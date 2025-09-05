LIVE FEED

दिल्ली में आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, राहत कैंपों में भी जाएंगे.

यमुना का तेज बहाव, निचले इलाकों के लिए मुसीबत, डेंजर मार्क के ऊपर बह रही नदी यमुना अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है.

दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट, नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर रिकॉर्ड किया गया.

यमुना नदी अब भी रौद्र रूप में यमुना के पानी ने आसपास के निचले इलाकों को डुबो दिया है.

दिल्ली में यमुना नदी अब भी उफान पर...आज सुबह की तस्वीरें दिल्ली में लगातार यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है.