मुजफ्फरनगर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बैराज मार्ग बंद, सभी 28 गेट खोले गए

मुजफ्फरनगर में लगातार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. गंगा बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने बिजनौर जाने वाला गंगा बैराज मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया है. वहीं, मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर भी सड़क कटान और जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इस कारण मुजफ्फरनगर और बिजनौर का सड़क संपर्क टूट गया है. बता दें कि बैराज के सभी 28 गेट खोल दिए गए हैं और हरिद्वार स्थित भीमगोडा बैराज से 1,49,160 क्यूसेक और फिर 2,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंगा का डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 2,33,644 क्यूसेक तक पहुंच गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मध्य गंगा नहर को भी बंद कर दिया गया है. हंसावाला, अल्लूवाला, अहमदवाला, चुहांपुर, लालपुर रहडवा और शाहपुर जैसे गांवों में जलभराव की सूचना .है मीरापुर तिराहे से गाड़ियों को मेरठ और हापुड़ की ओर डायवर्ट किया गया है. मीरापुर बाईपास पर वाहनों की कतारें लग गई है.