बहराइच में सड़क पर दिखा 6 फीट लंबा मगरमच्छ, रेस्क्यू कर नहर में छोड़ा

बहराइच : जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद जलीय जीव नदियों व तालाबों से निकल कर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. रूपईडीहा इलाके में मगरमच्छ सड़क पर टहलता दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. मौके पर पहुंचे वन विभाग के विनय राणा ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर उसे सरयू नदी में छोड़ दिया.

वहीं दो दिन पहले सुजौली इलाके में मगरमच्छ ने 14 साल के अनिल पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में डर का माहौल है. वहीं बीते दिन खेत जाते समय अधेड़ पर भी मगर हमला कर चुका है.