आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ते से कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं. बल्केश्वर के पार्वती घाट पर काली भैरों का मंदिर जलमग्न हैं. एत्मादउद्दौला के जौहरी बाग स्थित घाट पर बना मंदिर पानी में डूब गया. यमुना ब्रिज क्षेत्र के कटरा वजीर खां और घाट बजरिया की गलियों में पानी आना शुरू हो गया है. एत्मादउद्दौला स्मारक के यमुना किनारे स्थित कमरों में तीन से चार फीट पानी पहुंच गया है. ताजगंज श्मशान घाट के 12 अंत्येष्टि स्थल डूब गए हैं. ताजमहल के पीछे पार्क में पानी पहुंचकर दीवार को छू गया है. यमुना नदी के पानी से पिंढौंरा, कांकर, चंडीगढ़ शाला, गगनकी, बलाई, रीठई, खली की मढ़ैया में किसानों की फसलें जलमग्न हैं.
फतेहाबाद एसडीएम स्वाति शर्मा ने बताया कि यमुना नदी में बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव का दौरा किया. लेखपाल व प्रधानों को निर्देश दिए हैं. मुनादी कराई जता रही है. जिससे लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है. नगला हाजी, शंकरपुर घाट, नगला बेहड़, नगरिया, रिहावली, सिलावली, जोनेश्वर घाट पहुंचकर लोगों से बात की. बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं.
बटेश्वर घाट पर मोटर बोट बंद: यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर अब बटेश्वर घाट पर विकराल लहरें होने से गांव कल्यानपुर और गांव भरतार का संपर्क कट गया है. क्योंकि, जिला प्रशासन ने मोटर बोट बंद कर दी है. बाढ़ से फतेहाबाद के 35 गांव प्रभावित होंगे. जिससे किसानों को अधिक नुकसान होगा. एसडीएम बाह हेमंत कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों से संपर्क किया गया है.
यूपी में बाढ-बारिश LIVE; फर्रुखाबाद में कंपिल-बदायूं मार्ग कटा, गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर - FLOOD RAIN IN UP
Published : August 22, 2025 at 7:28 AM IST|
Updated : August 22, 2025 at 8:07 AM IST
यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. खासकर फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर में नदियों का पानी रिहाइशी इलाकों में घुस गया है. नदियों के जलस्तर में तो कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है. मकान अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं. सड़कें डूब चुकी हैं. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल बंद चल रहे हैं और बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित है. इस बीच यूपी में मानसून ने वापसी की है. इससे नदियों के जलस्तर में तेजी की आशंका है.
आगरा में खतरे के निशान की ओर बढ़ रही यमुना, गोकुल बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज जारी
आगरा में उफान पर आई यमुना नदी अब डराने लगी है. यमुना नदी के तटवर्ती गावों के लोगों के दिलों की धकड़कन बढ़ गई है. गोकुल बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ाया जा रहा है. जिससे शहर में नदी लबालब बह रही है. सिंचाई विभाग का कहना है कि शुक्रवार को नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और खतरे के निशान के करीब पहुंच सकती है. डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने गुरुवार देर शाम सदर तहसील के गांव तनौरा नूरपुर, समौगर के बुर्ज मजरा, सरगन खेड़ा में संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया. गांव वालों को लाइफ जैकेट वितरित कीं. गोताखोर, नाविकों की टीम की ड्यूटी लगाई. दो दिन तक यमुना में नाव चलाने पर रोक लगा दी.
बता दें कि 17 अगस्त की शाम चार बजे हथिनी कुंड से यमुना में 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. 19 अगस्त को ओखाला बैराज से भी नदी में 91,212 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गोकुल बैराज से गुरुवार तड़के चार बजे 93,899 क्यूसेक, सुबह नौ बजे 96,214 क्यूसेक, दोपहर एक बजे 97,362 क्यूसेक, शाम छह बजे 99,119 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. अब गोकुल बैराज से रात नौ बजे एक लाख क्यूसेक प्रति घंटा पानी नदी में छोड़ा जा रहा था. जिससे आगरा में वॉटर वर्क्स पर जलस्तर 495.6 फीट पहुंच गया.
फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावितों की मुश्किलें नहीं हो रहीं कम, गंगा में अब भी उफान
फर्रुखाबाद में बाढ़ का प्रकोप जारी है. गंगा खतरे के निशान से ऊपर है.जबकि रामगंगा खतरे के निशान से नीचे हैं. जनपद के कई गांव बाढ़ की प्रभावित हैं. वहीं कंपिल-बदायूं मार्ग तीन स्थानों पर कट गया है. ग्रामीणों ने तेज धार दो खम्भे डाल रखे हैं. जिनके सहारे वह आवागमन कर रहे हैं. गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. जनपद की तीनों तहसीलों के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. कोई छत पर रह रहा है तो कोई सड़क पर डेरा डाले है. यहां तक कि इटावा-बरेली हाईवे सहित फर्रुखाबाद-बदायूं स्टेट मार्ग पर भी लोग डेरा जमाए हुए हैं. बाढ़ के कारण फर्रुखाबाद-बदायूं मार्ग बंद है. जिले में कुछ स्थानों पर स्टीमर और नाव से आवागमन हो रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण उनकी सैकड़ों बीघा फसल खराब हो रही है. स्कूल बंद हैं. पशुओं की चारे की समस्या भी बढ़ गई है. इसके साथ ही संक्रामक बीमारी ने दस्तक दे दी है. जानवरों में भी रोग फैलने की आशंका भी बढ़ गई है. सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी. बाढ़ शरणालय खोले गए हैं. लोगों को राहत किट भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है.
यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. खासकर फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर में नदियों का पानी रिहाइशी इलाकों में घुस गया है. नदियों के जलस्तर में तो कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है. मकान अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं. सड़कें डूब चुकी हैं. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल बंद चल रहे हैं और बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित है. इस बीच यूपी में मानसून ने वापसी की है. इससे नदियों के जलस्तर में तेजी की आशंका है.
