यूपी में बाढ़-बारिश LIVE : 37 से अधिक जिले बाढ़ से घिरे, 24 घंटे में 6 की मौत, सरकार कर रही मदद पहुंचाने का दावा - FLOOD IN UP

यूपी में बाढ़ से बढ़ता खतरा.
यूपी में बाढ़ से बढ़ता खतरा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 7:32 AM IST

Updated : August 12, 2025 at 8:28 AM IST

लखनऊ : पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. उत्तर प्रदेश के 37 से अधिक जिले बाढ़ से घिर गए हैं. राहत आयुक्त की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बीते 24 घंटे में बाढ़ की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है. मौसम विज्ञानियों ने 12 अगस्त से एक बार फिर जोरदार बारिश की संभावना जताई है. वहीं योगी सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़े होने और हर जरूरत का ध्यान रखने का दावा किया है. आंकड़ों के अनुसार सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब सात लाख लोगों तक मदद पहुंचाई है. इनमें 472 क्षतिग्रस्त मकान स्वामियों को मुआवजा, 86 हजार 455 खाद्यान्न पैकेट, 8 लाख 58 हजार 573 लंच पैकेट देने का दावा किया गया है.

8:22 AM, 12 Aug 2025 (IST)

बचाव राहत कार्यों में लगाई गईं 26 सौ से अधिक नाव एवं मोटरबोट

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 37 जिलों की 95 तहसीलें और 1,929 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. इन इलाकों में बाढ़ से 6,95,362 लोग प्रभावित हैं. जिन्हें राहत सहायता प्रदान की गई है. बाढ़ की वजह से 84,777 मवेशियों को सुरक्षा स्थान पर शिफ्ट किया गया है. बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 574 लोगाें के मकानों को क्षति पहुंची है. जिनमें से 472 लोगों को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है. इसके अलावा प्रदेश में 65,202 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में है. इन प्रभावित क्षेत्रों में 2,622 नावों और मोटरबोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है. इन इलाकों में अब तक 86,455 खाद्यान्न पैकेट और 8,58,573 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं.

यूपी में बाढ़-बारिश
यूपी में बाढ़-बारिश (Photo Credit : ETV Bharat)

7:46 AM, 12 Aug 2025 (IST)

यह जनपद बाढ़ से हैं प्रभावित

वर्तमान में प्रदेश के 37 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. इनमें इनमें अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, कासगंज, हरदोई, मुरादाबाद, मुजफ्फनगर, शाहजहांपुर, भदोही, श्रावस्ती, उन्नाव, फर्रुखाबाद, मेरठ, हापुड़, गोरखपुर, गोंडा, बिजनौर, बदायूं, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाज़ीपुर, मीरजापुर, संतकबीर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर शामिल हैं.

7:45 AM, 12 Aug 2025 (IST)

15 सौ से अधिक बाढ़ चौकियों से निगरानी

योगी सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के साथ मवेशियों की सुरक्षा और उनके खाने-पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. अब तक मवेशियों के लिए 12,382 क्विंटल भूसा वितरित जा चुका है. इसके अलावा जलजनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए 6,20,704 क्लोरीन टेबलेट और 2,35,117 ओआरएस पैकेट भी वितरित किए जा चुके हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 453 बाढ़ शरणालय सक्रिय हैं, जहां 65,844 लोग अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं. इन सभी का 1,193 मेडिकल टीमों द्वारा मेडिकल चेकअप किया जा रहा है. साथ ही 1,594 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है, जो प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर निगरानी रख रही हैं.

