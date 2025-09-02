सीएम रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी में बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया, प्रभावित परिवारों से की बात

CM रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद थी. निरीक्षण के दौरान रेखा गुप्ता ने बाढ़ राहत सिविर में दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा. सीएम ने यहां बच्चों से भी मुलाकात की. बच्चों के साथ खाना खा कर बढ़ रहा शिविर में दिए जा रहे खाने की क्वालिटी को भी चेक किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने यमुना किनारे जाकर डूबी हुई झुग्गी बस्ती का भी मुआयना किया.