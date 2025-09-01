ETV Bharat / state

दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, एनसीआर सहित राजधानी में भारी बारिश; प्रशासन अलर्ट - FLOOD ALERT IN DELHI

राजधानी में भारी बारिश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 1, 2025 at 5:19 PM IST | Updated : September 1, 2025 at 6:26 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश जारी है. बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है. इसके साथ ही रोशनी कम होने से दिन में ही अंधेरा छा गया. राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई. यह वीडियो दिल्ली के अकबर रोड का है.

Last Updated : September 1, 2025 at 6:26 PM IST