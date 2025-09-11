यूपी में बाढ़; आगरा में फिर बाढ़ का खतरा, मथुरा में कई गांवों का जनजीवन बेहाल

आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, दहशत बरकरार

आगरा: आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इससे प्रभावित हिस्सों में दहशत बरकरार है. ताजमहल के पीछे ताज व्यू पॉइंट और मेहताब बाग में पर्यटकों की एंट्री बंद है. ऐसे ही बेलनगंज में सेक्सरिया रोड पर पानी भर हुआ है. मनोहरपुर से पौइया रोड पर 5 फीट पानी है. मनोहपुर, मां गौरी टाउन, पौइया गांव, दयालबाग का रास्ता पानी से बंद है. बल्केश्वर की शिव रेजीडेंसी, रजवाड़ा, केके नगर, फाउंड्री नगर, रिवांश रिजॉर्ट और आसपास बनी फैक्ट्रियों के गेट तक पानी है. आगरा किला की खाई में पानी भर गया है. यमुना किनारा रोड पर पानी भरा है. डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर सभी अलर्ट हो गए हैं. जहां जहां पर यमुना का जलस्तर गिर रहा है. वहां से तत्काल सिल्ट हटाकर सफाई कार्य कराया जाएगा.