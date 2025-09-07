यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी भरा

आगरा में यमुना ने लांघी खतरे की हद, आज जलस्तर पहुंचेगा 500 फुट के पार

आगरा में यमुना नदी का जलस्तर शनिवार रात आठ बजे खतरे के निशान 499 फीट को पार कर गया. यमुना नदी का अब 499 फीट के ऊपर बह रही है. यमुना का पानी शनिवार को ताजमहल तक पहुंच गया. जिसको लेकर पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया है. साथ ही मंटोला नाला बैक मारने से आगरा किला की खाई में चार फुट पानी भर गया है. एत्मादउद्दौला यानी बेबी ताज स्मारक के पीछे बने 12 कमरे 5 फुट पानी में डूब गए हैं. ताज व्यू प्वाइंट और मेहताब बाग में पानी घुस गया है.

गोकुल बैराज से शनिवार रात 1.41 क्यूसेक पानी और डिस्चार्ज किया गया. अनुमान है कि रविवार को यमुना 500 फुट का जलस्तर पार करके बहेगी. बाह के बटेश्वर धाम में मंदिरों में पानी पहुंच गया है. प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर में यमुना का पानी पहुंच गया है. यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर 40 गांवों के लोग रतजगा कर रहे हैं. बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी नदी के जलस्तर पर नजर रखे हैं.









मकानों में घुसा पानी, झोपड़ियां डूबीं : यमुना के रौद्र रूप से दयालबाग से लेकर एत्मादउद्दौला क्षेत्र तक करीब डेढ़ दर्जन कॉलोनियां में बाढ़ का खतरा है. मनोहरपुर में यमुना से 200 मीटर दूर स्थित मकानों तक बाढ़ का पानी है. कैचमेंट एरिया की झोपड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं. नाले बैक मार रहे हैं. यमुना किनारा रोड, कृष्णा कॉलोनी, मोती महल, घाट बजरिया समेत डेढ़ दर्जन कॉलोनियों तक में यमुना का पानी भर पहुंच गया है. यमुना नदी के तटवर्ती गांवों और खेतों में बाढ़ का पानी डरा रहा है.







डीएम ने किया निरीक्षण, प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखने के निर्देश



आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी और एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला के साथ एडीएम और तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी लगातार यमुना के जलस्तर को लेकर प्रभावित गांवों में पहुंच रहे हैं. आगरा डीएम ने शनिवार रात गांव कैलाश और कैलाश घाट का निरीक्षण किया. जिले में तहसील सदर में बुर्ज, नगला छीतर सिंह, मेहरा नाहरगंज, महल बादशाही, नगला तल्फी, नगल पैमा, तहसील फतेहाबाद में शाहिदपुर, वीरपुरा बेहड़, पारौली सिकरवार, बिचौला, गिदरौन के साथ ही तहसील एत्मादपुर में नगला धीमर, बढ़नुपरा, रहनकलां, नगला कटा प्रभावित हैं. सदर तहसील में यमुना नदी से तहसील के अन्तर्गत ठार आश्रम मौजा मेहरा नाहरगंज में 40 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनको बाढ़ शरणालय में विस्थापित कर दिया गया है.