छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण, राजभवन पहुंचे दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव

VISHNUDEO SAI CABINET EXPANSION
साय मंत्रिमंडल (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : August 20, 2025 at 7:53 AM IST

Published : August 20, 2025 at 7:53 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 10:16 AM IST

1 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ कैबिनेट का आज विस्तार हो रहा है. विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में तीन नए मंत्री बनाए जा रहे हैं. राजभवन में सुबह साढ़े 10 बजे से साढ़े 11 बजे तक शपथग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है. बीजेपी सूत्रों से जानकारी मिली है कि तीन विधायकों को शपथग्रहण का आधिकारिक आमंत्रण मिला है. तीन विधायकों में अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव है. गजेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में यादव समाज से आते हैं जबकि राजेश अग्रवाल कारोबारी वर्ग से और गुरु खुशवंत साहेब का नाम छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक गुरुओं में शुमार है. मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नए चेहरों में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

10:12 AM, 20 Aug 2025 (IST)

शपथग्रहण में शामिल होने सीएम साय राजभवन के लिए निकले

सीएम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री निवास से राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं. 10: 30 बजे राजभवन में मंत्रियों का शपथग्रहण समारोह है.

9:43 AM, 20 Aug 2025 (IST)

गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर राजभवन के लिए निकले दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव

दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव आज सुबह 10:30 बजे रायपुर स्थित राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण से पहले गजेंद्र यादव दुर्ग के विद्युत नगर स्थित गणेश मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने परिवार के साथ पूजा-अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लिया. इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र यादव जिंदाबाद और गजेंद्र यादव मंत्री बने के नारे लगाए. कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र यादव को बुके और मालाएं भेंट कर सम्मानित किया. मौके पर गजेंद्र यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्री और संगठन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे दुर्ग शहर और क्षेत्र की जनता के विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करेंगे.

9:19 AM, 20 Aug 2025 (IST)

10 बजकर 30 मिनट पर राजभवन के दरबार हॉल में शपथग्रहण कार्यक्रम

सीएम साय 10 बजकर 15 मिनट पर मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन से राजभवन के लिए निकलेंगे. 10 बजकर 30 मिनट पर राजभवन के दरबार हॉल छत्तीसगढ़ मंडपम में शपथग्रहण समारोह होगा. साढ़े 11 बजे तक शपथग्रहण कार्यक्रम होगा. इसके बाद सीएम राजभवन से प्रस्थान कर मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे.

8:58 AM, 20 Aug 2025 (IST)

अरुण वोरा को हराकर दुर्ग शहर विधायक बने गजेंद्र यादव

दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, यादव समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं. 2023 विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बने. दुर्ग में जन्म हुआ. शुरुआती पढ़ाई दुर्ग में ही की. आगे की पढ़ाई पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में की.

8:27 AM, 20 Aug 2025 (IST)

गुरु खुशवंत साहेब: सतनामी समाज में गहरी पकड़, पूर्व मंत्री को हराया

आज शपथग्रहण लेने वाले में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब का भी नाम है. साल 2023 विधानसभा चुनाव में मंत्री रहे शिवकुमार डहरिया को हराया और विधायक बने. चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए. खुशवंत साहेब सतनामी समाज के धर्मगुरु और प्रमुख नेता है. सालों से समाज सेवा में सक्रिय है. विधानसभा चुनाव के दौरान घोषित संपत्ति लगभग 2 करोड़ है. कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

7:57 AM, 20 Aug 2025 (IST)

अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, पहली बार विधायक बने, अब मंत्री

राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से बीजेपी विधायक है. साल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम और अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव को शिकस्त दी. सिर्फ 94 वोटों से उन्होंने टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव में हराया और अंबिकापुर के विधायक बने. राजेश अग्रवाल चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने और अब मंत्री बनने जा रहे हैं. वे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी घोषित संपत्ति 10 करोड़ रुपये की है. उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

