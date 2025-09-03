आगरा में यमुना उफान पर, ताजमहल तक पहुंचा पानी

आगरा में पहाड़ों पर भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर है. बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है. बाढ़ से सदर, फतेहबाद और बाह तहसील के तटवर्ती गांवों की करीब 2000 बीघा से अधिक खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं. वहीं, प्रशासन ने डौकी थाना क्षेत्र के मेहरा नाहरगंज गांव के 20 मकान खाली कराया है. प्रभावित परिवारों को प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया गया है. आगरा में यमुना का जलस्तर वाटर वर्क्स पर 496.7 फीट है, जो खतरे के निशान से अधिक है, जिससे पोइया घाट का श्मशान घाट जलमग्न हो गया है. ताजगंज श्मशान घाट के 12 स्थल डूब गए हैं. कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट पर भी पानी भर गया है. ताजमहल की बाउंड्री तक पानी पहुंचने लगा है. बाढ़ के अलर्ट को लेकर कंट्रोल रूम ने नंबर 0562-2260550 व 09458095419 जारी किए हैं.