Haryana Live: हरियाणा में 1 जून से शुरू होगी सूरजमुखी की सरकारी खरीद, हरियाणा में आज नहीं होगी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट - HARYANA NEWS LIVE UPDATES

Haryana Live 29 May 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 29, 2025 at 12:38 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 1:52 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED एनडीए गठबंधन के 11 साल पूरे: अनिल विज बोले- ये गोल्डन पीरियड एनडीए गठबंधन के 11 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इसे गोल्डन पीरियड बताया. वहीं उन्होंने देश में लगातार बढ़ रहे करना पर भी कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है. कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये 11 साल हिन्दूस्तान के गोल्डन पीरियड रहें हैं. देश की विकास की रफ्तार तेज करने के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है, ताकि हम साल 2047 तक हिन्दूस्तान को विकसित राष्ट्र बना सकें. भिवानी में पीने के पानी की सप्लाई ना होने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन भिवानी में इन दिनों पेयजल की भयंकर समस्या बनी हुई है. कई-कई क्षेत्र तो ऐसे है, जहां पर पिछले कई-कई दिनों से पेयजल की एक बूंद भी सप्लाई नहीं आई. जिसके चलते लोगों को दूर-दराज से पानी लाने या टैंकरों से खरीदकर पानी पीने को मजबूर हो रहा है, जिससे उनकी परेशानियां गुणात्मक रूप से बढ़ रही है तथा वे रोड़ जाम जैसे कदम उठाकर जिला प्रशासन, संबंधित विभाग के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों से पेयजल समस्या के समाधान की मांग कर रहे है. इसी तरह पेयजल समस्या से स्थानीय हांसी रोड़ स्थित देवनगर कॉलोनी के लोग भी खासे परेशान हैं. उनका कहना है कि लगातार दो माह से उनकी कॉलोनी में एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं आई है. देवनगर कॉलोनी पेयजल सप्लाई की गंभीर समस्या से त्रस्त महिलाओं ने वीरवार को भाजपा जिला मंत्री शकुंतला प्रधान के नेतृत्व में विधायक को मांगपत्र सौंपा तथा पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए देवनगर कॉलोनी में बूस्टर बनवाए जाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने देवनगर कॉलोनी को अप्रूव्ड करवाने की मांग भी विधायक से की. नूंह में जलभराव की समस्या पर उपायुक्त के अधिकारियों को निर्देश नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा बिछौर गांव पहुंचे. उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के 13 कार्य शॉर्ट टर्म के अप्रूव्ड हुए हैं, जो 30 जून से पहले करने हैं. इसके अलावा 18 ड्रेनों में सफाई का कार्य चल रहा है. इसमें जरूरी निर्देश विभागों को दिए गए हैं. सभी संबंधित एसडीएम फील्ड में उतरकर अगले 5-7 दिन संबंधित विभागों के अधिकारियों से तालमेल बैठाकर निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 गांव ऐसे हैं, जहां हर साल बरसात के बाद जलभराव की समस्या रहती है. इस समस्या को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है. विधायक आफताब अहमद ने बिजली सब स्टेशन का किया निरीक्षण भीषण गर्मी में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नूंह विधायक आफताब अहमद ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मेवली गांव में बन रहे 33 केवी बिजली सब-स्टेशन का निरीक्षण किया. बता दें कि विधायक आफताब अहमद लगातार बिजली आपूर्ति को लेकर अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं. अब वो ख़ुद अधिकारियों संग निरीक्षण करने पहुंचे. विधायक आफताब अहमद ने कहा कि बिजली आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता है, जिससे पानी आपूर्ति भी प्रभावित होती है. हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द अधिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. जिसके लिए अधिकारियों संग बैठक और सब स्टेशन चालू कराने की दिशा में काम कर रहे हैं. हरियाणा में आज नहीं होगी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट चंडीगढ़: हरियाणा में आज होने वाली मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को केंद्र सरकार के निर्देश पर स्थगित कर दिया गया है. ऑपरेशन शील्ड के तहत यह अभ्यास ड्रोन और मिसाइल जैसे हवाई हमलों से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित किया जाना था. केंद्र सरकार ने नई तारीख की घोषणा बाद में करने का फैसला किया है. इस अभ्यास में सायरन के साथ शुरुआत होनी थी, जिसके जरिए लोगों को आपात स्थिति में सतर्कता का अभ्यास कराया जाता. पूरी खबर पढ़ें- हरियाणा में आज नहीं होगी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट, केंद्र जल्द घोषित करेगा नई तारीख - OPERATION SHIELD MOCK DRILL हरियाणा में 1 जून से शुरू होगी सूरजमुखी की सरकारी खरीद अंबाला: सूरजमुखी की फसल पककर तैयार हो चुकी है. किसान खेतों से मंडियों में भी भारी मात्रा में सूरजमुखी लेकर पहुंच रहे हैं. 1 जून से हरियाणा की मंडियों में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है. फिलहाल किसान अपनी सूरजमुखी की फसल मंडी में सुखाने के लिए ला रहे हैं. किसान सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे हैं. मंडी सचिव की मानें तो सूरजमुखी की फसल की खरीद के लिए मंडी में पूरी तैयारियां हो चुकी है. जून से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी. ये भी पढ़ें- हरियाणा में 1 जून से शुरू होगी सूरजमुखी की सरकारी खरीद, मंडी प्रशासन तैयार, जानें क्या है इंतजाम - SUNFLOWER PURCHASE IN HARYANA फरीदाबाद में सड़क हादसा फरीदाबाद: नेशनल हाईवे-44 स्थित बुधवार की सुबह जीटी रोड गन्नौर फ्लाईओवर के निकट एक कैंटर को तेज रफ्तार बस ने साइड से टक्कर मार दी. टक्कर लगने की वजह से केंटर का संतुलन बिगड़ गया और वह फ्लाईओवर के डिवाइडर से जा टकराया. इस बीच पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कैंटर को पीछे से टक्कर मार दी. जिससे कैंटर में भरा धागा जीटी रोड पर बिखर गया और जीटी रोड पर पानीपत से दिल्ली लेन पर लंबा जाम लग गया. जाम लगने की सूचना के बाद यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और कैंटर को हटाने का काम किया. पानी की समस्या को लेकर सोनीपत में ग्रामीणों का प्रदर्शन जनस्वास्थ्य विभाग ने सोनीपत के गन्नौर शहर में नए सिरे से पेयजल आपूर्ति लाइन दबाई थी. शहरवासियों के लिए ये परेशानी का कारण बन गई है. विभाग की लापरवाही के चलते लोग गर्मी के इस भीषण मौसम में पेयजल को तरस रहे हैं. एक सप्ताह पहले ईदगाह रोड पर वार्ड 10 में चौपाल के पास गली में नई पेयजल आपूर्ति लाइन बिछाई गई थी, लेकिन नई लाइन से कनेक्शन जोड़े बिना पुरानी लाइन की सप्लाई बंद कर दी गई. इससे गली में पानी सप्लाई नहीं हो रही है. इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने रेहडा बस्ती रोड पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही गन्नौर थाना प्रभारी जसपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया. पुन्हाना के बिछौर गांव में हुई जनसुनवाई नूंह: बुधवार को पुन्हाना उपमंडल के बिछौर गांव में जनसुनवाई एवं रात्रि ठहराव का कार्यक्रम किया गया. इस कार्यक्रम में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के अलावा जिले के तमाम विभागों से संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों ने भाग लिया. इस जनसुनवाई एवं रात्रि विश्राम के चौथे कार्यक्रम का बिछोर गांव के अलावा आसपास के गांव के लोगों ने भरपूर लाभ उठाया. सैकड़ों लोगों को अलग-अलग स्कीमों का लाभ हाथों-हाथ दिया गया तो जनसुनवाई के दौरान दर्जनों लोगों की समस्याओं का हाथों हाथ निदान किया गया और कुछ का जल्द ही समाधान करने के निर्देश दिए गए.

