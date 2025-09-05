पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, राहत कैंपों में भी जाएंगे.
दिल्ली में बाढ़ से तबाही, कई इलाकें डूबे, हजारों परिवार बेघर, यमुना अब भी उफान पर-देखिए आज सुबह के हालात - DELHI FLOOD LIVE UPDATES
Published : September 5, 2025 at 7:39 AM IST|
Updated : September 5, 2025 at 10:09 AM IST
LIVE FEED
दिल्ली में आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे केजरीवाल
यमुना का तेज बहाव, निचले इलाकों के लिए मुसीबत, डेंजर मार्क के ऊपर बह रही नदी
यमुना अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है.
दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट, नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर
ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर रिकॉर्ड किया गया.
यमुना नदी अब भी रौद्र रूप में
यमुना के पानी ने आसपास के निचले इलाकों को डुबो दिया है.
दिल्ली में यमुना नदी अब भी उफान पर...आज सुबह की तस्वीरें
दिल्ली में लगातार यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है.
यमुना के पानी ने हजारों परिवारों को बेघर किया, कोई सड़क पर कोई खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर
मयूर विहार राहत कैंप की तस्वीरें
LIVE FEED
