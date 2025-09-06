ETV Bharat / state

दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट, बाढ़ का खतरा अब भी प्रबल! राहत कैंपों में पानी भरा, बढ़ रहा बीमारियों का खतरा

DELHI FLOOD
दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2025 at 9:54 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 10:18 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली बाढ़ की चपेट में है, भले ही सरकारें स्थिति कंट्रोल में होने का दावा करे लेकिन जमीनी हालात सबके सामने हैं. यमुना से सटे दिल्ली के तमाम हिस्से डूब चुके हैं. हजारों परिवारों ने राहत कैंपों में शरण ली है लेकिन वहां भी बदइंतजामी झेलनी पड़ रही है. रोजी रोटी संकट में है. इन परिवारों के लिए आने वाले कई दिन पहाड़ जैसी मुसीबत के बराबर है. आज सुबह यमुना की तस्वीरों में अब भी खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा है, यमुना का ये उफान जीवन पर मुसीबत बना हुआ है.

10:13 AM, 6 Sep 2025 (IST)

सड़कों पर जलजमाव के कारण कालिंदी कुंज में भारी जाव

दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते पर कालिंदी कुंज में ट्रैफिक जाम

10:05 AM, 6 Sep 2025 (IST)

यमुना अब भी उफान पर

पुराने लोहा का पुल से आई तस्वीरें

8:04 AM, 6 Sep 2025 (IST)

यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मठ बाजार और वासुदेव घाट जलमग्न हैं

जिन इलाकों में कभी चहल पहल हुआ करती थी वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है

8:02 AM, 6 Sep 2025 (IST)

मामूली राहत जरूरी मिली है, लेकिन अब भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है.

यमुना नदी की ताजा तस्वीरें

