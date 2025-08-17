पीलीभीत की देवहा नदी में 51000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है. निचले इलाकों में आंशिक रूप से जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को सतर्क रहने के साथ-साथ ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है.
यूपी में बाढ़ का कहर: फर्रुखाबाद में सांसद की पुत्रवधू बैलगाड़ी पर मदद को निकली, 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात - UP RAIN FLOOD LIVE
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2025 at 11:21 AM IST|
Updated : August 17, 2025 at 12:38 PM IST
यूपी में बाढ़ का कहर जारी है. कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है. सड़कों पर जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित है. प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. वहीं फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ से 3 तहसीलों के करीब 50 गांव प्रभावित हैं. यहां सांसद मुकेश राजपूत की पुत्रबधू कमलेश कुमारी बैलगाड़ी पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निकली. इस दौरान उन्होंने खाने के पैकेट बांटे.
LIVE FEED
पीलीभीत में देवहा और शारदा नदी ने बढ़ाई परेशानी
कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी घटा, मुसीबतें बढ़ीं
कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दुश्वारियां कम नहीं हो रही है. यह अब गंगा का प्रवाह तो घट रहा है लेकिन मुश्किलें बढ़ रहीं हैं. कछला ब्रिज पर गंगा का जलस्तर अभी डेंजर लेवल से ऊपर है. इसके कारण निचले इलाके के बाढ़ प्रभावित गांव से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है. आम जनजीवन अस्त व्यस्त है.
पीलीभीत में देवहा और शारदा नदी ने बढ़ाई परेशानी
कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी घटा, मुसीबतें बढ़ीं
