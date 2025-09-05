ETV Bharat / state

दिल्ली में बाढ़ से तबाही, कई इलाकें डूबे, हजारों परिवार बेघर, यमुना अब भी उफान पर-देखिए आज सुबह के हालात - DELHI FLOOD LIVE UPDATES

FLOO IN DELHI
दिल्ली में बाढ़ पर LIVE UPDATE (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 7:39 AM IST

Updated : September 5, 2025 at 10:09 AM IST

1 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी अब भी खतरे के ऊपर बह रहा है. यमुना से सटे इलाके जलमग्न हो गए हैं. हजारों परिवारों पर संकट है. इंसानों के साथ-साथ मवेशियों की जान भी मुश्किल में पड़ गई है.

LIVE FEED

10:08 AM, 5 Sep 2025 (IST)

दिल्ली में आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे केजरीवाल

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, राहत कैंपों में भी जाएंगे.

8:54 AM, 5 Sep 2025 (IST)

यमुना का तेज बहाव, निचले इलाकों के लिए मुसीबत, डेंजर मार्क के ऊपर बह रही नदी

यमुना अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है.

7:53 AM, 5 Sep 2025 (IST)

दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट, नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर

ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर रिकॉर्ड किया गया.

7:49 AM, 5 Sep 2025 (IST)

यमुना नदी अब भी रौद्र रूप में

यमुना के पानी ने आसपास के निचले इलाकों को डुबो दिया है.

7:48 AM, 5 Sep 2025 (IST)

दिल्ली में यमुना नदी अब भी उफान पर...आज सुबह की तस्वीरें

दिल्ली में लगातार यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है.

7:36 AM, 5 Sep 2025 (IST)

यमुना के पानी ने हजारों परिवारों को बेघर किया, कोई सड़क पर कोई खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर

मयूर विहार राहत कैंप की तस्वीरें



DELHI FLOOD TODAYDELHI RAIN LIVE UPDATESYAMUNA RIVER ABOVE DANGER LEVELदिल्ली में बाढ़ से तबाहीDELHI FLOOD LIVE UPDATES

