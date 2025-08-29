नोएडा में भारी बारिश

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग इलाकों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी है. इससे नोएडा में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बारीश की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है. वही हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी से ओखला बैराज में रातों रात 19127 क्यूसेक पानी बढ़ गया है. डीएम ने तीनों तहसील प्रशासन को डूब क्षेत्र में 16 बाढ़ चौकियां सक्रिय करने निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं.