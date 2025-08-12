बचाव राहत कार्यों में लगाई गईं 26 सौ से अधिक नाव एवं मोटरबोट

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 37 जिलों की 95 तहसीलें और 1,929 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. इन इलाकों में बाढ़ से 6,95,362 लोग प्रभावित हैं. जिन्हें राहत सहायता प्रदान की गई है. बाढ़ की वजह से 84,777 मवेशियों को सुरक्षा स्थान पर शिफ्ट किया गया है. बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 574 लोगाें के मकानों को क्षति पहुंची है. जिनमें से 472 लोगों को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है. इसके अलावा प्रदेश में 65,202 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में है. इन प्रभावित क्षेत्रों में 2,622 नावों और मोटरबोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है. इन इलाकों में अब तक 86,455 खाद्यान्न पैकेट और 8,58,573 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं.