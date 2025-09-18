ETV Bharat / state

CM योगी बोले- ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी @5 में 5 लाख करोड़ की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ, निवेश और रोजगार को मिलेगा नया आयाम

सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक. ( UP Government )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 18, 2025 at 1:38 PM IST 1 Min Read