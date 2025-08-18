ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश LIVE; बदायूं में स्वतंत्र देव ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, प्रभावित इलाकों में बारिश बढ़ा रही मुसीबत

यूपी में बाढ़ बारिश.
यूपी में बाढ़ बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

August 18, 2025

यूपी में मौसम विभाग ने फिर से जोरदार मानसूनी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इससे बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं. जिल इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया था, वहां दिक्कतें अब भी बरकार हैं. गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा है. गंगा, यमुना, चंबल समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है लेकिन, वे अब भी उफान पर हैं. बदायूं से गंगा और रामगंगा, दोनों गुजरती हैं. पहाड़ों से पानी आने के कारण यहां करीब 30 गांव प्रभावित हुए हैं. जलस्तर कम होने से कटान शुरू हो गई है. फिलहाल, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, सहारनपुर, कासगंज, बदायूं आदि जिलों में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं.

बदायूं के बाढ़ प्रभावितों का स्वतंत्र देव ने हाल जाना

बदायूं में रविवार रात सिंचाई एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दातागंज के कटरा सआदतगंज और जटा गांव का दौरा किया. मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने से ज्यादा पानी आने पर बदायूं, फर्रुखाबाद और कासगंज के कुछ क्षेत्र प्रभावित हैं. योगी सरकार ने अपने मंत्री और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जाएं और हर संभव मदद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जाए. डॉक्टरों की व्यवस्था, पशु चिकित्सक की उपलब्धता और जानवरों को आहार दिया जा रहा है. इसके साथ ही टीकाकरण कराया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि बाढ़ से जो भी प्रभावित हैं, उनकी मदद की जाएगी. मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की.

