दिल्ली में बाढ़ का कहर, राहत शिविर कैंपों तक घुसा पानी, रात से रुक-रुक कर हो रही बारिश, देखिए आज सुबह के हालात - DELHI FLOOD ALERT LIVE UPDATES

DELHI FLOOD ALERT LIVE UPDATES
दिल्ली में बाढ़, हजारों परिवारों पर आफत (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2025 at 7:02 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 7:50 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही है, दिल्ली में बाढ़ का पानी सचिवालय तक पहुंच गया है. केंद्रीय जल आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, आज सुबह तक यमुना का जलस्तर 207.48 तक पहुंच गया है. जो खतरे के स्तर 205.33 मीटर से काफी ऊपर है. मौजूदा हालातों को देखकर लग रहा है कि 2023 जैसी बाढ़ दिल्ली को फिर से झेलनी पड़ सकती है. बुधवार 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे पुराने लोहे के पुल (रेलवे ब्रिज) पर यमुना का जलस्तर 207.09 मीटर दर्ज किया गया. आज सुबह राजधानी की सड़कों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है.

LIVE FEED

7:41 AM, 4 Sep 2025 (IST)

निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार संचालन को रोका गया

उफनती यमुना नदी का पानी दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्ततम श्मशान घाट निगमबोध घाट में घुस गया है, जिसके कारण वहां शवदाह गृह का संचालन रोकना पड़ा है।

7:40 AM, 4 Sep 2025 (IST)

मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर तक पहुंचा यमुना का पानी

दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर तक यमुना का पानी घुस आया है.

7:38 AM, 4 Sep 2025 (IST)

ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास नीली छतरी मंदिर पर सड़क बंद

यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण पुराने लोहे के पुल के पास नीली छतरी मंदिर पर सड़क बंद कर दी गई है.

7:35 AM, 4 Sep 2025 (IST)

राजधानी की सड़कों पर तक यमुना का पानी, सैलाब जैसे हालात

मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरों में लोग घुटने-घुटने पानी में चलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं.

7:20 AM, 4 Sep 2025 (IST)

दिल्ली में 2023 जैसे बन रहे हालात, निचले इलाकों यमुना का पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं.

यमुना नदी की ताजा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है. आज हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं.

7:17 AM, 4 Sep 2025 (IST)

उफनती यमुना का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर

सुबह 7 बजे- ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर 207.48 ऊपर बह रही है.

7:10 AM, 4 Sep 2025 (IST)

राजधानी दिल्ली में रुक-रुक कर कई हिस्सों में बारिश जारी

लगातार चौथे दिन दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है.

6:54 AM, 4 Sep 2025 (IST)

मयूर विहार फेस-1 में लगाए गए बाढ़ राहत शिविर कैंपों में घुसा पानी

