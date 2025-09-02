बुराड़ी इलाके में भी किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. यहां बीती रात 12 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पीड़ित किसानों का कहना सरकार की तरफ से सुविधा के नाम पर सिर्फ टेंट लगाए गए हैं. रात से भूखे प्यासे बैठे हैं. खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है.
दिल्ली में बाढ़ से सैकड़ों परिवार प्रभावित, निचले इलाकों में अब भी रेस्क्यू जारी, सीएम रेखा ने पीड़ितों से की मुलाकात - DELHI FLOOD
Published : September 2, 2025 at 11:56 AM IST|
Updated : September 2, 2025 at 1:54 PM IST
LIVE FEED
बुराड़ी, यमुना पुस्ता बांध तक पहुंचा यमुना का पानी, किसानों का किया गया रेस्क्यू, लाखों की फसलें बर्बाद
सीएम रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी में बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया, प्रभावित परिवारों से की बात
CM रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद थी. निरीक्षण के दौरान रेखा गुप्ता ने बाढ़ राहत सिविर में दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा. सीएम ने यहां बच्चों से भी मुलाकात की. बच्चों के साथ खाना खा कर बढ़ रहा शिविर में दिए जा रहे खाने की क्वालिटी को भी चेक किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने यमुना किनारे जाकर डूबी हुई झुग्गी बस्ती का भी मुआयना किया.
दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ से हाहाकार, घर डूबे, बेबस नजर आ रहे लोग
यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार दुख की स्थिति में है. घरों में पानी घुस आया है.
दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं. यमुना नदी के किनारों पर रेत की बोरियां रखी जा रही हैं.
डूब क्षेत्र को खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
बाढ़ का खतरा देखते हुए दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में दुकानदार दुकानें शिफ्ट कर रहे हैं.
बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिविल लाइंस इलाके के मोनेस्ट्री मार्केट के दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर दुकानें शिफ्ट करना शुरू कर दिया है.
यमुना बाजार इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने से हालात बहुत बिगड़ गए हैं. खासकर यमुना बाजार इलाके में बाढ़ आ गई है. नदी का पानी लोगों के घरों में भर गया है. बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है. लोग अपना सामान छतों पर रखकर राहत कैंपों में रह रहे हैं. यमुना बाजार के लोगों का कहना है कि घरों में पानी घुसने से उनके सामान को भारी नुकसान हुआ है. लगातार हो रही बारिश से हालात और भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं.
किसान परिवारों को बचाने का अभियान जारी
बुराड़ी इलाके में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण, नदी के किनारे रहने वाले किसान परिवारों को बचाने का अभियान जारी है. इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है.
मजनू का टीला इलाके में रहने वाले ग्वाल दास कहते हैं, "अभी ज़्यादा ख़तरा नहीं है. 2023 में इस इलाके में बाढ़ आई थी. जब जलस्तर बढ़ेगा, तो हम यहां से चले जाएंगे... हम रात में जागते हैं और जलस्तर की जांच करते रहते हैं. पुलिसवाले नियमित रूप से यहां आकर सब कुछ जांचते हैंं उन्होंने हमें सतर्क रहने को कहा है"
दिल्ली के निचले इलाकों में भरने लगा पानी, लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू
भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है. नदी के आसपास के निचले इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है. मजनूं का टीला इलाके से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.
LIVE FEED
बुराड़ी, यमुना पुस्ता बांध तक पहुंचा यमुना का पानी, किसानों का किया गया रेस्क्यू, लाखों की फसलें बर्बाद
बुराड़ी इलाके में भी किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. यहां बीती रात 12 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पीड़ित किसानों का कहना सरकार की तरफ से सुविधा के नाम पर सिर्फ टेंट लगाए गए हैं. रात से भूखे प्यासे बैठे हैं. खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है.
सीएम रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी में बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया, प्रभावित परिवारों से की बात
CM रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद थी. निरीक्षण के दौरान रेखा गुप्ता ने बाढ़ राहत सिविर में दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा. सीएम ने यहां बच्चों से भी मुलाकात की. बच्चों के साथ खाना खा कर बढ़ रहा शिविर में दिए जा रहे खाने की क्वालिटी को भी चेक किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने यमुना किनारे जाकर डूबी हुई झुग्गी बस्ती का भी मुआयना किया.
दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ से हाहाकार, घर डूबे, बेबस नजर आ रहे लोग
यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार दुख की स्थिति में है. घरों में पानी घुस आया है.
दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं. यमुना नदी के किनारों पर रेत की बोरियां रखी जा रही हैं.
डूब क्षेत्र को खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
बाढ़ का खतरा देखते हुए दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में दुकानदार दुकानें शिफ्ट कर रहे हैं.
बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिविल लाइंस इलाके के मोनेस्ट्री मार्केट के दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर दुकानें शिफ्ट करना शुरू कर दिया है.
यमुना बाजार इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने से हालात बहुत बिगड़ गए हैं. खासकर यमुना बाजार इलाके में बाढ़ आ गई है. नदी का पानी लोगों के घरों में भर गया है. बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है. लोग अपना सामान छतों पर रखकर राहत कैंपों में रह रहे हैं. यमुना बाजार के लोगों का कहना है कि घरों में पानी घुसने से उनके सामान को भारी नुकसान हुआ है. लगातार हो रही बारिश से हालात और भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं.
किसान परिवारों को बचाने का अभियान जारी
बुराड़ी इलाके में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण, नदी के किनारे रहने वाले किसान परिवारों को बचाने का अभियान जारी है. इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है.
मजनू का टीला इलाके में रहने वाले ग्वाल दास कहते हैं, "अभी ज़्यादा ख़तरा नहीं है. 2023 में इस इलाके में बाढ़ आई थी. जब जलस्तर बढ़ेगा, तो हम यहां से चले जाएंगे... हम रात में जागते हैं और जलस्तर की जांच करते रहते हैं. पुलिसवाले नियमित रूप से यहां आकर सब कुछ जांचते हैंं उन्होंने हमें सतर्क रहने को कहा है"
दिल्ली के निचले इलाकों में भरने लगा पानी, लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू
भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है. नदी के आसपास के निचले इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है. मजनूं का टीला इलाके से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.