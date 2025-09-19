ETV Bharat / state

DUSU Elections Results LIVE: अध्यक्ष पद पर ABVP तो उपाध्यक्ष पर NSUI की बढ़त बरकरार, जानिए किस पद पर कौन जीत रहा

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 11:17 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 2:37 PM IST

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के लिए सुबह 8:30 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. माना जा रहा है कि आज दोपहर तक केंद्रीय पैनल के रिजल्ट सामने आ जाएंगे. इस बार केंद्रीय पैनल के लिए ईवीएम और कॉलेजों में बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे. डूसू के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं- एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी, वाम गठबंधन (एसएफआई और आइसा) की अंजलि, एबीवीपी के आर्य मान. शुरुआती रुझानों से साफ है कि एबीवीपी अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर आगे चल रही है. इस बार कड़ा मुकाबले AVBP और NSUI के बीच है. रिजल्ट से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें.

LIVE FEED

2:32 PM, 19 Sep 2025 (IST)

DUSU Election Result: 20वें राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?

डूसू चुनाव में 16 राउंड की गिनती हो चुकी है और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्‍कर देखने को मिल रही है. अध्‍यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं उपाध्‍यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्‍मीदवार बढ़त बनाए हुए है.

एबीवीपी प्रत्याशी की स्थिति:

  • अध्यक्ष - आर्यन मान 1248
  • उपाध्यक्ष - गोविंद तंवर 878
  • सचिव - कुणाल चौधरी 1169
  • संयुक्त सचिव- दीपिका झा 825

एनएसयूआई प्रत्याशी की स्थिति:

  • अध्यक्ष - जोश्लिन नंदिता चौधरी 679
  • उपाध्यक्ष - राहुल झांसला 1231
  • सचिव - कबीर 680
  • संयुक्त सचिव- लवकुश भड़ाना 1026

2:19 PM, 19 Sep 2025 (IST)

DUSU Election Result: 16वें राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?

डूसू चुनाव में 16 राउंड की गिनती हो चुकी है और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्‍कर देखने को मिल रही है. अध्‍यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं उपाध्‍यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्‍मीदवार बढ़त बनाए हुए है.

एबीवीपी प्रत्याशी की स्थिति:-

  • अध्यक्ष - आर्यन मान 21854
  • उपाध्यक्ष - गोविंद तंवर 16013
  • सचिव - कुणाल चौधरी 18506
  • संयुक्त सचिव- दीपिका झा 16501

एनएसयूआई प्रत्याशी की स्थिति:

  • अध्यक्ष - जोश्लिन नंदिता चौधरी 9973
  • उपाध्यक्ष - राहुल झांसला 22770
  • सचिव - कबीर 12419
  • संयुक्त सचिव- लवकुश भड़ाना 13996

1:25 PM, 19 Sep 2025 (IST)

DUSU Election Result: 13वें राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?

डूसू चुनाव में 13 राउंड की गिनती हो चुकी है और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्‍कर देखने को मिल रही है. अध्‍यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं उपाध्‍यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्‍मीदवार बढ़त बनाए हुए है.

एबीवीपी प्रत्याशी की स्थिति:

  • अध्यक्ष - आर्यन मान 1011
  • उपाध्यक्ष - गोविंद तंवर 812
  • सचिव - कुणाल चौधरी 830
  • संयुक्त सचिव- दीपिका झा 825

एनएसयूआई प्रत्याशी की स्थिति

  • अध्यक्ष - जोश्लिन नंदिता चौधरी 407
  • उपाध्यक्ष - राहुल झांसला 863
  • सचिव - कबीर 609
  • संयुक्त सचिव- लवकुश भड़ाना 561

11:32 AM, 19 Sep 2025 (IST)

एबीवीपी को बढ़त

DUSU Election Result: 11वें राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?

डूसू चुनाव में 11 राउंड की गिनती हो चुकी है और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्‍कर देखने को मिल रही है. अध्‍यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं उपाध्‍यक्ष पद पर भी एबीवीपी के उम्‍मीदवार बढ़त बनाए हुए है. लेकिन एनएसयूआई ने संयुक्त सचिव पद पर बढ़त बना ली है.

एबीवीपी प्रत्याशी:

  • अध्यक्ष - आर्यन मान 2110
  • उपाध्यक्ष - गोविंद तंवर 1794
  • सचिव - कुणाल चौधरी 1888
  • संयुक्त सचिव- दीपिका झा 1438

एनएसयूआई प्रत्याशी:

  • अध्यक्ष - जोश्लिन नंदिता चौधरी 774
  • उपाध्यक्ष - राहुल झांसला 1773
  • सचिव - कबीर 1011
  • संयुक्त सचिव- लवकुश भड़ाना 1459

11:12 AM, 19 Sep 2025 (IST)

एबीवीपी के आर्यन मान एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी से आगे चल रहे हैं. कुछ देर में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे. दिल्‍ली यूनिवर्सिटी में गुरुवार को केंद्रीय पैनल के चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए मतदान गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव की मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

