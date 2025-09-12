यूपी में बाढ़; आगरा में गिरा यमुना का जलस्तर, बटेश्वर में रौद्र रूप बरकरार, फर्रुखाबाद में भी परेशानी जारी

फर्रुखाबाद: जिले में बाढ़ का पानी तटवर्ती क्षेत्रों में घुसने लगा है. बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. घरों में पानी घुसा हुआ है. कई स्कूलों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे स्कूल भी बंद है. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. कई गांवों की बिजली गुल हो गई है. वहीं जिला प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है. हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है. सूचना विभाग के मुताबिक, गुरुवार को गंगा में नरौरा बांध से 86603 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. गंगा का जलस्तर 137.00 मीटर पर है. वहीं, रामगंगा के जलस्तर 136.45 मीटर पर पहुंच गया है.
Published : September 12, 2025 at 8:39 AM IST
आगरा में गिरा यमुना का जलस्तर, मंडरा रहा बीमारियों का खतरा
आगरा: आगरा में यमुना का जलस्तर अब उतरने लगा है, लेकिन गुरुवार शाम तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 499 फीट ऊपर था. जिले के बटेश्वर में यमुना नदी का रौद्र रूप बरकार है. गुरुवार देर शाम तक यमुना नदी किनारे बने 101 शिव मंदिर श्रृंखला के 22 से अधिक मंदिर पानी में डूबे हुए हैं. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि यमुना का जलस्तर गिर रहा है. जिससे जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी. बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है. बाढ़ का पानी उतरने के बाद खेतों, सड़कों, घरों में कीचड़ और गाद रह जाएगी. जिससे बीमारियां फैलाने का खतरा मंडरा रहा है.