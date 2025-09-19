DUSU Elections Results LIVE: अध्यक्ष पद पर ABVP तो उपाध्यक्ष पर NSUI की बढ़त बरकरार, जानिए किस पद पर कौन जीत रहा

एबीवीपी को बढ़त

DUSU Election Result: 11वें राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?

डूसू चुनाव में 11 राउंड की गिनती हो चुकी है और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्‍कर देखने को मिल रही है. अध्‍यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं उपाध्‍यक्ष पद पर भी एबीवीपी के उम्‍मीदवार बढ़त बनाए हुए है. लेकिन एनएसयूआई ने संयुक्त सचिव पद पर बढ़त बना ली है.

एबीवीपी प्रत्याशी:

अध्यक्ष - आर्यन मान 2110

उपाध्यक्ष - गोविंद तंवर 1794

सचिव - कुणाल चौधरी 1888

संयुक्त सचिव- दीपिका झा 1438

एनएसयूआई प्रत्याशी: