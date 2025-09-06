दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते पर कालिंदी कुंज में ट्रैफिक जाम
दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट, बाढ़ का खतरा अब भी प्रबल! राहत कैंपों में पानी भरा, बढ़ रहा बीमारियों का खतरा
Published : September 6, 2025 at 9:54 AM IST|
Updated : September 6, 2025 at 10:18 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली बाढ़ की चपेट में है, भले ही सरकारें स्थिति कंट्रोल में होने का दावा करे लेकिन जमीनी हालात सबके सामने हैं. यमुना से सटे दिल्ली के तमाम हिस्से डूब चुके हैं. हजारों परिवारों ने राहत कैंपों में शरण ली है लेकिन वहां भी बदइंतजामी झेलनी पड़ रही है. रोजी रोटी संकट में है. इन परिवारों के लिए आने वाले कई दिन पहाड़ जैसी मुसीबत के बराबर है. आज सुबह यमुना की तस्वीरों में अब भी खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा है, यमुना का ये उफान जीवन पर मुसीबत बना हुआ है.
LIVE FEED
सड़कों पर जलजमाव के कारण कालिंदी कुंज में भारी जाव
यमुना अब भी उफान पर
पुराने लोहा का पुल से आई तस्वीरें
यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मठ बाजार और वासुदेव घाट जलमग्न हैं
जिन इलाकों में कभी चहल पहल हुआ करती थी वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है
मामूली राहत जरूरी मिली है, लेकिन अब भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है.
यमुना नदी की ताजा तस्वीरें