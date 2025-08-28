ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; प्रयागराज के निचले इलाकों में बढ़ी परेशानी, फर्रुखाबाद में बिजली आपूर्ति अब तक ठप - FLOOD RAIN IN UP

फर्रुखाबाद में बाढ़.
फर्रुखाबाद में बाढ़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 7:13 AM IST

यूपी में बाढ़-बारिश से मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. प्रभावित जिलों में नदियों का जलस्तर कम होने से कुछ राहत मिली थी, लेकिन इस बीच प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में फिर से पहले जैसी स्थिति बन रही है. गंगा-यमुना उफान पर हैं और तटवर्ती इलाकों में पानी भर गया है. फर्रुखाबाद, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर में बाढ़ पीड़ितों को अब भी जलभराव समस्या बना है. इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. बारिश भी इस परेशानी में इजाफा कर रही है. बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्कूल बंद हैं तो बिजली आपूर्ति भी पटरी पर नहीं लौट सकी है.

6:58 AM, 28 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में बंद चल रहे 200 स्कूल, बिजली भी नहीं

फर्रुखाबाद में गंगा व राम गंगा में बाढ़ से तटवर्ती 160 गांव प्रभावित हैं. नदियों के जलस्तर में तो कमी आई है, लेकिन मकान अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं. सड़कें डूब चुकी हैं. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 200 से ज्यादा स्कूल बंद चल रहे हैं और बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित है. सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, कायमगंज तहसील के पचरौली महादेवपुर के 540, टुंडी नगला के 80, महमदपुर मूसेपुर के 300, वांसखेडा के 270, सिकंदरपुर कोला गढ़िया के 150 व महमदीपुर के 100 बाढ़ पीड़ितों को राहत किट वितरित की गई

फर्रुखाबाद में बाढ़. (Video Credit; ETV BHARAT)

