटा, शाहिदपुर, वीरपुरा, पारौली, बिचौला, गिदरौन, भरापुरा, नगला धीमर, नगला पैमा, नगला तल्फी, नाहरगंज में लोग समेत 18 गांव शामिल हैं.

आगरा में बाढ़
आगरा में बाढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)

