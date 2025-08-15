वाराणसी : काशी में गंगा का जलस्तर तेजी से नीचे चला गया है. वर्तमान समय में बात की जाए तो गंगा के जलस्तर वार्निंग लेवल से भी लगभग तीन मीटर नीचे है. आज सुबह 8:00 बजे तक गंगा का जलस्तर 67.19 मीटर दर्ज किया गया है गंगा धीरे-धीरे नीचे अपने असली स्थान की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अपने पीछे गंदगी और वह दुश्वारियां छोड़ता जा रही हैं जिसके कारण अब तक बनारस के घाटों की सुंदरता लौटी नहीं है. बनारस के घाटों की कनेक्टिविटी गंगा के नीचे जाने के बाद भी अब तक पूरी तरह से खुल नहीं पाई है. वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, सिंधिया घाट मणिकर्णिका घाट और अन्य घाटों पर अब तक मिट्टी जमा होने के कारण घाटों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं खुल पाई है.
यूपी में बाढ़ का कहर: फर्रुखाबाद के 50 गांवों में जनजीवन बेहाल, बनारस में गंगा का जलस्तर घटा लेकिन मुश्किलें बढ़ीं - UP FLOOD RED ALERT
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2025 at 9:39 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 9:57 AM IST
फर्रुखाबाद/वाराणसी: यूपी में बाढ़ का कहर जारी है. कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है. सड़कों पर जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित है. प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. वहीं फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ से 3 तहसीलों के करीब 50 गांव प्रभावित हैं. यहां एनडीआरएफ और फ्लैट पीएससी की टीमें तैनात हैं. प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं. प्रभावित गांवों में मदद पहुंचाई जा रही है. जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने रहमानिया गर्ल्स इंटर कालेज में बनाये गये बाढ़ शरणालय का निरीक्षण किया. 158 परिवारों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली. उनके लिये समुचित व्यवस्था कराने व उनको पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया. वहीं, बनारस में गंगा का जलस्तर घटने से भले ही लोगों को राहत मिली हो लेकिन कई मुश्किलें बढ़ गईं हैं.
बाढ़ घटने के बाद बनारस में 20 पंप लगे, दशाश्वमेध घाट और आसपास के घाटों की सफाई तेज
