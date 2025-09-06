यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा-वृंदावन में और उफनाईं यमुना, प्रयागराज में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ा

आगरा में ताजमहल की दीवार के पास नहीं घटा यमुना का पानी, बहाव जारी

आगरा: आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से केवल छह इंच नीचे बह रही है. जलस्तर 498.4 फीट पहुंच गया है. नदी का पानी शहर और गांव में घुसना शुरू हो गया है. शुक्रवार देर शाम तक कैलाश गांव में पानी पहुंच गया तो दयालबाग से एत्मादउद्दौला तक आधा दर्जन कॉलोनियां खतरे पर हैं. अब तक जिला प्रशासन की ओर से 50 परिवार को विस्थापित किए गए हैं. 40 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. यमुना किनारे स्थित एडीए का ताज व्यू प्वाइंट और मेहताब बाग जलमग्न हो गए हैं. ताजमहल के पीछे पार्क डूब गया है. यमुना ताजमहल की दीवार को छूकर बह रही है. बाह के बटेश्वर में प्राचीन शिव मंदिरों में पानी भरने की वजह से प्रशासन ने दुकानों को खाली कराई हैं. सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार देर शाम तक आगरा में यमुना नदी का जलस्तर 499 फीट पार कर जाएगा. बारिश और जलभराव को लेकर आगरा में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं.

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि गोकुल से 126151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिससे आगरा में यमुना का जलस्तर 500 फीट तक पहुंच सकता है. यमुना के जलस्तर को लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. नदी किनारे पुलिस तैनात है, घाट बंद कर दिए हैं. मुनादी कराई जा रही है.