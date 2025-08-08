लखीमपुर खीरी में नदियां उफनाई हैं और खेतों के साथ फसलें भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं. कई एकड़ जमीन शारदा व घाघरा नदियों की भेंट चढ़ चुकी है. जिले के 5 तहसील क्षेत्र लखीमपुर सदर, निघासन, पलिया, गोला गोकर्णनाथ और धौरहरा सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं. बेचें पुरवा, नया पुरवा, और करशौल जैसे गांव काफी प्रभावित हैं. बेचें पुरवा गांव आधा नदी में समा चुका है और आधा कटान की कगार पर है. गांव की सरस्वता अन्य महिलाओं के साथ शारदा नदी को मानने के लिए भजन-कीर्तन पूजा-पाठ कर रही हैं. एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि बाढ़ क्षेत्र इलाकों में अधिकारियों के साथ साथ राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही हैं और बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को राहत किट वितरित की जा रही है.
यूपी में बाढ़-बारिश; मुजफ्फरनगर में बैराज मार्ग बंद, सभी 28 गेट खोले गए, लखीमपुर में खेत-फसलें लील रही शारदा, ग्रामीणों ने शुरू किया पूजा-पाठ - FLOOD AND RAIN IN UP
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2025 at 7:17 AM IST|
Updated : August 8, 2025 at 10:43 AM IST
लखीमपुर खीरी में शारदा उफान पर, कटान की भेंट चढ़ रहे गांव, ग्रामीणों ने शुरू किया पूजा-पाठ, कीर्तन
लखीमपुर खीरी में नदियां उफनाई हैं और खेतों के साथ फसलें भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं. कई एकड़ जमीन शारदा व घाघरा नदियों की भेंट चढ़ चुकी है. जिले के 5 तहसील क्षेत्र लखीमपुर सदर, निघासन, पलिया, गोला गोकर्णनाथ और धौरहरा सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं. बेचें पुरवा, नया पुरवा, और करशौल जैसे गांव काफी प्रभावित हैं. बेचें पुरवा गांव आधा नदी में समा चुका है और आधा कटान की कगार पर है. गांव की सरस्वता अन्य महिलाओं के साथ शारदा नदी को मानने के लिए भजन-कीर्तन पूजा-पाठ कर रही हैं. एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि बाढ़ क्षेत्र इलाकों में अधिकारियों के साथ साथ राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही हैं और बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को राहत किट वितरित की जा रही है.
जौनपुर में सड़क पर बने गड्ढे में फंसा ट्रेलर
जौनपुर में बारिश ने जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है. नगर क्षेत्र की तमाम सड़कों पर पानी भर आया है. सड़कों पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं कि ट्रेलर /बड़े ट्रक समा जा रहे हैं. शहर के शेखपुर तिराहे पर ऐसा ही हुआ. यहां जन निगम का पाइप लाइन का काम कुछ दिनों पहले हुआ था. उसी के बाद सड़क पर गड्ढा बन गया. इसी गड्ढे में एक ट्रेलर फंस गया. उसे निकालने के लिए तीन क्रेन लगाई गईं, तब जाकर ट्रेलर गड्ढे से बाहर निकाला जा सका.
प्रयागराज में सुबह से बारिश, जलभराव वाले इलाकों में मुश्किलें बढ़ीं.
संगम नगरी प्रयागराज में भोर से ही झमाझम बारिश हो रही है. आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, बारिश ने बाढ़ राहत कार्य में मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. उतर रहे बाढ़ के पानी के बीच मलबा और शिल्ट साफ करने में इससे परेशानी बढ़ेगी. शहर के छोटा बघाड़ा इलाके में बारिश परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि यहां अधिकतर घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है.
फिरोजाबाद में अफसरों ने किया यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों का दौरा
फिरोजाबाद में जिला प्रशासन के अफसरों ने संभावित खतरे को भांपते हुए गुरुवार को यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण किया.इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं. जिले की सीमा में यमुना नदी चार तहसील क्षेत्रों में बहती है. इस नदी के समीपवर्ती गांवों में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर टूंडला तहसील क्षेत्र के नगला सिंघी गांव में प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया.
मुजफ्फरनगर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बैराज मार्ग बंद, सभी 28 गेट खोले गए
मुजफ्फरनगर में लगातार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. गंगा बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने बिजनौर जाने वाला गंगा बैराज मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया है. वहीं, मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर भी सड़क कटान और जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इस कारण मुजफ्फरनगर और बिजनौर का सड़क संपर्क टूट गया है. बता दें कि बैराज के सभी 28 गेट खोल दिए गए हैं और हरिद्वार स्थित भीमगोडा बैराज से 1,49,160 क्यूसेक और फिर 2,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंगा का डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 2,33,644 क्यूसेक तक पहुंच गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मध्य गंगा नहर को भी बंद कर दिया गया है. हंसावाला, अल्लूवाला, अहमदवाला, चुहांपुर, लालपुर रहडवा और शाहपुर जैसे गांवों में जलभराव की सूचना .है मीरापुर तिराहे से गाड़ियों को मेरठ और हापुड़ की ओर डायवर्ट किया गया है. मीरापुर बाईपास पर वाहनों की कतारें लग गई है.
नाव पर सवार हुए जिला अधिकारी, बाढ़ प्रभावित गांवों की देखी हकीकत
बस्ती के आखिरी गांव सुविखाबाबू के लोगों का जीवन सरयू नदी की बाढ़ से अस्त व्यस्त हो गया है. जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने बाढ़ से प्रभावित गांव का नाव से निरीक्षण किया. उन्होंने सबसे पहले वहां के लोगों से बात की और उनका हालचाल जाना. डीएम ने कहा कि गांव में उजाले का समुचित प्रबंध किया जाए, ताकि अंधेरे में लोगों को परेशानी न हो. जिला अधिकारी ने इसके बाद कुछ ग्रामीणों से व्यक्तिगत रूप से बात की. लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताईं और शिकायत की कि उन्हें अभी तक बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिल पाई है. डीएम ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित गांव में बिजली की दिक्कत को पहले ही दूर करने का आदेश दिया गया है, इसके अलावा किसानों के बाढ़ से खराब हुए फसलों को लेकर भी आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है.
