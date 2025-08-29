दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया.
दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को मिली उमस से राहत - DELHI NCR WEATHER UPDATE
Published : August 29, 2025 at 11:38 AM IST|
Updated : August 29, 2025 at 2:24 PM IST
कई इलाकों में भारी जलभराव
वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी
बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई.
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जलभराव
दिल्ली में बारिश के बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर हो गया.
नोएडा में भारी बारिश
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग इलाकों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी है. इससे नोएडा में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बारीश की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है. वही हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी से ओखला बैराज में रातों रात 19127 क्यूसेक पानी बढ़ गया है. डीएम ने तीनों तहसील प्रशासन को डूब क्षेत्र में 16 बाढ़ चौकियां सक्रिय करने निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं.
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आगे 3 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है.
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आगे 3 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है.