फर्रुखाबाद में गंगा ने दी थोड़ी राहत, बांध से फिर छोड़ा गया पानी

फर्रुखाबाद में गंगा का पानी 5 सेमी कम हुआ है. गुरुवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जल स्तर 137.30 सेमी ही रहा. गंगा में 128716 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से छोड़ा गया है. रामगंगा का जलस्तर 135.35 मीटर दर्ज किया गया. गंगा-रामगंगा नदी में बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सड़क कटने से लोगाें का आवागमन बाधित हो रहा है. बाढ़ प्रभावित 160 गांवों में पीड़ितों की समस्याएं बरकार हैं. स्कूल बंद हैं. चार ब्लॉक के 200 अधिक विद्यालयों को संचालन अब तक बंद है. इसमें पढ़ने वाले करीब 10,000 हजार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है. इन स्कूलों में तैनात करीब 600 शिक्षकों को निकटतम विद्यालयों से जोड़ा गया है. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 5 ब्लॉक में बाढ़ आई हुई है. प्रतिदिन कैंप लगाये जा रहे हैं. लगातार स्वास्थ्य टीमें काम कर रही हैं.