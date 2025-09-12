यूपी में बाढ़; आगरा में गिरा यमुना का जलस्तर, बटेश्वर में रौद्र रूप बरकरार, फर्रुखाबाद में भी परेशानी जारी

आगरा में गिरा यमुना का जलस्तर, मंडरा रहा बीमारियों का खतरा

आगरा: आगरा में यमुना का जलस्तर अब उतरने लगा है, लेकिन गुरुवार शाम तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 499 फीट ऊपर था. जिले के बटेश्वर में यमुना नदी का रौद्र रूप बरकार है. गुरुवार देर शाम तक यमुना नदी किनारे बने 101 शिव मंदिर श्रृंखला के 22 से अधिक मंदिर पानी में डूबे हुए हैं. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि यमुना का जलस्तर गिर रहा है. जिससे जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी. बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है. बाढ़ का पानी उतरने के बाद खेतों, सड़कों, घरों में कीचड़ और गाद रह जाएगी. जिससे बीमारियां फैलाने का खतरा मंडरा रहा है.