यूपी में बाढ़-बारिश LIVE; आगरा में यमुना उफान पर, 3 जिलों में आज स्कूल बंद, फिरोजाबाद में बाढ़ का खतरा - FLOOD RAIN IN UP

यूपी में बाढ़
यूपी में बाढ़ (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 8:25 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 9:06 AM IST

यूपी में बाढ़ के साथ बारिश मुसीबत बनी है. करीब 38 जिलों में हालात लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं. बारिश से शहरों के हालात खराब हो गए हैं. सड़कों पर जलभराव के साथ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है. पहाड़ों पर बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में जोरदार मानसूनी बारिश होगी. आज आगरा, फिरोजाबाद, शामली एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है. बारिश के कारण आज इन तीन जिलों में स्कूल बंद रहेंगे.

9:01 AM, 4 Sep 2025 (IST)

शामली में सभी स्कूल बंद, जिले हो रही है भारी बारिश

शामली में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज गुरुवार को सभी विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है. साथ ही जिन स्कूलों में PET की परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं वहां परीक्षा की व्यवस्था करने के लिए अपने स्टाफ को बुलाने के लिए छूट दी गई है. दरअसल, 6 और 7 सितंबर को PET की परीक्षा होनी है.

8:59 AM, 4 Sep 2025 (IST)

मेरठ में भारी बारिश के कारण आठवीं तक स्कूल बंद

मेरठ में भारी बारिश के अलर्ट के चलते कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी. डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने यह आदेश जारी किया है. हालांकि जिले में सुबह से ही मौसम साफ है, तेज धूप खिली है. बता दें कि जिले में बुधवार को सभी स्कूलों में 8वीं तक अवकाश किए गए थे.

8:07 AM, 4 Sep 2025 (IST)

आगरा में यमुना उफनाई, जनजीवन बेपटरी

आगरा में यमुना उफान पर है. पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है. ऐसे में हथिनी कुंड बैराज से यमुना में 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हालात बाढ़ जैसे पैदा हो गए हैं. यमुना में बुधवार रात आठ बजे ओखला बैराज से नदी में 222365 क्यूसेक पानी प्रतिघंटे की दर से छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आगरा में चारों घाटों तक पानी पहुंच गया है. पोइया घाट श्मशान जलमग्न हो गया तो ताजगंज श्मशान घाट के अंत्येष्टि स्थल डूब गए हैं. अब ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच गया है. इसके साथ ही दयालबाग, बल्केश्वर, रामबाग, एत्मादउद्दौला के निचले इलाकों में पानी पहुंच गया. ब्लॉक बरौली अहीर के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. जिले में 4 सितंबर को भारी वर्षा की आशंका देखकर जिला प्रशासन ने 12वीं तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए

आगरा में बाढ़ (Video Credit : ETV Bharat)

8:06 AM, 4 Sep 2025 (IST)

फिरोजाबाद में यमुना उफान पर, तटवर्तीय गांवों में बाढ़ का खतरा

फिरोजाबाद: हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने और बरसात के कारण फिरोजाबाद में यमुना नदी के समीपवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. फसलों में पानी भरने के बाद यमुना का पानी अब गांवों की तरफ बढ़ने लगा है. जिला प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है. कहा है कि वह पशुओं को चराने के लिए नदी के समीप न जाए. वहीं, लगातार बढ़ रहे जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र टूण्डला तहसील है. इस तहसील के गांव अनवारा, रसूलाबाद, नगला केशों, बझेरा, गदलपुरा, नगला काले, ठार बल्दी, नियामतपुर, ग्वारई में तो बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है.

फिरोजाबाद में यमुना उफान पर
फिरोजाबाद में यमुना उफान पर (Photo Credit : ETV Bharat)

