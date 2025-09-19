DUSU Elections Results LIVE: अध्यक्ष पद पर ABVP तो उपाध्यक्ष पर NSUI की बढ़त बरकरार, जानिए किस पद पर कौन जीत रहा

डूसू चुनाव में 16 राउंड की गिनती हो चुकी है और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए है.
एबीवीपी प्रत्याशी की स्थिति:
- अध्यक्ष - आर्यन मान 1248
- उपाध्यक्ष - गोविंद तंवर 878
- सचिव - कुणाल चौधरी 1169
- संयुक्त सचिव- दीपिका झा 825
एनएसयूआई प्रत्याशी की स्थिति:
- अध्यक्ष - जोश्लिन नंदिता चौधरी 679
- उपाध्यक्ष - राहुल झांसला 1231
- सचिव - कबीर 680
- संयुक्त सचिव- लवकुश भड़ाना 1026