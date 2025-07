ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी LIVE: चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का 33 जिलों में प्रदर्शन

कांग्रेस का 33 जिलों में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

Published : July 22, 2025

LIVE FEED सुकमा में सड़क पर बैठे कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान सड़क पर धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटाने की कोशिश की. पुलिस ने जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो उनसे बहस करने लगे. सड़क पर आगजनी की कोशिश धमतरी में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया. मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल टायरों में लगाई गई आग को बुझाया. टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन (ETV Bharat) प्रदर्शन में शामिल हुए भूपेश बघेल रायपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जारी है. शहर के राम मंदिर के पास वीआईपी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता जाम लगाकर बैठ गए हैं. कार्यकर्ता केंद्रीय जांच एजेंसियों की मनमानी को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसिया केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है. विपक्ष को दबाने का काम केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए सरकार करा रही है. आर्थिक नाकेबंदी (ETV Bharat) भिलाई में बारिश के बीच प्रदर्शन दुर्ग/भिलाई में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है. कांग्रेस ने कहा कि हमें जितना डराया जाएगा हम उतने ही जोर से जनता के बीच जाकर अपनी आवाज उठाएंगे. भिलाई में प्रदर्शन (ETV Bharat) धमतरी में हाईवे जाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमतरी में नेशनल हाईवे नंबर 30 जाम कर दिया है. सिग्नल पर झंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं. हाईवे जाम होने से रायपुर और जगदलपुर मार्ग जाम हो गया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक चक्काजाम रखेंगे. कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. (null) डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कांग्रेस से सवाल उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि "क्या भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई न की जाए, क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि भ्रष्टाचारियों से कोई पूछताछ हो. क्या भूपेश बघेल, राहुल गांधी, प्रियंका गाधी और उनके पति कानून से ऊपर हैं. भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ED ने गिरफ्तार किया तो कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी कर रही है. यह पूरी तरह असंवैधानिक है''. आर्थिक नाकेबंदी असंवैधानिक: बीजेपी बीजेपी सांसद ने आर्थिक नाकेबंदी की आलोचना की है राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने कांग्रेस के आर्थिक नाकेबंदी की आलोचना की है. सांसद ने कहा कि भूपेश बघेल ने पहले तो भ्रष्टाचार किया अब अपनी गलती को छिपाने के लिए सियासी हथकंडे अपना रहे हैं. बीजेपी सांसद ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी असंवैधानिक है.

