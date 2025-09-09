यूपी में बाढ़-बारिश; उन्नाव में 130 गांव बाढ़ की चपेट में, आगरा में 47 साल बाद 70 गांव और 35 काॅलोनियों में घुसा पानी

कानपुर के बिठूर में बाढ़ से पलायन, गंगा बैराज पर वन वे लागू

गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से कटरी के 15 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. सोमवार शाम बाढ़ का पानी खेतों और गलियों में भर गया तो ग्रामीण गंगा बैराज मार्ग पर आ गए. इस पर पुलिस-प्रशासन के अफसरों को गंगा बैराज से लेकर बिठूर जाने वाले मार्ग के एक हिस्से को बंद करना पड़ा. आगामी 12 सितंबर तक इस मार्ग पर वन वे व्यवस्था को लागू किया गया है. वहीं शुक्लागंज पर सोमवार देर शाम गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के निशान 113 मीटर से 13 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया. गंगा बैराज पर पानी बढ़ने से बिठूर के कटरी समेत अन्य गांवों में इतना पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं. ग्रामीणों का कहना था, 2000 बीघा फसल डूबा चुकी है. कई गांवों का आपसी सम्पर्क टूट गया है. लोगों को जैसे हीं मौका मिल रहा है, वो अपना घर छोड़कर मुख्य मार्ग की ओर आ रहे हैं. इस पूरे मामले पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा जिला प्रशासन की टीम के अफसर ग्रामीणों की पूरी मदद कर रहे हैं. गंगा बैराज पर कोई हादसा न हो, इसके लिए एक लेन को बैरियर लगाकर बंद किया गया है.