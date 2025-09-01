ETV Bharat / state

दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, एनसीआर सहित राजधानी में भारी बारिश; प्रशासन अलर्ट - FLOOD ALERT IN DELHI

राजधानी में भारी बारिश
राजधानी में भारी बारिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2025 at 5:19 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 6:26 PM IST

1 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिण-पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा शाहदरा में भी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा दिल्ली में एक बार फिर यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके चलते शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी लोगों के लिए संकट का कारण बन रहा.

LIVE FEED

6:24 PM, 1 Sep 2025 (IST)

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश जारी है. बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है. इसके साथ ही रोशनी कम होने से दिन में ही अंधेरा छा गया.

5:12 PM, 1 Sep 2025 (IST)

राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई. यह वीडियो दिल्ली के अकबर रोड का है.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिण-पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा शाहदरा में भी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा दिल्ली में एक बार फिर यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके चलते शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी लोगों के लिए संकट का कारण बन रहा.

LIVE FEED

6:24 PM, 1 Sep 2025 (IST)

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश जारी है. बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है. इसके साथ ही रोशनी कम होने से दिन में ही अंधेरा छा गया.

5:12 PM, 1 Sep 2025 (IST)

राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई. यह वीडियो दिल्ली के अकबर रोड का है.

Last Updated : September 1, 2025 at 6:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN DELHIYELLOW ALERT FOR RAIN IN DELHIWATERLOGGING PROBLEM IN DELHIदिल्ली में बारिशFLOOD ALERT IN DELHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.