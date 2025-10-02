विजयादशमी; यूपी में पर्व को लेकर शहरों में रूट डायवर्जन, आगरा में अंगारे बरसाएगा रावण, आसमान में लिखेंगे ‘ऑपरेशन सिंदूर’,

मेरठ में ऐसा रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

मेरठ में यातायात डायवर्जन प्लान के मुताबिक, दिल्ली की ओर से आने वाली रोडवेज बसें, जिनको भैसाली बस अड्डे पर आना है, उन्हें परतापुर इन्टरचेन्ज एक्सप्रेस-वे से मोदीपुरम होते हुए जीरोमाईल, बेगमपुल से भैसाली बस अड्डे पर आने दिया जायेगा. वापसी में भी ये बसें इसी रूट से अपने गन्तव्य को जा सकेंगी. हरिद्वार-मुजफ्फरनगर से आने वाली बसों को मोदीपुरम होते हुए टैक चौराहा से जीरोमाईल, बेगमपुल से भैसाली बस अड्डे पर आने दिया जाएगा. वापसी में भी यही रूट रहेगा. बिजनौर की ओर से आने वाली रोडवेज बसें साकेत चौराहा से जीरोमाईल, बेगमपुल होकर भैसाली बस अड्डे तक आ सकेंगी. मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले भारी वाहन जिनको हापुड़, गढ और मुरादाबाद की ओर जाना है, मोदीपुरम फ्लाईओवर से सरधना फ्लाईओवर, परतापुर इन्टरचेन्ज से गांव मोहिउददीनपुर, खरखौदा मोड़ से कस्बा खरखौदा होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे. जेलचुंगी चौराहे पर दशहरा मेले के कारण गढ़, अमरोहा, मुरादाबाद और बरेली की ओर से आने वाले भारी वाहन, जिनको मुजफ्फरनगर, रूड़की की ओर जाना है, डिग्गी तिराहा से डायवर्ट कर दिया जाएगा. तेजगढ़ी चौराहे से एल ब्लाक, बिजली बम्बा पुलिस चौकी से कस्बा खरखौदा होते हुए गांव मोहिउददीनपुर एनएच-58 परतापुर इन्टरचेन्ज से मोदीपुरम होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे. डिग्गी तिराहा व तेजगढ़ी चौराहा से कमिश्नर आवास चौराहे के बीच भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगी. डिग्गी तिराहा से युनिवर्सिटी रोड होते हुए जेलचुंगी की तरफ आने वाले हल्के वाहनों को किला रोड पर डायवर्ट कर दिया जाएगा.