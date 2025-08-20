पहाड़ों पर हो रही बारिश ने बढ़ाया जलस्तर

आगरा में फतेहाबाद और बाह क्षेत्र में सात बाढ़ चौकियां स्थापित की गईं हैं. बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए लेखपाल की ड्यूटी लगाई है. किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए अस्थाई राहत केंद्र भी बनाए गए हैं. बाढ़ की आशंका से राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है. जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग यमुना के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं. बता दें कि आगरा में यमुना तीसरी बार उफान पर हैं. बीते सप्ताह आगरा में नदी का जलस्तर दूसरी बार 495.2 फीट तक पहुंचा था. बाढ़ के चेतावनी स्तर से नदी ऊपर बही थी. जिससे प्रशासन हरकत में आ गया था. लेकिन, जैसे ही गोकुल बैराज से डिस्चार्ज घटा तो यमुना का जलस्तर गिर गया. सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है. बुधवार को गोकुल से छोड़े जाने वाले पानी से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. बाढ़ नियंत्रण प्रभारी एवं एडीएम वित्त शुभांगी शुक्ला ने बताया कि गोकुल बैराज से छोड़ा गया पानी बुधवार को आगरा पहुंचेगा. जिससे यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा. दोपहर में तीन से चार घंटे में एक-एक इंच पानी बढ़ेगा. लेकिन, रात नौ बजे के बाद पानी तेजी से ऊपर जाने की संभावना है.