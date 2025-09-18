लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर मीडिया से कुछ देर में बातचीत करेंगे. इस दौरान सीएम योगी कई घोषणाएं भी कर सकते हैं.
CM योगी बोले- ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी @5 में 5 लाख करोड़ की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ, निवेश और रोजगार को मिलेगा नया आयाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 1:38 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में होने वाली पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी@5) की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं. इस आयोजन में ₹5 लाख करोड़ से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा. गुरुवार को औद्योगिक विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में चार जीबीसी के माध्यम से ₹15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है.
किसानों को मिले उचित मुवाजाः मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण में संवाद और समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की भूमि उनके लिए भावनात्मक और आर्थिक पूंजी है. इसलिए, अधिग्रहण में उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए और उत्पीड़न की कोई शिकायत न आए. उन्होंने मुआवजा दर बढ़ाने पर विचार करने और औद्योगिक प्राधिकरणों को समय की मांग के अनुरूप कदम उठाने के निर्देश दिए. साथ ही, तीन साल तक उपयोग न होने वाली आवंटित भूमि का आवंटन रद्द करने का भी निर्देश दिया. नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बैंकिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.
जीएसटी सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के निर्देशः मुख्यमंत्री ने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के लिए नियोजित प्रयासों की जरूरत भी बताई. निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों को और सरल बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निवेशकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. योगी ने 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के निर्देश दिया. उन्होंने सभी जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार जोन विकसित करने की योजना पर भी चर्चा की. प्रत्येक जिले में कम से कम 100 एकड़ में ये जोन उद्योग, निवेश, कौशल विकास और रोजगार का केंद्र बनेंगे, जो देश के लिए एक मॉडल होगा.1,354 का इकाइयों का पंजीकरणः वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र में ₹5 लाख करोड़ के जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 8,000 नई और मौजूदा इकाइयों का पंजीकरण जरूरी है, जिनमें से 1,354 का पंजीकरण हो चुका है. मुख्यमंत्री ने श्रम सुधारों को तेज करने और अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को सक्रिय करने के निर्देश दिए. यूपी में निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं के साथ जीबीसी@5एक नया इतिहास रचेगा.
LIVE FEED