यूपी में बाढ़; आगरा में यमुना उफान पर, प्रयागराज में सैकड़ों मकान पानी से घिरे, फिरोजाबाद के गांव चपेट में

यूपी में बाढ़ कई जिलों में बढ़ रहा गंगा-यमुना का जलस्तर (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 10:13 AM IST

Updated : September 10, 2025 at 12:07 PM IST

उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है. कई जिलों में नदियां अब भी उफान पर हैं. इससे तटवर्ती इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं. जलभराव से जन जीवन अस्त व्यस्त है. वहीं आगरा में यमुना खतरे के निशान से (2.3 फीट) से ऊपर (501.3) बह रही हैं. इससे प्रभावित हिस्सों में दहशत बरकरार है. पानी बेलनगंज बाजार तक पहुंच गया. जिससे व्यापारी परेशान हैं. महताब बाग और ताज व्यू प्वॉइंट पर पानी भर गया है. जिससे दोनों ही जगह पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी है. जबकि प्रयागराज में हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं. शहर में ही 80 हजार से अधिक की आबादी चपेट में है.

10:54 AM, 10 Sep 2025 (IST)

बाढ़ की चपेट में फिरोजाबाद, कई गांवों में घुसा यमुना का पानी

फिरोजाबाद में यमुना नदी की तेज़ रफ्तार और बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है. बाढ़ का सबसे गंभीर असर टूंडला, सदर और शिकोहाबाद तहसीलों के इलाकों में देखने को मिल रहा है. थाना नसीरपुर क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुस गया है. खासकर हरिहा गांव के मजरे रहल, रंजीत का पुरा और सिद्ध का पुरा में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. यहां के लोग पिछले 10 दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं.

10:40 AM, 10 Sep 2025 (IST)

उन्नाव में गंगा का विकराल रूप, कटरी क्षेत्र में तबाही; 250 गांवों में बिजली गुल

उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर विकराल रूप धारण करता जा रहा है. जिले के लगभग 128 किलोमीटर क्षेत्र में फैली कटरी बाढ़ ने तटवर्ती गांवों में तबाही मचा दी है. कई गांवों की फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी थीं, अब ग्रामीणों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना पड़ रहा है. स्थिति बिगड़ने पर मंगलवार को डीएम और एसपी ने फतेहपुर-84 क्षेत्र का दौरा किया. वहीं परियर, पावा, बेहटा और सिकंदरपुर बिठूर क्षेत्र समेत करीब 250 गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है. अचानक बिजली गुल होने से ग्रामीणों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं.

9:48 AM, 10 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में बांध से पानी छोड़े से गंगा-राम गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों की बिजली गुल

फर्रुखाबाद जिले में रामगंगा का जलस्तर मंगलवार से बढ़ रहा है. तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. बाढ़ क्षेत्र के कई गांव में बिजली गुल है. फसलें जलमग्न हो चुकी हैं. जिला प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है. हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है. सूचना विभाग के मुताबिक गंगा में नरौरा बांध से 115180 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. गंगा का जलस्तर 137.25 मीटर पर है. जो कि खतरे के निशान से 15 सेमी ज्यादा है. वहीं रामगंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई. जलस्तर बढ़कर 136.85 मीटर पर पहुंच गया है.

ETV Bharat
फर्रुखाबाद में बढ़ा गंगा व राम गंगा का जलस्तर (Photo Credit; ETV Bharat)

9:34 AM, 10 Sep 2025 (IST)

मिर्जापुर में 5वीं बार बाढ़ आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ी, कई घरों में घुसा पानी

मिर्जापुर में गंगा नदी में 5वीं बार बाढ़ आने से तटवर्ती इलाके के रहने वाले ग्रामीणों में फिर से चिंता बढ़ गई है. गंगा नदी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही हैं. पानी से सदर तहसील के छानबे, कोन, सीखड़ ब्लाॅक क्षेत्र के कई घरों में पानी घुस गया है. बाढ़ का पानी सड़कों पर आ जाने से संपर्क टूट गया है. बाढ़ आने से जिला प्रशासन ने सभी 37 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है.

ETV Bharat
मिर्जापुर में बाढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)
