यूपी में बाढ़-बारिश: बदायूं में गंगा में समाए दो मंदिर, आगरा में चेतावनी स्तर पर पहुंचीं यमुना - FLOOD RAIN IN UP

यूपी में बाढ़.
यूपी में बाढ़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 7:57 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 8:31 AM IST

उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका जारी है. कई जिलों में नदियां अब भी उफान पर हैं. इससे तटवर्ती इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं. जलभराव से जन जीवन अस्त व्यस्त है. इस बीच बारिश से स्थिति और भी बिगड़ रही है. बुधवार को मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है. मंगलवार को आगरा में यमुना चेतावनी स्तर तक पहुंच गई हैं. मंगलवार देर शाम यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर 495 फीट पर दर्ज किया गया. जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. खासकर 40 गांवों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. इसी तरह अन्य जिलों में जहां, बाढ़ का पानी उतर रहा है, वहां बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

8:26 AM, 20 Aug 2025 (IST)

बदायूं में देखते ही देखते गंगा में समा गए दो मंदिर

बदायूं के सहसवान क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है. तेज बहाव में दो मंदिर नदी में समा गए.घटना मंगलवार की है. आसपास के ग्रामीण, रोज यहां पूजा-पाठ को आया करते थे. गंगा की कटान देखने जब ग्रामीण पहुंचे तो उनके सामने ही मंदिर पानी में समा गए. जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया. यह वीडियो टप्पा जामनी और आसे नगला गांव का बताया जा रहा है.

बदायूं में गंगा में कटान. (Video Credit; ETV BHARAT)

8:02 AM, 20 Aug 2025 (IST)

पहाड़ों पर हो रही बारिश ने बढ़ाया जलस्तर

आगरा में फतेहाबाद और बाह क्षेत्र में सात बाढ़ चौकियां स्थापित की गईं हैं. बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए लेखपाल की ड्यूटी लगाई है. किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए अस्थाई राहत केंद्र भी बनाए गए हैं. बाढ़ की आशंका से राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है. जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग यमुना के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं. बता दें कि आगरा में यमुना तीसरी बार उफान पर हैं. बीते सप्ताह आगरा में नदी का जलस्तर दूसरी बार 495.2 फीट तक पहुंचा था. बाढ़ के चेतावनी स्तर से नदी ऊपर बही थी. जिससे प्रशासन हरकत में आ गया था. लेकिन, जैसे ही गोकुल बैराज से डिस्चार्ज घटा तो यमुना का जलस्तर गिर गया. सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है. बुधवार को गोकुल से छोड़े जाने वाले पानी से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. बाढ़ नियंत्रण प्रभारी एवं एडीएम वित्त शुभांगी शुक्ला ने बताया कि गोकुल बैराज से छोड़ा गया पानी बुधवार को आगरा पहुंचेगा. जिससे यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा. दोपहर में तीन से चार घंटे में एक-एक इंच पानी बढ़ेगा. लेकिन, रात नौ बजे के बाद पानी तेजी से ऊपर जाने की संभावना है.

7:59 AM, 20 Aug 2025 (IST)

बैराजों से छोड़े गए पानी से आगरा में यमुना उफनाईं, प्रशासन ने मुनादी करवाई

आगरा के यमुना किनारे स्थित ताजगंज मोक्षधाम में पानी भर गया है. जिला प्रशासन की ओर से यमुना नदी के तटवर्ती गांवों में मुनानदी कराई जा रही है. बाढ़ नियंत्रण प्रभारी एवं एडीएम वित्त शुभांगी शुक्ला ने बताया कि यमुना का जलस्तर और बढे़गा. मंगलवार सुबह तीन बजे से गोकुल बैराज से 87 हजार क्यूसेक पानी छोडा गया है. जो तेजी से आ रहा है. जिससे आगरा में यमुना का जलस्तर 22 अगस्त तक खतरे के निशान 499 फीट तक पहुंच सकता है. बता दें कि हथिनी कुंड बैराज से यमुना नदी में रविवार शाम चार बजे 178976 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. जिसके बाद लगातार बैराजों से यमुना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. बाढ़ नियंत्रण प्रभारी एवं एडीएम वित्त शुभांगी शुक्ला ने बताया कि मंगलवार रात आठ बजे ताजेवाला से 31882 क्यूसेक, ओखला बैराज से 81372 क्यूसेक और गोकुल बैराज से 87079 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. जिससे गोकुल बैराज से आगरा की ओर मंगलवार सुबह 3 बजे से 87,079 क्यूसेक पानी प्रति घंटे छोड़ रहे हैं. जिसका ही असर आगरा में दिखाई देने लगा है. जिससे कैलाश, बल्केश्वर, हाथी घाट और दशहरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं.

