यूपी में बाढ़-बारिश: मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, आगरा में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा

फर्रुखाबाद में गंगा व रामगंगा उफान पर, बीमारियों ने दी दस्तक

फर्रुखाबाद: जिले में रामगंगा का जलस्तर रविवार को बढ़ गया. तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, फसलें जलमग्न हो चुकी है. बीमारियों ने दस्तक दे दी है. पशुओं के चारे की समस्या बढ़ गई है. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है. सूचना विभाग मुताबिक, रविवार को गंगा में नरौरा बांध से 169626 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 137.25 मीटर पर है. जोकि खतरे के निशान से 15 सेमी ज्यादा है. रामगंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई. जलस्तर बढ़कर 137.05 मीटर पर पहुंच गया है. जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने रविवार को तहसील अमृतपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र डबरी, कुतुलुपुर, मोहद्दीपुर इत्यादि का निरीक्षण किया.