ETV Bharat / state

बाढ़ से बेहाल यूपी: फर्रुखाबाद के 160 गांव डूबे, गंगा-रामगंगा उफान पर, फसलें बर्बाद, बहराइच में बाढ़-बारिश के चलते सड़क पर घूम रहा मगरमच्छ - FLOOD IN UP

ETV Bharat
यूपी में बाढ़ का कहर, फर्रुखाबाद के 160 गांव डूबे (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 7:13 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 8:32 AM IST

1 Min Read

फर्रुखाबाद : बाढ़ से यूपी के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है. फसल जलमग्न हो गई हैं. कई गांवों-कस्बों की बिजली गुल है. लोग रात अंधेरे में काट रहे हैं. कई स्कूल भी बंद हैं. फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी आफत बना हुआ है. जिले के 160 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से सड़कों के साथ ही रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सड़क कटने से लोगाें का आवागमन बाधित हो रहा है. सूचना विभाग के मुताबिक, शनिवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जल स्तर 137.30 सेमी ही रहा. गंगा में 1 लाख 22 हजार 848 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से निकला. रामगंगा का रिकार्ड 135.35 मीटर दर्ज किया गया.ग्रामीणों के मुताबिक, बाढ़ से क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों को बीमारियां होने लगी है. जिससे बुखार, सर्दी जुकाम, खुजली आदि की शिकायतें आ रही है. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. वहीं जिला प्रशासन राहत सामग्री वितरित कर रहा है.

LIVE FEED

8:04 AM, 31 Aug 2025 (IST)

बहराइच में सड़क पर दिखा 6 फीट लंबा मगरमच्छ, रेस्क्यू कर नहर में छोड़ा

बहराइच : जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद जलीय जीव नदियों व तालाबों से निकल कर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. रूपईडीहा इलाके में मगरमच्छ सड़क पर टहलता दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. मौके पर पहुंचे वन विभाग के विनय राणा ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर उसे सरयू नदी में छोड़ दिया.

वहीं दो दिन पहले सुजौली इलाके में मगरमच्छ ने 14 साल के अनिल पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में डर का माहौल है. वहीं बीते दिन खेत जाते समय अधेड़ पर भी मगर हमला कर चुका है.

बहराइच में सड़क पर दिखा मगरमच्छ (Video Credit; ETV Bharat)

फर्रुखाबाद : बाढ़ से यूपी के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है. फसल जलमग्न हो गई हैं. कई गांवों-कस्बों की बिजली गुल है. लोग रात अंधेरे में काट रहे हैं. कई स्कूल भी बंद हैं. फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी आफत बना हुआ है. जिले के 160 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से सड़कों के साथ ही रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सड़क कटने से लोगाें का आवागमन बाधित हो रहा है. सूचना विभाग के मुताबिक, शनिवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जल स्तर 137.30 सेमी ही रहा. गंगा में 1 लाख 22 हजार 848 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से निकला. रामगंगा का रिकार्ड 135.35 मीटर दर्ज किया गया.ग्रामीणों के मुताबिक, बाढ़ से क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों को बीमारियां होने लगी है. जिससे बुखार, सर्दी जुकाम, खुजली आदि की शिकायतें आ रही है. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. वहीं जिला प्रशासन राहत सामग्री वितरित कर रहा है.

LIVE FEED

8:04 AM, 31 Aug 2025 (IST)

बहराइच में सड़क पर दिखा 6 फीट लंबा मगरमच्छ, रेस्क्यू कर नहर में छोड़ा

बहराइच : जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद जलीय जीव नदियों व तालाबों से निकल कर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. रूपईडीहा इलाके में मगरमच्छ सड़क पर टहलता दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. मौके पर पहुंचे वन विभाग के विनय राणा ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर उसे सरयू नदी में छोड़ दिया.

वहीं दो दिन पहले सुजौली इलाके में मगरमच्छ ने 14 साल के अनिल पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में डर का माहौल है. वहीं बीते दिन खेत जाते समय अधेड़ पर भी मगर हमला कर चुका है.

बहराइच में सड़क पर दिखा मगरमच्छ (Video Credit; ETV Bharat)
Last Updated : August 31, 2025 at 8:32 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN UTTAR PRADESH़FLOOD RAIN IN UPGANGA YAMUNA WATER LEVELयूपी में बाढ़FLOOD IN UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.