बाढ़ घटने के बाद बनारस में 20 पंप लगे, दशाश्वमेध घाट और आसपास के घाटों की सफाई तेज

वाराणसी : काशी में गंगा का जलस्तर तेजी से नीचे चला गया है. वर्तमान समय में बात की जाए तो गंगा के जलस्तर वार्निंग लेवल से भी लगभग तीन मीटर नीचे है. आज सुबह 8:00 बजे तक गंगा का जलस्तर 67.19 मीटर दर्ज किया गया है गंगा धीरे-धीरे नीचे अपने असली स्थान की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अपने पीछे गंदगी और वह दुश्वारियां छोड़ता जा रही हैं जिसके कारण अब तक बनारस के घाटों की सुंदरता लौटी नहीं है. बनारस के घाटों की कनेक्टिविटी गंगा के नीचे जाने के बाद भी अब तक पूरी तरह से खुल नहीं पाई है. वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, सिंधिया घाट मणिकर्णिका घाट और अन्य घाटों पर अब तक मिट्टी जमा होने के कारण घाटों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं खुल पाई है.