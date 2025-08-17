कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी घटा, मुसीबतें बढ़ीं

कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दुश्वारियां कम नहीं हो रही है. यह अब गंगा का प्रवाह तो घट रहा है लेकिन मुश्किलें बढ़ रहीं हैं. कछला ब्रिज पर गंगा का जलस्तर अभी डेंजर लेवल से ऊपर है. इसके कारण निचले इलाके के बाढ़ प्रभावित गांव से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है. आम जनजीवन अस्त व्यस्त है.