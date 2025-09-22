नालंदा मुख्यालय बिहारशरीफ से 15 किलोमीटर दूर स्थित गिरियक प्रखंड के घोसरावां गांव में मां आशापुरी मंदिर है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों तक इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है. पुजारी और ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में पुरुषों का भी प्रवेश मना रहता है. 9 दिनों तक विशेष तांत्रिक पूजा होती है. जिस कारण यह निर्णय लिया गया है पुजारियों का मोह भंग न हो. पूरे नवरात्र तक मंदिर में सिर्फ़ 3 ही पुजारी प्रवेश करते हैं और सुबह-शाम दोनों समय में 4-5 घंटे की पूजा होती है. मान्यता है कि तांत्रिक पूजा से नकारात्मक शक्तियां आ जाती है. यही वजह है कि ग़लत शक्तियों का महिलाओं पर बुरा असर न हो जिससे पूजा भंग हो जाए. यह सिलसिला 9वीं शताब्दी से चली आ रही है. यह उस समय में विश्व में बौद्ध धर्मों के साधना केंद्रों में से एक था. बौद्ध भिक्षु यहां तंत्र मंत्र का शांतिपूर्ण ढंग से पूजा किया करते थे. नवरात्रि के अवसर पर विशेष तरीक़े से पूजा की जाती थी.
प्रथम शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ दुर्गा पूजा शुरू, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़
Published : September 22, 2025 at 2:12 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 3:13 PM IST
आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है. पूरे देश के साथ-साथ बिहार में धूमधाम से नवरात्र मनायी जा रही है. नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है. 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की गयी. इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है. इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होगी, जिसमें मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाएगी. बिहार के जिलों से दुर्गा पूजा का लाइव अपडेट..
LIVE FEED
नालंदा के मां आशापुरी मंदिर में विशेष तांत्रिक पूजा, 9 दिनों तक महिलाओं के प्रवेश पर रोक
मसौढी के मंदिरों में दुर्गा पूजा से माहौल भक्तिमय
पटना के मसौढी में विभिन्न दुर्गा मंदिरों में मां शक्ति के 9 रूपों की पूजा हो रही है. नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में कलश स्थापना की गई. पूरे विधि-विधान के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की गई. श्रीराम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर समेत विभिन्न शक्ति मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है. ठाकुरबाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य गोपाल पांडे ने बताया कि इस बार मां का आगमन हाथी पर रहा है, जो कई मायनो में शुभ संकेत है. पुजारी ने बताया कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार 22 सितंबर को पहला नया वर्ष है. इस बार अमृत योग का महासंजोग बन रहा है. हर बार मां अलग-अलग वाहन पर सवार होकर आती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह नवरात्रि कैसा रहने वाला है. इस बार माता रानी हाथी वाहन पर सवार होकर आने वाली है, जो काफी शुभ माना जा रहा है. शास्त्रों की मानें तो जब मां हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अपने भक्तों की आर्थिक तंगी दूर कर देती हैं. साथ ही अन्न और पैसों से भंडार भर देती हैं.
गोपालगंज के सुप्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्र शुरू
गोपालगंज के सुप्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की गई. सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतार देखी गई, जहां महिला और पुरुष श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे. मंदिर परिसर से लेकर गर्भगृह तक लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रशासन व्यवस्था पर कड़ी नजर रख रहा था. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और दंडाधिकारी मंदिर परिसर में गश्त लगाते दिखे, जबकि महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला पुलिस बल भी तैनात रहा. कई भक्तों ने गर्भगृह के बाहर से ही मां के दर्शन और पूजन कर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया.