गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर राजभवन के लिए निकले दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव

दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव आज सुबह 10:30 बजे रायपुर स्थित राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण से पहले गजेंद्र यादव दुर्ग के विद्युत नगर स्थित गणेश मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने परिवार के साथ पूजा-अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लिया. इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र यादव जिंदाबाद और गजेंद्र यादव मंत्री बने के नारे लगाए. कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र यादव को बुके और मालाएं भेंट कर सम्मानित किया. मौके पर गजेंद्र यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्री और संगठन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे दुर्ग शहर और क्षेत्र की जनता के विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करेंगे.