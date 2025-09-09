ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; उन्नाव में 130 गांव बाढ़ की चपेट में, आगरा में 47 साल बाद 70 गांव और 35 काॅलोनियों में घुसा पानी

यूपी के मथुरा में बाढ़.
यूपी के मथुरा में बाढ़. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 9:43 AM IST

1 Min Read
यूपी में बारिश कम होने के साथ ही हाल के दिनों में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आगरा, प्रयागराज, मथुरा, उन्नाव जैसे जिलों में नदियां फिर से उफान पर हैं. प्रयागराज में गंगा-यमुना का पानी निचले इलाकों में घुस गया है. जिसके बाद यहां फिर से पलायन शुरू हो गया है. मथुरा में एक दिन पहले तक शहर के 22 घाट डूब चुके थे. यहां यमुना खतरे के निशान से ऊपर हैं. इसी तरह आगरा में भी यमुना हालात चिंता बढ़ाने वाले हैं. यहां 1978 के बाद ऐसी बाढ़ आई है. शहर में जहां 35 कॉलोनियां और बस्तियों में यमुना का पानी पहुंच गया है तो 70 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं. ताजमहल तक पानी ही पानी नजर आ रहा है.

9:39 AM, 9 Sep 2025 (IST)

उन्नाव में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, 130 गांव बाढ़ की चपेट में

गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से जिले में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है. बीते 24 घंटे में गंगा खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है. जलस्तर 113.120 मीटर दर्ज किया गया है, जिसके चलते तटवर्ती इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं. कटरी और आसपास के गांवों में लोग खानाबदोश जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं.
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले के 130 से अधिक गांव, 75 से अधिक मजरे और 12 से अधिक नगरीय मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. करीब 6050 से अधिक परिवार सीधे प्रभावित हुए हैं. वहीं, 4938 हेक्टेयर कृषि भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो गई है. खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

उन्नाव में बाढ़. (Video Credit; ETV BHARAT)

9:32 AM, 9 Sep 2025 (IST)

कानपुर के बिठूर में बाढ़ से पलायन, गंगा बैराज पर वन वे लागू

गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से कटरी के 15 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. सोमवार शाम बाढ़ का पानी खेतों और गलियों में भर गया तो ग्रामीण गंगा बैराज मार्ग पर आ गए. इस पर पुलिस-प्रशासन के अफसरों को गंगा बैराज से लेकर बिठूर जाने वाले मार्ग के एक हिस्से को बंद करना पड़ा. आगामी 12 सितंबर तक इस मार्ग पर वन वे व्यवस्था को लागू किया गया है. वहीं शुक्लागंज पर सोमवार देर शाम गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के निशान 113 मीटर से 13 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया. गंगा बैराज पर पानी बढ़ने से बिठूर के कटरी समेत अन्य गांवों में इतना पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं. ग्रामीणों का कहना था, 2000 बीघा फसल डूबा चुकी है. कई गांवों का आपसी सम्पर्क टूट गया है. लोगों को जैसे हीं मौका मिल रहा है, वो अपना घर छोड़कर मुख्य मार्ग की ओर आ रहे हैं. इस पूरे मामले पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा जिला प्रशासन की टीम के अफसर ग्रामीणों की पूरी मदद कर रहे हैं. गंगा बैराज पर कोई हादसा न हो, इसके लिए एक लेन को बैरियर लगाकर बंद किया गया है.

कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा.
कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा. (Photo Credit; ETV BHARAT)

8:57 AM, 9 Sep 2025 (IST)

वाराणसी में तीसरी बार गंगा ने पार किया वार्निंग लेवल

वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी और घटाव का क्रम जारी है. गंगा का जलस्तर तीसरी बार वार्निंग लेवल को पार कर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है. हालांकि रफ्तार धीमी हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रयागराज में कल रात से गंगा का जलस्तर स्थिर होने के बाद आज शाम से कमी देखी जा सकती है. फिलहाल वाराणसी में सुबह 8:00 बजे तक गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर 70.71 मीटर दर्ज किया गया है. वाराणसी में अभी भी 1600 से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं.

वाराणसी में गंगा.
वाराणसी में गंगा. (Photo Credit; ETV BHARAT)

8:22 AM, 9 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में गंगा-रामगंगा उफान पर

फर्रुखाबाद में रामगंगा का जलस्तर रविवार से बढ़ गया है. इसके साथ ही तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. सूचना विभाग मुताबिक, सोमवार को गंगा में नरौरा बांध से 130800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 137.30 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 20 सेमी ज्यादा है. रामगंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई. यह 137.00 मीटर पर पहुंच गया है. इस बीच मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व प्रभारी मंत्री फर्रुखाबाद जयवीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित ग्राम दिलीप की मड़ैया स्टीमर से पहुंचकर निरीक्षण किया. साथ ही भोजन का पैकेट वितरित किया.

फर्रुखाबाद में गंगा-रामगंगा उफान पर
फर्रुखाबाद में गंगा-रामगंगा उफान पर (Photo Credit; ETV BHARAT)

8:17 AM, 9 Sep 2025 (IST)

आगरा में विस्थापितों को दी जा रही राहत सामग्री

आगरा की एडीएम वित्त शुभांगी शुक्ला ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. कैलाश मंदिर के पास 44 परिवार प्रभावित हैं. जिनमें 128 बच्चे, 38 महिलाएं और 42 पुरुषों के अलावा 12 लोग 80 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं. बल्केश्वर आईटीआई में 35 परिवारों के 178 लोग विस्थापित हैं. मेहरा नहारगंज में 42 परिवार प्रभावित हैं. बरौली गूजर स्थित ठार, पारौली, ठार कुर्ठ, कुमरगढ़, रामपुर और ठार किशन सिंह में 50 परिवार प्रभावित हैं. 166 परिवारों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई. बता दें कि बाढ़ से आगरा के व्यापारी भी चिंचित हैं. शहर के बेलनगंज-मोतीगंज में व्यापारियों के गोदाम हैं. जिनमें खाद्यान्न समेत अन्य सामान भरा है. यदि यमुना का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो गोदाम खाली करने पडेंगे. क्योंकि, मोतीगंज के पास तक बाढ़ का पानी आ गया है.

आगरा में बाढ़.
आगरा में बाढ़. (Photo Credit; ETV BHARAT)

8:14 AM, 9 Sep 2025 (IST)

आगरा में खतरे के निशान से ऊपर यमुना

आगरा के वॉटर वर्क्स पर यमुना का जलस्तर सोमवार शाम सात बजे तब 501.1 फीट पहुंच गया था, जो बाढ़ के निशान 499 फीट से 2.1 फीट ऊपर था. सोमवार को मथुरा स्थित गोकुल बैराज से 1.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिससे अगले 24 घंटे में यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा. यमुना में आई बाढ़ 1978 की आपदा की याद दिला रही है. तब आगरा में यमुना जलस्तर 508 फीट था. फिलहाल, यमुना का पानी बटेश्वर में मंदिरों में पहुंच गया है. प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर के गर्भगृह में यमुना का पानी पहुंच चुका है. यमुना किनारे स्थित संरक्षित स्मारकों के लिए भी खतरा खड़ा हो गया है. सोमवार शाम 7 बजे तक दयालबाग में मां गौरी टाउन, तनिष्क, राजश्री अपार्टमेंट, लोहिया नगर, ओपी स्कूल गली, अनुराग नगर, मोती महल, गांधी स्मारक, शंभूनाथ कॉलोनी, ताज व्यू पाॅइंट तक बाढ़ का पानी पहुंच गया. महताब बाग, ग्यारह सीढ़ी पार्क, एत्माउद्दौला और ताजमहल तक पानी ही पानी है.

Last Updated : September 9, 2025 at 9:43 AM IST

