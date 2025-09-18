यूपी में 14 सीनियर IAS अफसरों के ट्रांसफर, CS की जिम्मेदारियों को किया गया कम, संजय प्रसाद से ये विभाग वापस लिया गया

इन सीनियर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव

अमित कुमार घोष जिनके पास अब तक प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन और पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग था, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पद दिया गया है.

मुकेश कुमार मेश्राम जो अब तक पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव थे उनको पशुपालन दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया.

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जिनके पास अब तक नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का काम था उनको अब पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग का दायित्व दिया गया है.

अजय सिंह चौहान जो अब तक लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको वर्तमान पद के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपशा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया.

प्रमुख सचिव आलोक कुमार तृतीय को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय राष्ट्रीय एकीकरण और सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक हिंदी संस्थान के पद से अवमुक्त कर के नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश गरीबी उन्मूलन में अतिरिक्त प्रभार दिया गया.

प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद को राजस्व विभाग के पद से अब मुक्त करके प्रमुख सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग में नियुक्त किया गया.

प्रमुख सचिव मनीष चौहान को को खेल युवा कल्याण विभाग की जगह अब सचिवालय प्रशासन उत्तर प्रदेश, पुनर्गठन सनमोन की भाषा राष्ट्रीय एकीकरण और सामान्य प्रशासन विभाग निदेशक हिंदी संस्थान का पद दिया गया है.

प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद जिनके पास अब तक खाद्य रसद एवं उपभोक्ता मामले का कामकाज था, उनको वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का अतिरिक्त कार्य भर दिया गया है.

सचिव अनामिका सिंह जिनके पास अब तक वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश क्लीन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी को आयुक्त खाद एवं रसद बनाया गया.

भूपेंद्र एस चौधरी आयुक्त खाद एवं रसद को मंडल आयुक्त बरेली के पद पर नियुक्त किया गया है.