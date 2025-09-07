ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी भरा

मथुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात.
मथुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 8:19 AM IST

Updated : September 7, 2025 at 9:15 AM IST

1 Min Read
यूपी में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बरकरार हैं. बाढ़-बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कई शहरों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है. सड़कों के बाद अब बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है. मथुरा-वृंदावन में यमुना का जलस्तर बढ़ने से गांवों के अलावा शहरों में भी हालात खराब हैं. प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा उफान पर हैं.

LIVE FEED

9:13 AM, 7 Sep 2025 (IST)

आगरा में यमुना ने लांघी खतरे की हद, आज जलस्तर पहुंचेगा 500 फुट के पार

आगरा में यमुना नदी का जलस्तर शनिवार रात आठ बजे खतरे के निशान 499 फीट को पार कर गया. यमुना नदी का अब 499 फीट के ऊपर बह रही है. यमुना का पानी शनिवार को ताजमहल तक पहुंच गया. जिसको लेकर पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया है. साथ ही मंटोला नाला बैक मारने से आगरा किला की खाई में चार फुट पानी भर गया है. एत्मादउद्दौला यानी बेबी ताज स्मारक के पीछे बने 12 कमरे 5 फुट पानी में डूब गए हैं. ताज व्यू प्वाइंट और मेहताब बाग में पानी घुस गया है.

गोकुल बैराज से शनिवार रात 1.41 क्यूसेक पानी और डिस्चार्ज किया गया. अनुमान है कि रविवार को यमुना 500 फुट का जलस्तर पार करके बहेगी. बाह के बटेश्वर धाम में मंदिरों में पानी पहुंच गया है. प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर में यमुना का पानी पहुंच गया है. यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर 40 गांवों के लोग रतजगा कर रहे हैं. बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी नदी के जलस्तर पर नजर रखे हैं.




मकानों में घुसा पानी, झोपड़ियां डूबीं : यमुना के रौद्र रूप से दयालबाग से लेकर एत्मादउद्दौला क्षेत्र तक करीब डेढ़ दर्जन कॉलोनियां में बाढ़ का खतरा है. मनोहरपुर में यमुना से 200 मीटर दूर स्थित मकानों तक बाढ़ का पानी है. कैचमेंट एरिया की झोपड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं. नाले बैक मार रहे हैं. यमुना किनारा रोड, कृष्णा कॉलोनी, मोती महल, घाट बजरिया समेत डेढ़ दर्जन कॉलोनियों तक में यमुना का पानी भर पहुंच गया है. यमुना नदी के तटवर्ती गांवों और खेतों में बाढ़ का पानी डरा रहा है.


डीएम ने किया निरीक्षण, प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखने के निर्देश

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी और एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला के साथ एडीएम और तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी लगातार यमुना के जलस्तर को लेकर प्रभावित गांवों में पहुंच रहे हैं. आगरा डीएम ने शनिवार रात गांव कैलाश और कैलाश घाट का निरीक्षण किया. जिले में तहसील सदर में बुर्ज, नगला छीतर सिंह, मेहरा नाहरगंज, महल बादशाही, नगला तल्फी, नगल पैमा, तहसील फतेहाबाद में शाहिदपुर, वीरपुरा बेहड़, पारौली सिकरवार, बिचौला, गिदरौन के साथ ही तहसील एत्मादपुर में नगला धीमर, बढ़नुपरा, रहनकलां, नगला कटा प्रभावित हैं. सदर तहसील में यमुना नदी से तहसील के अन्तर्गत ठार आश्रम मौजा मेहरा नाहरगंज में 40 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनको बाढ़ शरणालय में विस्थापित कर दिया गया है.

आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा.
आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा. (Photo Credit : ETV Bharat)

8:15 AM, 7 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में लगातार छोड़ा जा रहा बांधों से पानी, नहीं थम रहा गंगा व राम गंगा का प्रकोप

फर्रुखाबाद में रामगंगा का जलस्तर शनिवार को फिर बढ़ गया. इससे तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग अंधेरे में रात काट रहे हैं. फसलें जलमग्न हो चुकी हैं. ऐसे में पशुओं के चारे की समस्या बढ़ गई है. ऐसे हालात लागातार बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह है. सूचना विभाग मुताबिक शनिवार को गंगा में नरौरा बांध से 2 लाख 4 हजार 830 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 137.30 मीटर पर है. जो खतरे के निशान से 20 सेमी ज्यादा है. रामगंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई. जलस्तर बढ़कर 137.00 मीटर पर पहुंच गया है. खो, हरेली, रामनगर बैराज से रामगंगा में 23 हजार 939 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

फर्रुखाबाद में बांधों से छोड़े गए पानी का ब्यौरा.
फर्रुखाबाद में बांधों से छोड़े गए पानी का ब्यौरा. (Photo Credit : ETV Bharat)

7:54 AM, 7 Sep 2025 (IST)

मथुरा की कई काॅलोनियों में घुसा का यमुना का पानी, देहात क्षेत्र में हालात बिगड़े

यमुना नदी का पानी कॉलोनियों में घुसने लगा है. शहर के विश्राम घाट धर्मराज यमुना मंदिर श्याम घाट अस कुंडा गणेश टीला यमुना जी खादर कॉलोनी में पानी आ जाने की वजह से 2000 से अधिक मकान पानी में जलमग्न हो चुके हैं. यमुना नदी के किनारे करीब 20 घाट पानी में डूब जाने के कारण नगर निगम ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लगा दी गई है. वहीं देहात क्षेत्र में भी हालत खराब होते जा रहे हैं. शेरगढ़ और नौझील क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव में पानी भर चुका है. यहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि टीम गठित करके ग्रामीण क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जा रहा है. हालांकि 7 सितंबर के बाद यमुना का जलस्तर कम होने की बात कही जा रही है.

मथुरा वृंदावन में बाढ़ से बिगड़े हालात. (Video Credit : ETV Bharat)

7:49 AM, 7 Sep 2025 (IST)

मथुरा-वृंदावन में आरती स्थल, परिक्रमा मार्ग समेत कई मंदिरों की चौखट डूबीं

मथुरा : हथिनीकुंड बैराज और ताजे वाला बांध से लगातार कई लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा और वृंदावन में बाढ़ से हालत खराब हो चुके हैं. यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से एक मीटर 9 सेंटीमीटर ऊपर है. इसकी वजह से शहर में घुसने लगा है. शहर के विश्राम घाट के पास आरती स्थल धर्मराज मंदिर में पानी घुस गया है. वृंदावन के परिक्रमा मार्ग, काली देह, पीपल वाला हनुमान जी मंदिर, चीर घाट, कैसी घाट, मोर मुकुट मार्ग और कुंभ स्थल क्षेत्र में बाढ़ का पानी भरा है. सड़कों पर करीब 3 से 4 फुट पानी आ चुका है. जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग बंद करके बैरिकेडिंग लगा दी है. लोगों को गहरे पानी में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है.

मथुरा आरती घाट में भरा पानी.
मथुरा आरती घाट में भरा पानी. (Photo Credit : ETV Bharat)
Last Updated : September 7, 2025 at 9:15 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN UPFLOOD IN MATHURAFLOOD LATEST NEWSFLOOD IN MATHURA VRINDAVANFLOOD AND RAIN IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.