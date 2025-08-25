बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजाना पहुंचे रहे डीएम, खाद्यान्न किट और स्वास्थ्य व्यवस्था पर खास नजर

फर्रुखाबाद जिला सूचना विभाग द्वारा सोशल मीडिया रविवार देर रात साझा की जानकारी के मुताबिक डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी रोजाना बाढ़ क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं और प्रभावितों की समस्याएं निपटा रहे हैं. जिलाधिकारी बाढ़ से प्रभावित कृषि क्षेत्र का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अभी तक 37 हजार 296 बाढ़ राहत खाद्यान्न किट का वितरण किया जा चुका है. इसके अलावा पका पकाया भोजन भी वितरित किया जा रहा है. बाढ़ क्षेत्र में 151 नाव व 11 मोटर बोट संचालित की जा रही हैं. जिले में 5 बाढ़ शरणालय प्रशासन द्वारा संचालित किए जा रहे है. जिनमे 806 लोग रह रहे है. बाढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं. जिनमें 2169 पशुओं का उपचार किया गया. प्रशासन पशुओं के लिए भूसा भी उपलब्ध करा रहा है. 17 मेडिकल टीमों द्वारा कुल 450 कैम्प आयोजित किए गए हैं. जिनमे 27 हजार 243 बाढ़ पीड़ितों का उपचार किया गया है. मेडिकल टीमों द्वारा क्लोरीन टेबलेट व ओ.आर.एस. के पैकेट का वितरण किया जा रहा है. जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF व फ्लड पी.ए.सी. की तैनाती भी की गई है. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 5 ब्लॉक में बाढ़ आई हुई है. जिसमें हम प्रतिदिन कैंप लगा रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा राजेपुर ब्लॉक में कैंप लग रहे हैं.