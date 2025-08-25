ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; फर्रुखाबाद के 162 गांवों के नहीं सुधरे हालात, कई जिलों में संकट बरकरार - FLOOD IN UP

फर्रुखाबाद में बाढ़.
फर्रुखाबाद में बाढ़. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 7:47 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:19 AM IST

बाढ़ और बारिश से यूपी के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है. स्कूल, काॅलेज और रोजगार प्रतिष्ठान बंद हैं. मजदूरों की जीविका भी ठप है. इससे परिवार पालना मुश्किल हो गया है. फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी आफत बना हुआ है. जिले के 162 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. कई गांवों कस्बों की बिजली गुल है. लोगों के दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित है. वहीं लगातार बारिश से गंगा-यमुना, घाघरा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने से आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर समेत कई जिलों के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं. वहीं आगरा में चंबल नदी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है.

8:16 AM, 25 Aug 2025 (IST)

चंबल नदी में अचानक बढ़े पानी को देख सहमे ग्रामीण, मोटर बोट सेवा भी ठप

चंबल नदी के जलस्तर में वृद्धि से जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए हैं. चंबल नदी के जलस्तर को लेकर ही मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना के बीच पिनाहट के कैंजरा घाट से मोटरबोट की सेवा बंद कर दी थी. चंबल नदी की बाढ़ से गुढ़ा, गोहरा, भटपुरा, रानीपुरा, उमरैठा पुरा, डालपुरा, झरना पुरा, रेहा, बरैंडा, कछियारा डोंगरा, सिमराई, क्योरी ऊपरी पुरा, बीच का पुरा, बासोनी, भगवान पुरा, रानी पुरा, भगवान पुरा में बाढ़ के हालात हैं. यहां पर ग्रामीण गांवों में फंस गए हैं. प्रशासन ने मोटर बोट से ग्रामीणों को रविवार देर शाम तक निकाला. चंबल नदी में अचानक बढ़े पानी को देखकर ग्रामीणों ने परिवार के साथ ही पशुओं को ऊंचे टीलों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है. जरूरी सामान बांधकर परिवार टीलों पर विस्थापित हो गए हैं. बीते दिनों चंबल में आई बाढ़ से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि दोबारा से घर छोड़ना पड़ गया है. एसडीएम बाह हेमंत कुमार ने बताया कि चंबल में बाढ़ को लेकर ग्रामीणों की सहायता के लिए पिनाहट, बासोनी, मनसुखपुरा, उमरैठा, खेड़ा राठौर, सिमराई, नंदगंवा, भगवान पुरा में बाढ़ चौकी स्थापित की गई हैं. जहां लेखपाल और कानूनगो को तैनात किया गया है. साथ ही राहत सामग्री भेजने और बचाव राहत कार्य तेज कर दिया है.

आगरा में बाढ़ से बिगड़े हालात. (Video Credit : ETV Bharat)

8:14 AM, 25 Aug 2025 (IST)

आगरा में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी, 16 गांवों का तहसील मुख्यालय से कटा संपर्क

आगरा में चंबल नदी उफान पर है. चंबल नदी में काली नदी, सिंध नदी और पार्वती नदी का पानी आने से बाढ़ के हालात बन गए हैं. पिनाहट में चंबल नदी का जलस्तर खतरे का निशान 130 मीटर पार करके 131 मीटर के पार पहुंच गया है. चंबल नदी का जलस्तर खतरे का निशान पार करने से अब 16 से अधिक गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है. बाह एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि चंबल नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है. चंबल नदी के तटवर्ती गांवों में लोगों से अपील है कि चंबल नदी की ओर न जाएं. वहीं आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है. शुक्रवार को इस सीजन का सबसे अधिक जलस्तर 496 फीट तक पहुंचा था. शनिवार से यमुना के जलस्तर में गिरावट आई. रविवार देर रात तक यमुना का जलस्तर 493.6 फीट था. एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि यमुना के जलस्तर की निगरानी की जा रही है. अब जलस्तर गिरने पर किसानों की फसल खराब होने का सर्वे कराया जाएगा.

7:16 AM, 25 Aug 2025 (IST)

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजाना पहुंचे रहे डीएम, खाद्यान्न किट और स्वास्थ्य व्यवस्था पर खास नजर

फर्रुखाबाद जिला सूचना विभाग द्वारा सोशल मीडिया रविवार देर रात साझा की जानकारी के मुताबिक डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी रोजाना बाढ़ क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं और प्रभावितों की समस्याएं निपटा रहे हैं. जिलाधिकारी बाढ़ से प्रभावित कृषि क्षेत्र का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अभी तक 37 हजार 296 बाढ़ राहत खाद्यान्न किट का वितरण किया जा चुका है. इसके अलावा पका पकाया भोजन भी वितरित किया जा रहा है. बाढ़ क्षेत्र में 151 नाव व 11 मोटर बोट संचालित की जा रही हैं. जिले में 5 बाढ़ शरणालय प्रशासन द्वारा संचालित किए जा रहे है. जिनमे 806 लोग रह रहे है. बाढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं. जिनमें 2169 पशुओं का उपचार किया गया. प्रशासन पशुओं के लिए भूसा भी उपलब्ध करा रहा है. 17 मेडिकल टीमों द्वारा कुल 450 कैम्प आयोजित किए गए हैं. जिनमे 27 हजार 243 बाढ़ पीड़ितों का उपचार किया गया है. मेडिकल टीमों द्वारा क्लोरीन टेबलेट व ओ.आर.एस. के पैकेट का वितरण किया जा रहा है. जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF व फ्लड पी.ए.सी. की तैनाती भी की गई है. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 5 ब्लॉक में बाढ़ आई हुई है. जिसमें हम प्रतिदिन कैंप लगा रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा राजेपुर ब्लॉक में कैंप लग रहे हैं.

फर्रुखाबाद में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त. (Video Credit : ETV Bharat)

