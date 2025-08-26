प्रयागराज में गंगा-यमुना ने चौथी बार बड़े हनुमान को स्नान कराया

संगम नगरी में ऐसा पहली बार हुआ है. हर साल गंगा बड़े हनुमान मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं. लेटे हनुमान को स्नान कराने को लोग बहुत शुभ मानते हैं. लेकिन इस साल यह चौथी बार हुआ है. शंख, घंटे और घड़ियाल की गूंज के बीच बड़े हनुमान जी का महाअभिषेक किया गया. सीढ़ियों से उतरतीं गंगा ने लेटे हनुमान जी का अभिषेक किया और धीरे-धीरे प्रतिमा पानी में समाहित हो गई. मंदिर के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं. श्री मठ बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर बलवीर गिरि ने बताया कि यह अद्भुत घटना इतिहास में शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है कि एक साल में हनुमान जी को मां गंगा ने चार बार स्नान कराया हो.

उन्होंने कहा कि यह बहुत शुभ संकेत हैं. फिलहाल श्रद्धालु बाहर स्थापित हनुमान जी के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं. जलस्तर घटने के बाद मंदिर की साफ-सफाई की जाएगी और तब कपाट खोले जाएंगे. बलवीर गिरि ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि हर वर्ष गंगा और यमुना मां बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने मंदिर में प्रवेश करती हैं. कहा जाता है कि जिस वर्ष यह अभिषेक नहीं होता, उस साल तमाम आपदाएं होती हैं. वह वर्ष अशुभ माना जाता है. यही कारण है कि प्रयागराज देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां लोग बाढ़ का इंतजार भी श्रद्धा और आस्था से करते है. 15 जुलाई को पहली बार गर्भगृह में गंगा-यमुना का पानी प्रवेश कर गया था. इसके बाद 17 जुलाई , 29 जुलाई और अब 25 अगस्त को यही घटना हुई है.