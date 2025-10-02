ETV Bharat / state

विजयादशमी; यूपी में पर्व को लेकर शहरों में रूट डायवर्जन, आगरा में अंगारे बरसाएगा रावण, आसमान में लिखेंगे ‘ऑपरेशन सिंदूर’,

यूपी में दशहरा.
यूपी में दशहरा. (Photo Credit; ETV BHARAT)
Published : October 2, 2025 at 10:24 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 11:28 AM IST

1 Min Read
आज देश भर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. यूपी में भी पर्व की धूम है. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. साथ ही तमाम शहरों में ट्रैफिन डायवर्जन लागू किया गया है. दूसरी ओर मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों की कतार देखी गई. जबकि बाजार भी आज गुलजार हैं.

11:24 AM, 2 Oct 2025 (IST)

रायबरेली में रूट डायरवर्जन

रायबरेली में दशहरा व दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है. सई नदी तट के राजघाट पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है. नदी के पास सूरजपुर के रामलीला मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम होगा. पुलिस मीडिया सेल की तरफ से बताया गया है कि लखनऊ-प्रयागराज हाईवे से सई नदी पुल से होकर रायबरेली के अंदर आने वाले भारी/कामर्शियल वाहनों को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया गया है. लालगंज, गुरूबक्शगंज की तरफ से आने वाले भारी वाहन शहर रायबरेली की तरफ नहीं आएंगे, जो दोसड़का से ढकिया चौराहा होते हुए हरचन्दपुर चौराहा से गन्तव्य की ओर जाएंगे. त्रिपुला चौराहा से शहर के अंदर आने वाले भारी वाहनों को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया गया है. जो लखनऊ-प्रयागराज हाईवे से गन्तव्य स्थान को जाएंगे. सारस पुल के घोसियाना रेलवे क्रासिंग से शहर में भारी वाहन नहीं जाएंगे. ये सारस चौराहे से हाईवे होकर गन्तव्य स्थान को जाएंगे. बरगद चौराहा, सिविल लाइंस चौराहे से कोई भी भारी वाहन शहर में नहीं आएगा.

10:53 AM, 2 Oct 2025 (IST)

आजमगढ़ में दशहरे के दिन लगे सांसद-विधायक लापता के पोस्टर

आजमगढ़ में दशहरे के दिन सपा कार्यालय के पास सांसद और विधायक के लापता होने के लगे पोस्टर चर्चा में हैं. यह पोस्टर डुगडुग्वा के ग्रामीणों ने लगाए हैं. गांव की समस्या से संबंधित फोटो भी चस्पा की गई है. बताते चलें कि जनपद में इसके पहले भी सांसदों और विधायकों के लापता होने के पोस्टर लग चुके हैं. अभी हाल ही में निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में लालगंज सांसद और निजामाबाद विधायक के लापता होने के पोस्टर लगे थे.

आजमगढ़ में लगे पोस्टर.
आजमगढ़ में लगे पोस्टर. (Photo Credit; ETV BHARAT)

10:35 AM, 2 Oct 2025 (IST)

आगरा: आसमान में लिखेंगे ‘ऑपरेशन सिंदूर’, मुंह से अंगारे बरसाएगा रावण

आगरा में मथुरा से आए जाफर अली और उनके परिवार का बनाया 120 फीट का विशालकाय रावण का पुतला मुंह और आंखों से अंगारे बरसाएगा. इसके साथ ही रावण दहन की आतिशबाजी में सेना का शौर्य और देशभक्ति की झलक दिखेगी. रामलीला मैदान पर आतिशबाजी में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ व ऑपरेशन ‘महादेव’ की झलक दिखाई देगी. आतिशबाजी में अधिकतर ईको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल होगा. आगरा किला के सामने रामलीला मैदान पर दशहरा पर हर साल रावण दहन होता है. रामलीला मैदान पर रावण के कुनबे के विशालकाय पुतले बनाने का काम मथुरा से आए जाफर अली अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं. रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले बनाते हैं. जाफर अली बताते हैं कि उनके परदादा आमिर बख्श रामलीला में पुतले बनाने आते थे. दादा के बाद ताऊ अली बख्श ने काम संभाला. तीसरी पीढ़ी में पहलवान फिर चौथी पीढ़ी में वे हैं. अब पांचवीं पीढ़ी में भतीजा आमिर है.

अलीगढ़ से आए आतिशबाज मोहन सिंह बताते हैं कि इस बार आतिशबाजी में सेना का शौर्य और देशभक्ति दिखेगी. आठ कारीगरों की सहायता से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ऑपरेशन ‘महादेव’ की आतिशबाजी तैयार की है. मथुरा से आए आतिशबाज अजय ने बताया कि आसमान में आतिशबाजी से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लिखा जाएगा. इसके साथ ही एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत की झलक भी आतिशबाजी से दिखाएंगे.

आगरा में विजयादशमी की तैयारी. (Video Credit; ETV BHARAT)

9:32 AM, 2 Oct 2025 (IST)

कानपुर में ट्रैफिक डायवर्जन

शहर में दशहरे और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर यातायात विभाग द्वारा ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था को लागू किया गया है. एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने बताया कि मूर्ति विसर्जन व दशहरे के त्यौहार को देखते हुए यातायात विभाग के द्वारा शहर के कुछ प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था को लागू किया गया है.

  • कल्याणपुर से आवास विकास नाहरपन की होते हुए कोई भी वाहन अरमापुर नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन कल्याणपुर से जरीब चौकी, फजलगंज चौराहा से विजयनगर होते हुए भौति की ओर जाएंगे.
  • कल्याणपुर से बारासिरोही नहर के बीच वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी. इस दौरान वाहन शताब्दी नगर से गंगागंज क्रॉसिंग होते हुए भौति जा सकेंगे.
  • रेव 3 तिराहा से भैरव घाट, मर्चेंट चेंबर टेफ्को व ग्रीनपार्क चौराहे की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. इस दौरान वाहन रेव 3 तिराहा से आभा नर्सिंग होम होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • उन्नाव से आने वाले वाहन गंगा बैराज से बाएं मुड़कर कर्बला की ओर नहीं जा सकेंगे. इस दौरान वाहन गंगा बैराज से यश कोठारी चौराहा सिंहपुर किराए से होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • मंधना चौराहे से गंगा बैराज की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी.
  • चौकी गंगा बैराज व थाना गंगा घाट उन्नाव से वाहन गंगा बैराज की ओर नहीं जा सकेंगे.

शहर में डायवर्जन:

  • लाल इमली चौराहा से वाहन कारसेट परेड की ओर नहीं जा सकेंगे. वाहन लाल इमली चौराहा से सिल्वर्टन तिराहा से होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • एमजी कॉलेज चौराहा से कारसेट और नवीन मार्केट की तरफ वाहनों के जाने पर रोक रहेगी. इस दौरान वाहन सिल्वर्टन तिराहा और ग्रीनपार्क चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • बड़ा चौराहा से परेड जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. वाहन मेस्टन रोड मूलगंज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • चेतन चौराहा से बड़ा चौराहा की तरफ भी वाहन नहीं जा सकेंगे. वाहन व्यायामशाला, मेघदूत तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • मेघदूत तिराहा से बड़ा चौराहा की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. वाहनों को वीआईपी रोड सरसैया घाट होते हुए अपने गंतव्य को जाना होगा.
  • यतीमखाना चौराहा से परेड जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. वाहन लालइमली चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • म्योर मिल से वाहन कारसेट की तरफ नहीं जा सकेंगे. वाहन एमजी कॉलेज चौराहा या भार्गव हॉस्पिटल होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • लैंडमार्क तिराहा से वाहन परेड की तरफ नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन बड़ा चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • गिलिस बाजार चौराहा कोतवाली से परेड जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी.ऐसे वाहन बड़ा चौराहा या मूलगंज होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

9:24 AM, 2 Oct 2025 (IST)

मेरठ रेंज में 110 जगहों पर रावण दहन

मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि रेंज में 110 स्थानों पर रावण दहन होगा. मेरठ में 32 जगहों पर, बुलंदशहरमें 53, बागपत में 12, हापुड़ में 13 जगहों पर पर रावण का दहन किया जाएगा.
मेरठ में यातायात पुलिस की तरफ से एडवांस रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर ट्रैफ़िक पुलिस समेत संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस को भी जानकारी दी गई है.

मेरठ में ट्रैफिक डायवर्जन. (Video Credit; ETV BHARAT)

9:16 AM, 2 Oct 2025 (IST)

मेरठ में ऐसा रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

मेरठ में यातायात डायवर्जन प्लान के मुताबिक, दिल्ली की ओर से आने वाली रोडवेज बसें, जिनको भैसाली बस अड्डे पर आना है, उन्हें परतापुर इन्टरचेन्ज एक्सप्रेस-वे से मोदीपुरम होते हुए जीरोमाईल, बेगमपुल से भैसाली बस अड्डे पर आने दिया जायेगा. वापसी में भी ये बसें इसी रूट से अपने गन्तव्य को जा सकेंगी. हरिद्वार-मुजफ्फरनगर से आने वाली बसों को मोदीपुरम होते हुए टैक चौराहा से जीरोमाईल, बेगमपुल से भैसाली बस अड्डे पर आने दिया जाएगा. वापसी में भी यही रूट रहेगा. बिजनौर की ओर से आने वाली रोडवेज बसें साकेत चौराहा से जीरोमाईल, बेगमपुल होकर भैसाली बस अड्डे तक आ सकेंगी. मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले भारी वाहन जिनको हापुड़, गढ और मुरादाबाद की ओर जाना है, मोदीपुरम फ्लाईओवर से सरधना फ्लाईओवर, परतापुर इन्टरचेन्ज से गांव मोहिउददीनपुर, खरखौदा मोड़ से कस्बा खरखौदा होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे. जेलचुंगी चौराहे पर दशहरा मेले के कारण गढ़, अमरोहा, मुरादाबाद और बरेली की ओर से आने वाले भारी वाहन, जिनको मुजफ्फरनगर, रूड़की की ओर जाना है, डिग्गी तिराहा से डायवर्ट कर दिया जाएगा. तेजगढ़ी चौराहे से एल ब्लाक, बिजली बम्बा पुलिस चौकी से कस्बा खरखौदा होते हुए गांव मोहिउददीनपुर एनएच-58 परतापुर इन्टरचेन्ज से मोदीपुरम होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे. डिग्गी तिराहा व तेजगढ़ी चौराहा से कमिश्नर आवास चौराहे के बीच भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगी. डिग्गी तिराहा से युनिवर्सिटी रोड होते हुए जेलचुंगी की तरफ आने वाले हल्के वाहनों को किला रोड पर डायवर्ट कर दिया जाएगा.

Last Updated : October 2, 2025 at 11:28 AM IST

UP DUSSEHRA TRAFFIC DIVERSIONUP VIJAYADASHAMI FESTIVALAYODHYA DUSSEHRAUP TRAFFIC DIVERSIONDUSSEHRA 2025

