उफनती यमुना नदी का पानी दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्ततम श्मशान घाट निगमबोध घाट में घुस गया है, जिसके कारण वहां शवदाह गृह का संचालन रोकना पड़ा है।
दिल्ली में बाढ़ का कहर, राहत शिविर कैंपों तक घुसा पानी, रात से रुक-रुक कर हो रही बारिश, देखिए आज सुबह के हालात - DELHI FLOOD ALERT LIVE UPDATES
Published : September 4, 2025 at 7:02 AM IST|
Updated : September 4, 2025 at 7:50 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही है, दिल्ली में बाढ़ का पानी सचिवालय तक पहुंच गया है. केंद्रीय जल आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, आज सुबह तक यमुना का जलस्तर 207.48 तक पहुंच गया है. जो खतरे के स्तर 205.33 मीटर से काफी ऊपर है. मौजूदा हालातों को देखकर लग रहा है कि 2023 जैसी बाढ़ दिल्ली को फिर से झेलनी पड़ सकती है. बुधवार 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे पुराने लोहे के पुल (रेलवे ब्रिज) पर यमुना का जलस्तर 207.09 मीटर दर्ज किया गया. आज सुबह राजधानी की सड़कों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है.
LIVE FEED
निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार संचालन को रोका गया
मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर तक पहुंचा यमुना का पानी
दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर तक यमुना का पानी घुस आया है.
-
VIDEO | Delhi: Yamuna River water has reached the Marghat Wale Baba Hanuman Temple.#DelhiRains #YamunaFlood— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/4YKvPaQnf3
ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास नीली छतरी मंदिर पर सड़क बंद
यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण पुराने लोहे के पुल के पास नीली छतरी मंदिर पर सड़क बंद कर दी गई है.
-
VIDEO | Delhi: Road at Neeli Chatri Temple near the old iron bridge closed as Yamuna River continues to flow above the danger mark.— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OTxd1Ymggf
राजधानी की सड़कों पर तक यमुना का पानी, सैलाब जैसे हालात
मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरों में लोग घुटने-घुटने पानी में चलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं.
-
#WATCH | Delhi | Severe waterlogging witnessed as the water from the overflowing Yamuna river enters parts of the national capital.— ANI (@ANI) September 4, 2025
(Visuals from Monastery Market) pic.twitter.com/0Nhuta38dC
दिल्ली में 2023 जैसे बन रहे हालात, निचले इलाकों यमुना का पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं.
यमुना नदी की ताजा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है. आज हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं.
-
#WATCH | Delhi | Drone visuals from Loha Pul, where the Yamuna River is flowing above the danger level following incessant rainfall.— ANI (@ANI) September 4, 2025
Those living in low-lying areas near the Yamuna River were relocated to safer sites, anticipating the flood emergency. pic.twitter.com/bA9TlnYD5k
उफनती यमुना का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर
सुबह 7 बजे- ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर 207.48 ऊपर बह रही है.
-
#WATCH | Delhi | Visuals from Loha Pul and nearby areas where the expanded Yamuna River continues to wreak havoc following heavy and continuous rainfall pic.twitter.com/EteJtSN2dX— ANI (@ANI) September 4, 2025
राजधानी दिल्ली में रुक-रुक कर कई हिस्सों में बारिश जारी
लगातार चौथे दिन दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है.
-
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
वीडियो मोती बाग इलाके से है। pic.twitter.com/9DXU6rd4sb
मयूर विहार फेस-1 में लगाए गए बाढ़ राहत शिविर कैंपों में घुसा पानी
-
#WATCH | Delhi | Some of the relief camps set up near Mayur Vihar-Phase 1 are flooded as the Yamuna River continues to swell due to continuous rainfall pic.twitter.com/4tYpOnjp6D— ANI (@ANI) September 4, 2025
