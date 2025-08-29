ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को मिली उमस से राहत - DELHI NCR WEATHER UPDATE

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश
दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 11:38 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 2:24 PM IST

दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है. इस बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे. इससे पहले गुरुवार को भी दिनभर बादलों की आंख मिचौली के बीच हल्की बारिश हुई थी. इस हल्की बारिश के बाद कई इलाकों में हुए जलभराव और जाम से दिल्लीवासी को परेशानियों का सामना करना पड़ा था. मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटे में दिल्ली में 13.4 एमएम बारिश दर्ज की गई.

2:21 PM, 29 Aug 2025 (IST)

कई इलाकों में भारी जलभराव

दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया.

जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त
जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV BHARAT)

1:34 PM, 29 Aug 2025 (IST)

वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी

बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई.

जलभराव से वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी
जलभराव से वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी (ETV BHARAT)

1:32 PM, 29 Aug 2025 (IST)

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जलभराव

दिल्ली में बारिश के बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर हो गया.

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर हुआ जलभराव
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर हुआ जलभराव (ETV BHARAT)

12:19 PM, 29 Aug 2025 (IST)

नोएडा में भारी बारिश

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग इलाकों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी है. इससे नोएडा में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बारीश की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है. वही हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी से ओखला बैराज में रातों रात 19127 क्यूसेक पानी बढ़ गया है. डीएम ने तीनों तहसील प्रशासन को डूब क्षेत्र में 16 बाढ़ चौकियां सक्रिय करने निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं.

नोएडा में भारी बारिश (ETV Bharat)

11:34 AM, 29 Aug 2025 (IST)

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आगे 3 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है.

