सावन का तीसरा सोमवार, सुल्तानगंज से 80 हजार कांवरियों ने जल भरा, 331 फीट का कावड़ आकर्षण का केंद्र - SAWAN SOMWAR

भागलपुर के सुल्तानगंज में कावड़ियों की भीड़ ( ETV Bharat )

Published : July 28, 2025 at 7:51 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 11:37 AM IST

LIVE FEED मसौढ़ी के 110 कांवरियों का जत्था बाबाधाम रवाना सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर रविवार से ही श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिर की ओर चल पड़े थे. मसौढ़ी के सोनकुकरा से तकरीबन 110 कांवरियों का जत्था रविवार को रवाना हुआ. मसौढ़ी में भोलेनाथ के जयकारों और डीजे की धुन पर थिरकते श्रद्धालुओं का जत्था गुरुवार को झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ. मसौढ़ी के मठिया पर, सोनकुकरा, भगवानगंज, देवरिया समिति कई गांव के भक्तों ने मसौढी में एकत्र होकर बोलबम के जयघोष के साथ यात्रा शुरू की. स्थानीय समाजसेवियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. श्रद्धा से ओत-प्रोत माहौल में अंगवस्त्र, फूलमालाएं और मिष्ठान वितरण के साथ कांवरियों का स्वागत किया गया. स्थानीय सतीश प्रसाद ने कहा कि "प्रत्येक साल मसौढ़ी के कई गांव से सैकड़ों शिव भक्ति कांवड़ लेकर बाबा बैजनाथ धाम जलाभिषेक करने जाते हैं इस बार भी तकरीबन 23 गांव के लोग अलग-अलग हिस्सों से जलाभिषेक करने गए हैं. जितेंद्र बिद ने कहा कि हम लोग हर साल कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने जाते हैं. सोनकुकर मोहल्ले से 110 महिला-पुरुष श्रद्धालु जलाभिषेक करने जा रहे हैं. मसौढ़ी से देवघर जाते कावड़िया (ETV Bharat) 331 फीट का कावड़ लेकर बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम में कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है. शनिवार रात से ही कांवरियों के जत्थे पहलेजा से गंगाजल लेकर शहर पहुंचने लगे हैं. इस बार कांवर यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 331 फीट लंबा विशेष कांवर रहा, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा. वैशाली जिले के विशनपुर बांदे गांव के महेश गुप्ता के नेतृत्व में 331 फीट का कांवड़ यात्रा निकाला गया. कांवर में करीब 500 लीटर गंगाजल भरा गया. 60 कांवरिए बारी-बारी से अपने कंधों पर उठाए बाबा के दरबार तक लाए. इनके साथ 15 सहयोगी भी यात्रा में शामिल हैं. महेश गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष 301 फीट का कांवर लाया गया था, जबकि इस बार उसकी लंबाई 331 फीट कर दी गई है. यह लगातार छठा वर्ष है. कांवरिया सुधीर ने कहा कि वह 2019 से लगातार बाबा को जल चढ़ा रहे हैं. मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि इस बार तीसरी सोमवारी को 5 से 7 लाख कांवरिए बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे. मुजफ्फरपुर 331 फीट का कावड़ (ETV Bharat) 25 से बाबाधाम जा रहे पटना के भक्त पटना से सुल्तानगंज जल उठाने के लिए आए श्रद्धालु धीरेन पांडेय ने बताया कि ''20-25 साल से यहां आ रहे है. भोलेनाथ के पास जा रहे हैं. उनसे मांगने की जरूरत नहीं, वे खुद देंगे. वो आपके मन की बात जानते है कि आपको क्या चाहिए.'' श्रवण कुमार ने बताया कि '25 साल से कांवड़ यात्रा कर रहे है, बाबा से आज तक कुछ मांगे नहीं वो खुद देते आए हैं. उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है. बाबा के प्रति जो आस्था है, उसी के कारण हर साल यहां आते हैं. जब तक बाबा बुलाते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे." भागलपुर के सुल्तानगंज में कावड़ियों की भीड़ (ETV Bharat) सावन का तीसरा सोमवार, 8 घंटे में 80 हजार डाक कांवरियों ने जल उठाया भागलपुर: सावन की तीसरी सोमवारी पर भागलपुर के कई घाटों से करीब 8 घंटे में 80 हजार डाक कांवरियों ने जल उठाया. सुबह से ही सुल्तानगंज स्थित पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर कांवरियों की लंबी कतारें उमड़ पड़ीं. मौसम की परवाह किए बिना शिवभक्तों ने ‘हर हर महादेव’ और ‘बोल बम’ के जयकारों के बीच जलाभिषेक की तैयारी के लिए गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. शिव जी की पूजा सामग्री सावन में भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष सामग्री अर्पित की जाती है, जो शुभ मानी जाती है. इनमें जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दही, चीनी, गंगाजल, घी, पीली सरसों, अक्षत (चावल), हल्दी, चंदन, शहद, भस्म, वस्त्र, दीपक, धूप, शमी के पत्ते, गेहूं, कमल गट्टा, सुपारी, अबीर, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, गुलाल और कपूर शामिल हैं. श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया (ETV Bharat) शिव जी की पूजा विधि भगवान शिव की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्य पूर्ण करें और शुद्ध हरे या लाल रंग के वस्त्र धारण करें. इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर शिव जी और देवी पार्वती की पूजा करें, उन्हें पूजा सामग्री अर्पित करें और शिव मंत्रों का जाप करें. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और अंत में शिव जी की आरती करें. सावन सोमवार (ETV Bharat)

