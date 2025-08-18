बदायूं के बाढ़ प्रभावितों का स्वतंत्र देव ने हाल जाना

बदायूं में रविवार रात सिंचाई एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दातागंज के कटरा सआदतगंज और जटा गांव का दौरा किया. मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने से ज्यादा पानी आने पर बदायूं, फर्रुखाबाद और कासगंज के कुछ क्षेत्र प्रभावित हैं. योगी सरकार ने अपने मंत्री और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जाएं और हर संभव मदद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जाए. डॉक्टरों की व्यवस्था, पशु चिकित्सक की उपलब्धता और जानवरों को आहार दिया जा रहा है. इसके साथ ही टीकाकरण कराया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि बाढ़ से जो भी प्रभावित हैं, उनकी मदद की जाएगी. मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की.