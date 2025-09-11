ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़; आगरा में फिर बाढ़ का खतरा, मथुरा में कई गांवों का जनजीवन बेहाल

यूपी में बाढ़
यूपी में बाढ़ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 12:26 PM IST

उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है. कई जिलों में नदियां अब भी उफान पर हैं. आगरा, फिरोजाबाद, उन्नाव, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर जैसे जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है. इससे तटवर्ती इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं. जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. आगरा में की चार तहसील सदर, एत्मादपुर, फतेहाबाद और बाह में करीब 3000 हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई है. शहर से लेकर देहात तक गांव, बस्ती और कॉलोनी अभी पानी में डूबी हैं. लोगों ने बाढ़ राहत केंद्र या रिश्तेदारों के यहां पर डेरा डाल दिया है.

12:12 PM, 11 Sep 2025 (IST)

मथुरा में विदेशी भक्तों ने बांटी राहत सामग्री

मथुरा में पिछले 12 दिनों से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. हालांकि पिछले दो दिनों से यमुना के जलस्तर में कमी हुई है. बाढ़ राहत शिविर में विदेशी भक्त पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं. बाढ़ की चपेट में आए मवेशियों को हरा चारा और उपचार भी दिया जा रहा है. मथुरा और वृंदावन के कई इलाकों में पानी भर जाने से हालात बेहाल हैं. जनपद में 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. जिला प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

मथुरा में बाढ़ (Video credit: ETV Bharat)

8:10 AM, 11 Sep 2025 (IST)

आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, दहशत बरकरार

आगरा: आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इससे प्रभावित हिस्सों में दहशत बरकरार है. ताजमहल के पीछे ताज व्यू पॉइंट और मेहताब बाग में पर्यटकों की एंट्री बंद है. ऐसे ही बेलनगंज में सेक्सरिया रोड पर पानी भर हुआ है. मनोहरपुर से पौइया रोड पर 5 फीट पानी है. मनोहपुर, मां गौरी टाउन, पौइया गांव, दयालबाग का रास्ता पानी से बंद है. बल्केश्वर की शिव रेजीडेंसी, रजवाड़ा, केके नगर, फाउंड्री नगर, रिवांश रिजॉर्ट और आसपास बनी फैक्ट्रियों के गेट तक पानी है. आगरा किला की खाई में पानी भर गया है. यमुना किनारा रोड पर पानी भरा है. डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर सभी अलर्ट हो गए हैं. जहां जहां पर यमुना का जलस्तर गिर रहा है. वहां से तत्काल सिल्ट हटाकर सफाई कार्य कराया जाएगा.

8:09 AM, 11 Sep 2025 (IST)

बाढ़ पीड़ितों से मिलीं सांसद हेमा मालिनी, पूछा हालचाल

मथुरा में यमुना नदी में आई बाढ़ ने आफत मचा दी है. बुधवार को सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन गुरुकुल में बने 5 बाढ़ राहत शिविर में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हाल-चाल पूछा. हेमा ने पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ खिचड़ी, हलवा, पूड़ी और सब्जी बंटवाई. इसी दौरान एक गरीब महिला अपने बच्चे को लेकर बैठी थी. महिला से हेमा ने बच्चे को गोद में ले लिया और दुलार-पुचकार कर बोलीं- बड़ा प्यारा बच्चा है. कहा कि सरकार से मुआवजे की बात की जाएगी, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा.

UP FLOODSAGRA NEWSFLOODS IN UPयूपी में बाढ़UP FLOOD 2025

