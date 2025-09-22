प्रथम शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ दुर्गा पूजा शुरू, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़

मसौढी के मंदिरों में दुर्गा पूजा से माहौल भक्तिमय

पटना के मसौढी में विभिन्न दुर्गा मंदिरों में मां शक्ति के 9 रूपों की पूजा हो रही है. नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में कलश स्थापना की गई. पूरे विधि-विधान के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की गई. श्रीराम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर समेत विभिन्न शक्ति मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है. ठाकुरबाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य गोपाल पांडे ने बताया कि इस बार मां का आगमन हाथी पर रहा है, जो कई मायनो में शुभ संकेत है. पुजारी ने बताया कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार 22 सितंबर को पहला नया वर्ष है. इस बार अमृत योग का महासंजोग बन रहा है. हर बार मां अलग-अलग वाहन पर सवार होकर आती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह नवरात्रि कैसा रहने वाला है. इस बार माता रानी हाथी वाहन पर सवार होकर आने वाली है, जो काफी शुभ माना जा रहा है. शास्त्रों की मानें तो जब मां हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अपने भक्तों की आर्थिक तंगी दूर कर देती हैं. साथ ही अन्न और पैसों से भंडार भर देती हैं.