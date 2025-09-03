ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; आगरा में यमुना ताज के करीब पहुंची, बरेली-मेरठ समेत कई कई जिलों में आज भी स्कूल बंद - FLOOD IN UP

यूपी में बाढ़-बारिश
यूपी में बाढ़-बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 7:19 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 7:48 AM IST

यूपी में बाढ़ के साथ बारिश मुसीबत बनी है. अलीगढ़, बलिया, आगरा, पीलीभीत, फिरोजाबाद, बहराइच, फर्रुखाबाद समेत करीब 38 जिलों में हालात लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं. बारिश से शहरों के भी हालात खराब हो गए हैं. सड़कों पर जलभराव के साथ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है. पहाड़ों पर बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में जोरदार मानसूनी बारिश होगी. बारिश के कारण ही पीलीभीत, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, अमेठी में मंगलवार को स्कूल बंद रहे. आज बुधवार को भी कई जिलों में स्कूल बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी ने जारी किया है.

7:39 AM, 3 Sep 2025 (IST)

आगरा में यमुना उफान पर, ताजमहल तक पहुंचा पानी

आगरा में पहाड़ों पर भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर है. बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है. बाढ़ से सदर, फतेहबाद और बाह तहसील के तटवर्ती गांवों की करीब 2000 बीघा से अधिक खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं. वहीं, प्रशासन ने डौकी थाना क्षेत्र के मेहरा नाहरगंज गांव के 20 मकान खाली कराया है. प्रभावित परिवारों को प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया गया है. आगरा में यमुना का जलस्तर वाटर वर्क्स पर 496.7 फीट है, जो खतरे के निशान से अधिक है, जिससे पोइया घाट का श्मशान घाट जलमग्न हो गया है. ताजगंज श्मशान घाट के 12 स्थल डूब गए हैं. कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट पर भी पानी भर गया है. ताजमहल की बाउंड्री तक पानी पहुंचने लगा है. बाढ़ के अलर्ट को लेकर कंट्रोल रूम ने नंबर 0562-2260550 व 09458095419 जारी किए हैं.

आगरा में यमुना उफान पर
आगरा में यमुना उफान पर (Photo Credit; ETV Bharat)

7:17 AM, 3 Sep 2025 (IST)

बरेली, मेरठ, बागपत और शामली में आज भी स्कूल बंद

बारिश को देखते हुए आज भी यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे. एक दिन पहले भी 9 जिलों में स्कूल बंद थे. बुधवार को बरेली में अत्यधिक वर्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं वित्त विहीन तथा सभी बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. वहीं मेरठ में भी भारी बारिश के चलते 8वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में आज अवकाश रहेगा. जबकि बागपत में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश का आदेश डीएम अस्मिता लाल ने जारी किया है. इधर, शामली में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने आज भी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है.

7:05 AM, 3 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में नाव बनी सहारा

फर्रुखाबाद में बाढ़ के कारण 160 गांव प्रभावित हैं. गंगा और रामगंगा नदी के पानी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी है. गंगा का जलस्तर 137.25 मीटर दर्ज किया गया. 69 हजार 626 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से छोड़ा गया है. कई गांव की बिजली आपूर्ति ठप है. बाढ़ प्रभावित गांवों के कई परिवार शरणालय में रह रहे हैं. रास्तों में भरे गहरे पानी में ट्रैक्टर व नाव ही आवागमन का साधन रह गए हैं.

फर्रुखाबाद में बाढ़
फर्रुखाबाद में बाढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)

