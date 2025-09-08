मथुरा: हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. नदी का पानी शहरी क्षेत्र में भी घुसने लगा है. शहर के औरंगाबाद के साथ-साथ कई इलाकों में पानी घुसने के कारण लोग भयभीत होने लगे हैं. लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं. वहीं, शहर के 22 घाट भी पानी में जलमग्न हो चुके हैं. काली देह, पीपल वाला हनुमान जी, विद्यापीठ चौराहा, चीर घाट,कैसी घाट, पानी गांव के साथ कुंभ स्थल क्षेत्र में पूरी तरह पानी घुस गया है.
यूपी में बाढ़-बारिश: मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, आगरा में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 9:06 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 9:18 AM IST
यूपी में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बरकरार हैं. बाढ़-बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कई शहरों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है. सड़कों के बाद अब बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है. मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से गांवों के अलावा शहर में भी हालात खराब हैं. फर्रुखाबाद में गंगा व रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है.
मथुरा में बाढ़ से हालात खराब, शहर के 22 घाट पानी में डूबे
फर्रुखाबाद में गंगा व रामगंगा उफान पर, बीमारियों ने दी दस्तक
फर्रुखाबाद: जिले में रामगंगा का जलस्तर रविवार को बढ़ गया. तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, फसलें जलमग्न हो चुकी है. बीमारियों ने दस्तक दे दी है. पशुओं के चारे की समस्या बढ़ गई है. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है. सूचना विभाग मुताबिक, रविवार को गंगा में नरौरा बांध से 169626 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 137.25 मीटर पर है. जोकि खतरे के निशान से 15 सेमी ज्यादा है. रामगंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई. जलस्तर बढ़कर 137.05 मीटर पर पहुंच गया है. जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने रविवार को तहसील अमृतपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र डबरी, कुतुलुपुर, मोहद्दीपुर इत्यादि का निरीक्षण किया.
आगरा में यमुना ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 500 फीट से ऊपर पहुंचा जलस्तर
आगरा: बाढ़ ने आगरा में 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. रविवार देर रात तक यमुना का जलस्तर 500.1 फीट रिकॉर्ड दर्ज किया गया. यमुना अपने तटवर्ती इलाकों समेत गांवों में तबाही मचा रही है. खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं. मकान भी डूब गए हैं. मनोहरपुर रोड स्थित मकानों में पानी भरने से 20 घर खाली कराए गए हैं. बल्केश्वर का पार्वती घाट पानी में डूब गया है. दशहरा घाट, ताज व्यू प्वाइंट मेहताब बाग में पानी भर गया है. जिले में बाढ़ की चपेट में 40 से अधिक गांव प्रभावित हैं. जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की. सोमवार देर शाम तक यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा.