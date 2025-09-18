मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को अब अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकअप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा और उपशा, अपर मुख्य सचिव समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश परियोजना निदेशक यूपीडास्क के पद से अवमुक्त कर दिया गया है.
यूपी में 14 सीनियर IAS अफसरों के ट्रांसफर, CS की जिम्मेदारियों को किया गया कम, संजय प्रसाद से ये विभाग वापस लिया गया
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर कड़ा शिकंजा कसा है. गुरुवार की शाम 14 सीनियर IAS अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किए हैं. साथ ही कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. मुख्य सचिव एसपी गोयल के काम घटा दिए गए हैं. अब तक बहुत ताकतवर स्थिति में रहे प्रमुख सचिव अमृत अभिजात से नगर विकास का काम वापस ले लिया गया है. प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम को भी अपेक्षाकृत कमजोर विभाग दिया गया है. सीएम योगी के नजदीकी संजय प्रसाद से मजबूत विभाग वापस नहीं लिए गए हैं. उम्मीद की जा रही थी कि उनसे प्रमुख सचिव गृह का काम ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब तक मुख्य सचिव का पदभार देख रहे दीपक सिंह को मुख्य सचिव एसपी गोयल से लिए गए विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. प्रमुख सचिव नियुक्ति एम देवराज की ओर से तबादला आदेश जारी किए गए हैं. बुधवार को 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव के साथ ही तबादला किया गया था.
मुख्य सचिव से ये विभाग लिए गए वापस
संजय प्रसाद से नागरिक उड्डयन विभाग वापस लिया गया
प्रमुख सचिव संजय प्रसाद अपने पुराने सारे विभागों का काम देखेंगे. बस नागरिक उड्डयन विभाग उनके पास अब नहीं होगा. वे पहले गृह सूचना और मुख्यमंत्री के सचिव की जिम्मेदारी देख रहे हैं और देखते रहेंगे.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की बढ़ी जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अब उनके पद के साथ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग शासन के पद से अब मुक्त करके अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकअप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा और उपशा, अपर मुख्य सचिव समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश परियोजना निदेशक यूपीडास्क का पद भी किया गया. इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन का काम भी उनको दिया गया.
इन सीनियर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव
अमित कुमार घोष जिनके पास अब तक प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन और पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग था, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पद दिया गया है.
मुकेश कुमार मेश्राम जो अब तक पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव थे उनको पशुपालन दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया.
प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जिनके पास अब तक नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का काम था उनको अब पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग का दायित्व दिया गया है.
अजय सिंह चौहान जो अब तक लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको वर्तमान पद के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपशा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
प्रमुख सचिव आलोक कुमार तृतीय को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय राष्ट्रीय एकीकरण और सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक हिंदी संस्थान के पद से अवमुक्त कर के नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश गरीबी उन्मूलन में अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद को राजस्व विभाग के पद से अब मुक्त करके प्रमुख सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग में नियुक्त किया गया.
प्रमुख सचिव मनीष चौहान को को खेल युवा कल्याण विभाग की जगह अब सचिवालय प्रशासन उत्तर प्रदेश, पुनर्गठन सनमोन की भाषा राष्ट्रीय एकीकरण और सामान्य प्रशासन विभाग निदेशक हिंदी संस्थान का पद दिया गया है.
प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद जिनके पास अब तक खाद्य रसद एवं उपभोक्ता मामले का कामकाज था, उनको वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का अतिरिक्त कार्य भर दिया गया है.
सचिव अनामिका सिंह जिनके पास अब तक वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश क्लीन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी को आयुक्त खाद एवं रसद बनाया गया.
भूपेंद्र एस चौधरी आयुक्त खाद एवं रसद को मंडल आयुक्त बरेली के पद पर नियुक्त किया गया है.
पार्थसारथी सेन शर्मा के विभागों में बदलाव
पार्थसारथी सेन शर्मा जो अब तक प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण थे उनको अब प्रमुख सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग दिया गया है.