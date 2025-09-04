आगरा में यमुना उफनाई, जनजीवन बेपटरी

आगरा में यमुना उफान पर है. पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है. ऐसे में हथिनी कुंड बैराज से यमुना में 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हालात बाढ़ जैसे पैदा हो गए हैं. यमुना में बुधवार रात आठ बजे ओखला बैराज से नदी में 222365 क्यूसेक पानी प्रतिघंटे की दर से छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आगरा में चारों घाटों तक पानी पहुंच गया है. पोइया घाट श्मशान जलमग्न हो गया तो ताजगंज श्मशान घाट के अंत्येष्टि स्थल डूब गए हैं. अब ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच गया है. इसके साथ ही दयालबाग, बल्केश्वर, रामबाग, एत्मादउद्दौला के निचले इलाकों में पानी पहुंच गया. ब्लॉक बरौली अहीर के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. जिले में 4 सितंबर को भारी वर्षा की आशंका देखकर जिला प्रशासन ने 12वीं तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए