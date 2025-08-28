फर्रुखाबाद में गंगा व राम गंगा में बाढ़ से तटवर्ती 160 गांव प्रभावित हैं. नदियों के जलस्तर में तो कमी आई है, लेकिन मकान अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं. सड़कें डूब चुकी हैं. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 200 से ज्यादा स्कूल बंद चल रहे हैं और बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित है. सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, कायमगंज तहसील के पचरौली महादेवपुर के 540, टुंडी नगला के 80, महमदपुर मूसेपुर के 300, वांसखेडा के 270, सिकंदरपुर कोला गढ़िया के 150 व महमदीपुर के 100 बाढ़ पीड़ितों को राहत किट वितरित की गई
यूपी में बाढ़-बारिश; प्रयागराज के निचले इलाकों में बढ़ी परेशानी, फर्रुखाबाद में बिजली आपूर्ति अब तक ठप - FLOOD RAIN IN UP
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2025 at 7:13 AM IST
फर्रुखाबाद में बंद चल रहे 200 स्कूल, बिजली भी नहीं
