पीलीभीत की देवहा नदी में 51000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है. निचले इलाकों में आंशिक रूप से जलभराव के मामले बीच सामने आ रहे हैं. नदी में लगातार बढ़ता जलस्तर देखकर प्रशासनिक टीम अलर्ट मोड पर हैं. निचले इलाकों में जाकर लोगों को अनाउंसमेंट कर जागरूक किया जा रहा है. लोगों को सतर्क रहने के साथ-साथ ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. दरअसल पीलीभीत शहर के करीब से होकर गुजरने वाली देवहा नदी में 40000 क्यूसेक से ऊपर पानी जब भी छोड़ जाता है तब यह नदी उफान पर आ जाती है.
शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ा
पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी में भी पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर देखा जा रहा है. इस नदी में भी 2 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है. जिसके कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है. नदी ने कटान कर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. नदी किनारे बसे राहुल नगर कबीरगंज समेत कई गांव के लोग लगातार हो रहे कटान को देखकर भयभीत हैं.
यूपी में बाढ़ बारिश का कहर : फर्रुखाबाद में गर्भवती ने नाव पर तोड़ा दम, 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात - FLOOD IN UP
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2025 at 11:11 AM IST
Updated : August 16, 2025 at 11:31 AM IST
यूपी में बाढ़ का कहर जारी है. गंगा और यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं. इससे कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है. फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ से 3 तहसीलों के करीब 50 गांव प्रभावित हैं. यहां एनडीआरएफ और फ्लैट पीएससी की टीमें तैनात हैं. प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं. बाढ़ में कई बीघा फसल डूब चुकी हैं. आम जनजीवन बेहाल है. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में बाढ़ का प्रकोप जारी है. बीते दिन एक मंदिर शारदा नदी के कटाव में समा गया.
पीलीभीत में देवहा और शारदा का जलस्तर बढ़ा, लोग परेशान
गंगा की बाढ़ में "जमुना" की मौत, डेढ़ घंटे तक दर्द से तड़प कर निकली जान
फर्रुखाबाद मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मड़इया गांव में बाढ़ के पानी के बीच गर्भवती जमुना खातून की मौत हो गई. पति और आशा बहू ने नाव से गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई. मड़इया गांव निवासी जरीफ मोहम्मद ने बताया कि पत्नी जमुना खातून (35) गर्भवती थी. शुक्रवार सुबह उसे प्रसव पीड़ा हुई तो गांव की आशा को नाव से घर बुलाकर दिखाया. आशा ने अस्पताल ले जाने की सलाह दी. इसके बाद परिजनों के साथ गर्भवती जमुना को नाव पर लिटाकर कर शहर ले जा रहे थे, लेकिन असहनीय प्रसव पीड़ा के चलते रास्ते में ही जमुना की सांसें थम गईं. वहीं सूचना मिलने पर प्रभारी तहसीलदार सनी कनौजिया अधीनस्थ के साथ पहुंचे. उन्होंने जानकारी हासिल कर परिजनों को सांत्वना दी. साथ ही पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की.
लखीमपुर खीरी में मंदिर शारदा में समाया, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी
लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. यहां एक मंदिर के नदी में समाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यहां कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. आम जनजीवन अस्त व्यस्त है.
यूपी में बाढ़ का कहर जारी है. गंगा और यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं. इससे कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है. फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ से 3 तहसीलों के करीब 50 गांव प्रभावित हैं. यहां एनडीआरएफ और फ्लैट पीएससी की टीमें तैनात हैं. प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं. बाढ़ में कई बीघा फसल डूब चुकी हैं. आम जनजीवन बेहाल है. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में बाढ़ का प्रकोप जारी है. बीते दिन एक मंदिर शारदा नदी के कटाव में समा गया.
