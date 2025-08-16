पीलीभीत में देवहा और शारदा का जलस्तर बढ़ा, लोग परेशान

पीलीभीत की देवहा नदी में 51000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है. निचले इलाकों में आंशिक रूप से जलभराव के मामले बीच सामने आ रहे हैं. नदी में लगातार बढ़ता जलस्तर देखकर प्रशासनिक टीम अलर्ट मोड पर हैं. निचले इलाकों में जाकर लोगों को अनाउंसमेंट कर जागरूक किया जा रहा है. लोगों को सतर्क रहने के साथ-साथ ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. दरअसल पीलीभीत शहर के करीब से होकर गुजरने वाली देवहा नदी में 40000 क्यूसेक से ऊपर पानी जब भी छोड़ जाता है तब यह नदी उफान पर आ जाती है.





शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ा



पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी में भी पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर देखा जा रहा है. इस नदी में भी 2 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है. जिसके कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है. नदी ने कटान कर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. नदी किनारे बसे राहुल नगर कबीरगंज समेत कई गांव के लोग लगातार हो रहे कटान को देखकर भयभीत हैं.