ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा-वृंदावन में और उफनाईं यमुना, प्रयागराज में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ा

यूपी में बाढ़
यूपी में बाढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 11:11 AM IST

1 Min Read

यूपी में बाढ़ के साथ बारिश मुसीबत बनी है. करीब 38 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. बारिश से शहरों के हालात खराब हो गए हैं. सड़कों पर जलभराव के साथ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है. शुक्रवार को मथुरा और वृंदावन में बाढ़ जैसे हालात नजर आए. यहां के कई गांवों को यमुना का जलस्तर बढ़ने से खाली करा लिया गया है. वहीं, प्रयागराज में 5वीं बार लेटे हनुमान में गंगा का जलस्तर पहुंचा है. यहां गंगा के जलस्तर में फिर बढ़ोत्तरी हो रही है. दाह संस्कार घाटों के बजाए सुरक्षित स्थानों में हो रहे हैं. वहीं फर्रुखाबाद में भी गंगा और रामगंगा उफान पर हैं. हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है. उम्मीद है कि इससे कई नदियों का जलस्तर कम हो सकता है.

LIVE FEED

11:02 AM, 6 Sep 2025 (IST)

प्रयागराज में 24 घंटे में 56 से 86 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा-यमुना का जलस्तर

प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. गंगा-यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ना शुरू हो गया है. जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. यमुना का जलस्तर नैनी में 82.03 मीटर, गंगा का फाफामऊ में 82.08 मीटर, छतनाग में 81.51 मीटर और बक्सीघाट एसटीपी पर 82.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया. पिछले 24 घंटे में जलस्तर 56 से 86 सेंटीमीटर तक बढ़ा है. हालांकि सभी बांध फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं. एसडीएम सदर अभिषेक सिंह ने बताया कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए हमने तैयारी कर रखी है. प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बचाव व राहत कार्य के लिए पूरी टीम तैयार है.

प्रयागराज में बाढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)

9:45 AM, 6 Sep 2025 (IST)

मथुरा में खतरे के निशान से 20 सेमी ऊपर बह रहीं यमुना, वृंदावन परिक्रमा मार्ग बंद

मथुरा: लगातार बारिश के चलते मथुरा व वृंदावन में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. जिला प्रशासन ने पानी भर जाने के कारण 8 गांवों को खाली कराया है. लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है. वहीं, यमुना खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. मथुरा शहर के विश्राम घाट आरती स्थल, श्याम घाट और गणेश टीला यमुना जी का खादर और जयसिंहपुर में पानी भर चुका है. वृंदावन में परिक्रमा मार्ग बंद कर दिया गया है. परिक्रमा मार्ग में करीब 3 से 4 फुट पानी यमुना नदी का आ चुका है.

8:13 AM, 6 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में गंगा व रामगंगा उफान पर, जनजीवन अस्तव्यस्त

फर्रुखाबाद में रामगंगा का जलस्तर शुक्रवार को बढ़ गया. तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. सूचना विभाग मुताबिक, शुक्रवार को गंगा में नरौरा बांध से 213308 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 137.25 मीटर पर है. जोकि खतरे के निशान से 15 सेमी ज्यादा है. रामगंगा में जलस्तर बढ़कर 136.80 मीटर पर पहुंच गया है, रामनगर बैराज से रामगंगा में 23926 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

गंगा उफान पर
गंगा उफान पर (Photo Credit; ETV Bharat)

8:06 AM, 6 Sep 2025 (IST)

आगरा में ताजमहल की दीवार के पास नहीं घटा यमुना का पानी, बहाव जारी

आगरा: आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से केवल छह इंच नीचे बह रही है. जलस्तर 498.4 फीट पहुंच गया है. नदी का पानी शहर और गांव में घुसना शुरू हो गया है. शुक्रवार देर शाम तक कैलाश गांव में पानी पहुंच गया तो दयालबाग से एत्मादउद्दौला तक आधा दर्जन कॉलोनियां खतरे पर हैं. अब तक जिला प्रशासन की ओर से 50 परिवार को विस्थापित किए गए हैं. 40 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. यमुना किनारे स्थित एडीए का ताज व्यू प्वाइंट और मेहताब बाग जलमग्न हो गए हैं. ताजमहल के पीछे पार्क डूब गया है. यमुना ताजमहल की दीवार को छूकर बह रही है. बाह के बटेश्वर में प्राचीन शिव मंदिरों में पानी भरने की वजह से प्रशासन ने दुकानों को खाली कराई हैं. सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार देर शाम तक आगरा में यमुना नदी का जलस्तर 499 फीट पार कर जाएगा. बारिश और जलभराव को लेकर आगरा में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं.

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि गोकुल से 126151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिससे आगरा में यमुना का जलस्तर 500 फीट तक पहुंच सकता है. यमुना के जलस्तर को लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. नदी किनारे पुलिस तैनात है, घाट बंद कर दिए हैं. मुनादी कराई जा रही है.

आगरा में बाढ़
आगरा में बाढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : September 6, 2025 at 11:11 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA NEWSYAMUNA REACHED TAJ MAHALFLOOD IN UPRAIN IN UPFLOOD UPDATE IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.