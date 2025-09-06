यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा-वृंदावन में और उफनाईं यमुना, प्रयागराज में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ा

प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. गंगा-यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ना शुरू हो गया है. जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. यमुना का जलस्तर नैनी में 82.03 मीटर, गंगा का फाफामऊ में 82.08 मीटर, छतनाग में 81.51 मीटर और बक्सीघाट एसटीपी पर 82.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया. पिछले 24 घंटे में जलस्तर 56 से 86 सेंटीमीटर तक बढ़ा है. हालांकि सभी बांध फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं. एसडीएम सदर अभिषेक सिंह ने बताया कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए हमने तैयारी कर रखी है. प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बचाव व राहत कार्य के लिए पूरी टीम तैयार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 8:22 AM IST|
Updated : September 6, 2025 at 11:11 AM IST
यूपी में बाढ़ के साथ बारिश मुसीबत बनी है. करीब 38 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. बारिश से शहरों के हालात खराब हो गए हैं. सड़कों पर जलभराव के साथ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है. शुक्रवार को मथुरा और वृंदावन में बाढ़ जैसे हालात नजर आए. यहां के कई गांवों को यमुना का जलस्तर बढ़ने से खाली करा लिया गया है. वहीं, प्रयागराज में 5वीं बार लेटे हनुमान में गंगा का जलस्तर पहुंचा है. यहां गंगा के जलस्तर में फिर बढ़ोत्तरी हो रही है. दाह संस्कार घाटों के बजाए सुरक्षित स्थानों में हो रहे हैं. वहीं फर्रुखाबाद में भी गंगा और रामगंगा उफान पर हैं. हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है. उम्मीद है कि इससे कई नदियों का जलस्तर कम हो सकता है.
प्रयागराज में 24 घंटे में 56 से 86 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा-यमुना का जलस्तर
मथुरा में खतरे के निशान से 20 सेमी ऊपर बह रहीं यमुना, वृंदावन परिक्रमा मार्ग बंद
मथुरा: लगातार बारिश के चलते मथुरा व वृंदावन में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. जिला प्रशासन ने पानी भर जाने के कारण 8 गांवों को खाली कराया है. लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है. वहीं, यमुना खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. मथुरा शहर के विश्राम घाट आरती स्थल, श्याम घाट और गणेश टीला यमुना जी का खादर और जयसिंहपुर में पानी भर चुका है. वृंदावन में परिक्रमा मार्ग बंद कर दिया गया है. परिक्रमा मार्ग में करीब 3 से 4 फुट पानी यमुना नदी का आ चुका है.
फर्रुखाबाद में गंगा व रामगंगा उफान पर, जनजीवन अस्तव्यस्त
फर्रुखाबाद में रामगंगा का जलस्तर शुक्रवार को बढ़ गया. तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. सूचना विभाग मुताबिक, शुक्रवार को गंगा में नरौरा बांध से 213308 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 137.25 मीटर पर है. जोकि खतरे के निशान से 15 सेमी ज्यादा है. रामगंगा में जलस्तर बढ़कर 136.80 मीटर पर पहुंच गया है, रामनगर बैराज से रामगंगा में 23926 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.
आगरा में ताजमहल की दीवार के पास नहीं घटा यमुना का पानी, बहाव जारी
आगरा: आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से केवल छह इंच नीचे बह रही है. जलस्तर 498.4 फीट पहुंच गया है. नदी का पानी शहर और गांव में घुसना शुरू हो गया है. शुक्रवार देर शाम तक कैलाश गांव में पानी पहुंच गया तो दयालबाग से एत्मादउद्दौला तक आधा दर्जन कॉलोनियां खतरे पर हैं. अब तक जिला प्रशासन की ओर से 50 परिवार को विस्थापित किए गए हैं. 40 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. यमुना किनारे स्थित एडीए का ताज व्यू प्वाइंट और मेहताब बाग जलमग्न हो गए हैं. ताजमहल के पीछे पार्क डूब गया है. यमुना ताजमहल की दीवार को छूकर बह रही है. बाह के बटेश्वर में प्राचीन शिव मंदिरों में पानी भरने की वजह से प्रशासन ने दुकानों को खाली कराई हैं. सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार देर शाम तक आगरा में यमुना नदी का जलस्तर 499 फीट पार कर जाएगा. बारिश और जलभराव को लेकर आगरा में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं.
आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि गोकुल से 126151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिससे आगरा में यमुना का जलस्तर 500 फीट तक पहुंच सकता है. यमुना के जलस्तर को लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. नदी किनारे पुलिस तैनात है, घाट बंद कर दिए हैं. मुनादी कराई जा रही है.