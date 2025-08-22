आगरा में डूब गए घाट-मंदिर, कटरा वजीर खां और घाट बजरिया की गलियों में पानी आना शुरू

आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ते से कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं. बल्केश्वर के पार्वती घाट पर काली भैरों का मंदिर जलमग्न हैं. एत्मादउद्दौला के जौहरी बाग स्थित घाट पर बना मंदिर पानी में डूब गया. यमुना ब्रिज क्षेत्र के कटरा वजीर खां और घाट बजरिया की गलियों में पानी आना शुरू हो गया है. एत्मादउद्दौला स्मारक के यमुना किनारे स्थित कमरों में तीन से चार फीट पानी पहुंच गया है. ताजगंज श्मशान घाट के 12 अंत्येष्टि स्थल डूब गए हैं. ताजमहल के पीछे पार्क में पानी पहुंचकर दीवार को छू गया है. यमुना नदी के पानी से पिंढौंरा, कांकर, चंडीगढ़ शाला, गगनकी, बलाई, रीठई, खली की मढ़ैया में किसानों की फसलें जलमग्न हैं.

फतेहाबाद एसडीएम स्वाति शर्मा ने बताया कि यमुना नदी में बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव का दौरा किया. लेखपाल व प्रधानों को निर्देश दिए हैं. मुनादी कराई जता रही है. जिससे लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है. नगला हाजी, शंकरपुर घाट, नगला बेहड़, नगरिया, रिहावली, सिलावली, जोनेश्वर घाट पहुंचकर लोगों से बात की. बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं.

बटेश्वर घाट पर मोटर बोट बंद: यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर अब बटेश्वर घाट पर विकराल लहरें होने से गांव कल्यानपुर और गांव भरतार का संपर्क कट गया है. क्योंकि, जिला प्रशासन ने मोटर बोट बंद कर दी है. बाढ़ से फतेहाबाद के 35 गांव प्रभावित होंगे. जिससे किसानों को अधिक नुकसान होगा. एसडीएम बाह हेमंत कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों से संपर्क किया गया है.