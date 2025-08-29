ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; फर्रुखाबाद में गंगा ने दी थोड़ी राहत, प्रभावित इलाकों में दुश्वारियां बरकरार - FLOOD RAIN IN UP

फर्रुखाबाद में बाढ़.
फर्रुखाबाद में बाढ़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 7:42 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 9:53 AM IST

यूपी में 22 जिलों की 43 तहसीलें और 768 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. यह आंकड़ा राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की ओर से जारी किया गया है. इन इलाकों में बाढ़ से 2,52,839 बाढ़ पीड़ित हैं, जिन्हें राहत सहायता प्रदान की गई है. जबकि 33,370 मवेशियों को सुरक्षा स्थान पर शिफ्ट किया गया है. दूसरी तरफ अब तक 37,279 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में आई है. फर्रुखाबाद में गंगा ने थोड़ी राहत दी है. जबकि मथुरा में यमुना उफान पर हैं. वहीं, मिर्जापुर में गंगा में बाढ़ के कारण 12 गांव प्रभावित हुए हैं. इधर, मौसम विभाग ने 30 अगस्त से यूपी में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, इससे हालात और बिगड़ सकते हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं. फर्रुखाबाद, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी में नदियों का जलस्तर लगातार घट-बढ़ रहा है.

LIVE FEED

9:49 AM, 29 Aug 2025 (IST)

मिर्जापुर में चेतावनी बिंदु के नीचे बह रही गंगा

मिर्जापुर में पिछले एक हफ्ते से गंगा रौद्र रूप में हैं. गुरुवार को राहत रही गंगा के बढ़ते जलस्तर में गिरावट आई है. अभी गंगा चेतावनी बिंदू के नीचे बह रही है. अब भी सदर और चुनार तहसील के गांवों में फसलें जसलमग्न हैं. दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. कई गांव के मजरों का संपर्क मार्ग कट गया है. बता दें कि अगस्त महीने में दूसरी बार गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदू पार कर गया था. एक बार तो खतरे के बिंदू को भी पार कर गया.

मिर्जापुर में गंगा ने दी राहत.
मिर्जापुर में गंगा ने दी राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)

7:03 AM, 29 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में गंगा ने दी थोड़ी राहत, बांध से फिर छोड़ा गया पानी

फर्रुखाबाद में गंगा का पानी 5 सेमी कम हुआ है. गुरुवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जल स्तर 137.30 सेमी ही रहा. गंगा में 128716 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से छोड़ा गया है. रामगंगा का जलस्तर 135.35 मीटर दर्ज किया गया. गंगा-रामगंगा नदी में बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सड़क कटने से लोगाें का आवागमन बाधित हो रहा है. बाढ़ प्रभावित 160 गांवों में पीड़ितों की समस्याएं बरकार हैं. स्कूल बंद हैं. चार ब्लॉक के 200 अधिक विद्यालयों को संचालन अब तक बंद है. इसमें पढ़ने वाले करीब 10,000 हजार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है. इन स्कूलों में तैनात करीब 600 शिक्षकों को निकटतम विद्यालयों से जोड़ा गया है. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 5 ब्लॉक में बाढ़ आई हुई है. प्रतिदिन कैंप लगाये जा रहे हैं. लगातार स्वास्थ्य टीमें काम कर रही हैं.

9:49 AM, 29 Aug 2025 (IST)

मिर्जापुर में चेतावनी बिंदु के नीचे बह रही गंगा

मिर्जापुर में गंगा ने दी राहत.
मिर्जापुर में गंगा ने दी राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)

7:03 AM, 29 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में गंगा ने दी थोड़ी राहत, बांध से फिर छोड़ा गया पानी

