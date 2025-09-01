राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश जारी है. बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है. इसके साथ ही रोशनी कम होने से दिन में ही अंधेरा छा गया.
दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, एनसीआर सहित राजधानी में भारी बारिश; प्रशासन अलर्ट - FLOOD ALERT IN DELHI
Published : September 1, 2025 at 5:19 PM IST|
Updated : September 1, 2025 at 6:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिण-पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा शाहदरा में भी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा दिल्ली में एक बार फिर यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके चलते शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी लोगों के लिए संकट का कारण बन रहा.
LIVE FEED
राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई. यह वीडियो दिल्ली के अकबर रोड का है.
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिण-पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा शाहदरा में भी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा दिल्ली में एक बार फिर यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके चलते शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी लोगों के लिए संकट का कारण बन रहा.
LIVE FEED
राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश जारी है. बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है. इसके साथ ही रोशनी कम होने से दिन में ही अंधेरा छा गया.
राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई. यह वीडियो दिल्ली के अकबर रोड का है.