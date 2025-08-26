मिर्जापुर में एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है. सुबह 8 बजे 10.25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ता पाया गया. मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर 74.880 मीटर है. जबकि खतरे का निशान 77.724 मीटर है. अभी कुछ दिन पहले ही गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था. इससे चुनार और सदर तहसील के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे.
यूपी में बाढ़-बारिश; प्रयागराज में गंगा-यमुना ने चौथी बार बड़े हनुमान को स्नान कराया, फर्रुखाबाद के 162 गांवों में पानी घुसा, आगरा में चंबल ने दी राहत - FLOOD RAIN IN UP
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2025 at 7:14 AM IST|
Updated : August 26, 2025 at 9:49 AM IST
LIVE FEED
मिर्जापुर में फिर से बढ़ने लगीं गंगा
आगरा में चंबल थमी, यमुना भी उतार पर
24 घंटे में चंबल नदी का जलस्तर डेढ़ मीटर पानी नीचे आया है. चंबल नदी खतरे के निशान के नीचे बह रही है. यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से नीचे गिर रहा है. सिंचाई विभाग का दावा है कि दो दिन में यमुना सामान्य रूप में होगी. क्योंकि, गोकुल बैराज से पानी का डिस्चार्ज घटकर 59740 क्यूसेक रह गया है. इस साल शहर के 14 इलाके प्रभावित हुए हैं. साथ ही तहसील बाह, फतेहाबाद के 40 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे. एडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांव में मोटर बोट की सहायता से जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं. बाढ़ चौकियों पर तैनात लेखपाल कंट्रोल रूम पर पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं.
फर्रुखाबाद के 162 गांव बाढ़ से प्रभावित
फर्रुखाबाद के 162 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. हालांकि, जलस्तर में तो कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है. मकान अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं. सड़कें डूब चुकी हैं. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में करीब 129 स्कूल बंद चल रहे हैं और बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित है. बाढ़ क्षेत्र में लोगों को जुखाम, बुखार, खुजली की समस्या उत्पन्न हो रही है. पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 5 ब्लॉक में बाढ़ आई हुई है. प्रतिदिन कैंप लगाये जा रहे हैं. लगातार स्वास्थ्य टीमें काम कर रही हैं.
प्रयागराज में गंगा-यमुना ने चौथी बार बड़े हनुमान को स्नान कराया
संगम नगरी में ऐसा पहली बार हुआ है. हर साल गंगा बड़े हनुमान मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं. लेटे हनुमान को स्नान कराने को लोग बहुत शुभ मानते हैं. लेकिन इस साल यह चौथी बार हुआ है. शंख, घंटे और घड़ियाल की गूंज के बीच बड़े हनुमान जी का महाअभिषेक किया गया. सीढ़ियों से उतरतीं गंगा ने लेटे हनुमान जी का अभिषेक किया और धीरे-धीरे प्रतिमा पानी में समाहित हो गई. मंदिर के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं. श्री मठ बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर बलवीर गिरि ने बताया कि यह अद्भुत घटना इतिहास में शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है कि एक साल में हनुमान जी को मां गंगा ने चार बार स्नान कराया हो.
उन्होंने कहा कि यह बहुत शुभ संकेत हैं. फिलहाल श्रद्धालु बाहर स्थापित हनुमान जी के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं. जलस्तर घटने के बाद मंदिर की साफ-सफाई की जाएगी और तब कपाट खोले जाएंगे. बलवीर गिरि ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि हर वर्ष गंगा और यमुना मां बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने मंदिर में प्रवेश करती हैं. कहा जाता है कि जिस वर्ष यह अभिषेक नहीं होता, उस साल तमाम आपदाएं होती हैं. वह वर्ष अशुभ माना जाता है. यही कारण है कि प्रयागराज देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां लोग बाढ़ का इंतजार भी श्रद्धा और आस्था से करते है. 15 जुलाई को पहली बार गर्भगृह में गंगा-यमुना का पानी प्रवेश कर गया था. इसके बाद 17 जुलाई , 29 जुलाई और अब 25 अगस्त को यही घटना हुई है.
LIVE FEED
मिर्जापुर में फिर से बढ़ने लगीं गंगा
मिर्जापुर में एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है. सुबह 8 बजे 10.25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ता पाया गया. मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर 74.880 मीटर है. जबकि खतरे का निशान 77.724 मीटर है. अभी कुछ दिन पहले ही गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था. इससे चुनार और सदर तहसील के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे.
आगरा में चंबल थमी, यमुना भी उतार पर
24 घंटे में चंबल नदी का जलस्तर डेढ़ मीटर पानी नीचे आया है. चंबल नदी खतरे के निशान के नीचे बह रही है. यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से नीचे गिर रहा है. सिंचाई विभाग का दावा है कि दो दिन में यमुना सामान्य रूप में होगी. क्योंकि, गोकुल बैराज से पानी का डिस्चार्ज घटकर 59740 क्यूसेक रह गया है. इस साल शहर के 14 इलाके प्रभावित हुए हैं. साथ ही तहसील बाह, फतेहाबाद के 40 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे. एडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांव में मोटर बोट की सहायता से जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं. बाढ़ चौकियों पर तैनात लेखपाल कंट्रोल रूम पर पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं.
फर्रुखाबाद के 162 गांव बाढ़ से प्रभावित
फर्रुखाबाद के 162 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. हालांकि, जलस्तर में तो कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है. मकान अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं. सड़कें डूब चुकी हैं. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में करीब 129 स्कूल बंद चल रहे हैं और बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित है. बाढ़ क्षेत्र में लोगों को जुखाम, बुखार, खुजली की समस्या उत्पन्न हो रही है. पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 5 ब्लॉक में बाढ़ आई हुई है. प्रतिदिन कैंप लगाये जा रहे हैं. लगातार स्वास्थ्य टीमें काम कर रही हैं.
प्रयागराज में गंगा-यमुना ने चौथी बार बड़े हनुमान को स्नान कराया
संगम नगरी में ऐसा पहली बार हुआ है. हर साल गंगा बड़े हनुमान मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं. लेटे हनुमान को स्नान कराने को लोग बहुत शुभ मानते हैं. लेकिन इस साल यह चौथी बार हुआ है. शंख, घंटे और घड़ियाल की गूंज के बीच बड़े हनुमान जी का महाअभिषेक किया गया. सीढ़ियों से उतरतीं गंगा ने लेटे हनुमान जी का अभिषेक किया और धीरे-धीरे प्रतिमा पानी में समाहित हो गई. मंदिर के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं. श्री मठ बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर बलवीर गिरि ने बताया कि यह अद्भुत घटना इतिहास में शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है कि एक साल में हनुमान जी को मां गंगा ने चार बार स्नान कराया हो.
उन्होंने कहा कि यह बहुत शुभ संकेत हैं. फिलहाल श्रद्धालु बाहर स्थापित हनुमान जी के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं. जलस्तर घटने के बाद मंदिर की साफ-सफाई की जाएगी और तब कपाट खोले जाएंगे. बलवीर गिरि ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि हर वर्ष गंगा और यमुना मां बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने मंदिर में प्रवेश करती हैं. कहा जाता है कि जिस वर्ष यह अभिषेक नहीं होता, उस साल तमाम आपदाएं होती हैं. वह वर्ष अशुभ माना जाता है. यही कारण है कि प्रयागराज देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां लोग बाढ़ का इंतजार भी श्रद्धा और आस्था से करते है. 15 जुलाई को पहली बार गर्भगृह में गंगा-यमुना का पानी प्रवेश कर गया था. इसके बाद 17 जुलाई , 29 जुलाई और अब 25 अगस्त को यही घटना हुई है.