यूपी में बाढ़; आगरा में यमुना उफान पर, प्रयागराज में सैकड़ों मकान पानी से घिरे, फिरोजाबाद के गांव चपेट में

फर्रुखाबाद में बांध से पानी छोड़े से गंगा-राम गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों की बिजली गुल

फर्रुखाबाद जिले में रामगंगा का जलस्तर मंगलवार से बढ़ रहा है. तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. बाढ़ क्षेत्र के कई गांव में बिजली गुल है. फसलें जलमग्न हो चुकी हैं. जिला प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है. हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है. सूचना विभाग के मुताबिक गंगा में नरौरा बांध से 115180 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. गंगा का जलस्तर 137.25 मीटर पर है. जो कि खतरे के निशान से 15 सेमी ज्यादा है. वहीं रामगंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई. जलस्तर बढ़कर 136.85 मीटर पर पहुंच गया है.