ETV Bharat

यूपी में बाढ़ का कहर; नदियां बेकाबू, मिर्जापुर में गंगा किनारे रखे पीपे बहे, प्रयागराज में राहत शिविरों में भीड़, अंतिम संस्कार में मुश्किलें - FLOOD IN UP

यूपी में बाढ़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 6, 2025 at 7:22 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 8:29 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED प्रयागराज में अंतिम संस्कार भी हुआ मुश्किल प्रयागराज में दारागंज विद्युत शवदाह गृह बंदबाढ़ के चलते अब मृतकों का अंतिम संस्कार भी चुनौती बन गया है. घाटों तक पहुंचने में कठिनाई और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं ने शोक संतप्त परिवारों की पीड़ा और बढ़ा दी है.दारागंज विद्युत शवदाह गृह पर सोमवार को अधिक शवों के पहुंचने से मशीनरी ओवरलोड हो गई. आमतौर पर यहां रोजाना 20-22 शवों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन सोमवार को 40 शव आने से क्वॉयल जल गया और मंगलवार को यह यूनिट बंद रही. बुधवार से इसे फिर शुरू किया जाएगा. नीबी और फाफामऊ में व्यवस्थानगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत झूंसी, पूर्वी यूपी और छतनाग घाट की ओर से आने वाले शवों के लिए नीबी में नई व्यवस्था शुरू की है. नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने बताया कि फाफामऊ में भी एक अन्य घाट को तैयार किया गया है, जहां अंत्येष्टि की जा सकती है. प्रयागराज में बढ़ते जलस्तर से बेहाल शहर, राहत शिविरों में भीड़ गंगा और यमुना का पानी मंगलवार को कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन हालात अब भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं. फाफामऊ में गंगा नदी का जलस्तर शाम तक 85.99 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के निशान 84.738 मीटर से काफी ऊपर है. वहीं, नैनी में यमुना नदी 85.79 मीटर पर बह रही है. दोनों नदियों के उफान से लगभग 5 लाख लोग अब भी बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं. बस्तियों से जैसे-जैसे जलस्तर घटेगा गंदगी से बीमारियां भी पनपेंगीं. इनसे निपटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. बाढ़ से उजड़े परिवारों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं. घर-बार छूट जाने के बाद अब भोजन और पीने के पानी की किल्लत सामने आ रही है. राहत शिविरों में शरण लेने वालों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा है. सोमवार को जहां 8,386 लोगों ने राहत शिविरों में रात बिताई. वहीं मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 9,470 पहुंच गई. प्रशासन का मानना है कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है. प्रयागराज में बाढ़. (Photo Credit; ETV Bharat)

Last Updated : August 6, 2025 at 8:29 AM IST