ETV Bharat / state

यूपी के 14 जिले बाढ़ की चपेट में; 40 की मौत, प्रयागराज में यमुना पुल से धीमी रफ्तार में गुजारी जा रहीं ट्रेनें, बनारस की कॉलोनियों में घुसा गंगा का पानी - FLOOD IN UP

यूपी में बाढ़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 5, 2025 at 9:31 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 10:47 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED बनारस में सड़कों पर बह रहीं गंगा, अस्सी पर भी चल रही नाव वाराणसी: 2003 के रिकॉर्ड को तोड़कर गंगा अब तेजी से नए रिकॉर्ड को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रही हैं. वाराणसी में 2003 की अगर बात की जाए तो गंगा का जलस्तर 72.10 मीटर दर्ज किया गया था. जिसे तोड़ते हुए गंगा आगे निकल गई हैं. केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक मंगलवार सुबह वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72.22 मीटर दर्ज हुआ है, जो खतरे के निशान 71.26 मीटर से लगभग 1 मीटर के करीब ज्यादा है. गंगा घाट सहित आसपास की कई कॉलोनियों में सड़कों तक पहुंच गई हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय ट्रॉमा सेंटर के पीछे भी पानी आ गया है और सड़क पर सीवर ओवरफ्लो होकर सड़कों पर दिखने लगा है. वरुणा भी तबाही मचाने के लिए आतुर दिखाई दे रही हैं और लगभग एक दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में वरुणा का पानी घरों तक पहुंच चुका है. जिसके बाद अब तक लगभग 7000 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है. वाराणसी में कॉलोनियों तक पहुंचीं गंगा. (Video Credit; ETV BHARAT) प्रयागराज में यमुना का जलस्तर गिरने से राहत पर, गंगा में बढ़त बरकरार प्रयागराज में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट से थोड़ी राहत तो मिली है लेकिन गंगा में बढ़त लगातार जारी है. यमुना नैनी रेलवे पुल के नीचे 86 मीटर तक पहुंच गई थीं. मंगलवार सुबह 8:00 बजे 8 सेंटीमीटर घटकर 85.96 मीटर पर पहुंचीं. गंगा में अभी भी उफान है. गंगा 86.09 मीटर पर बह रहीं है. फाफामऊ में 8 सेंटरमीटर 24 घंटे में गंगा बढ़ीं हैं. इधर, नैनी रेलवे पुल पर 45 किलोमीटर, जबकि फाफामऊ गंगा रेलवे पुल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें गुजारी जा रही हैं. वहीं डीएम के आदेश पर DIOS पीएन सिंह ने आदेश जारी किया है कि प्रयागराज के सभी स्कूल और काेचिंग संस्थान 7 अगस्त तक बंद रहेंगे.

प्रयागराज के छोटा बघाड़ा में पलायन कर रहे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat) यूपी में अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बुंदेलखंड से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से लेकर तराई की बेल्ट में अधिकांश नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं. वाराणसी और प्रयागराज में गंगा, यमुना, कानपुर नगर कानपुर देहात और उसके आसपास के जिलों में यमुना नदी, बुंदेलखंड में बेतवा नदी, पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों में घाघरा और सरयू उफान पर हैं. इन सभी जिलों में 100 से 120% तक बारिश अभी तक दर्ज की गई है, जो सामान्य से अधिक है. आने वाले दिनों में यहां और अधिक वर्षा होने की आशंका है, ऐसे में बाढ़ को लेकर लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है. राहत शिविर अलग-अलग स्थान पर खोले गए हैं, जहां सरकार की ओर से समुचित व्यवस्था किए जाने का दावा किया जा रहा है. राहत आयुक्त ने बताया कि जिन परिवारों को दवा और अन्य सुविधाओं की जरूरत है उनके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं. लोगों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है. रसूलाबाद घाट का नजारा. (Photo Credit; ETV Bharat)

Last Updated : August 5, 2025 at 10:47 AM IST