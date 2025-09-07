ETV Bharat / state

Chandragrahan 2025 Live : चंद्रग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग, ब्लड मून का नज़ारा घर बैठे देखें, देशभर से आ रही अलग-अलग तस्वीरें

Chandragrahan 2025 Live Lunar Eclipse in india Haryana Chandigarh Live Updates Sutak Kal where to watch live streaming
चंद्रग्रहण 2025 Live (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 7:33 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 10:14 PM IST

Chandragrahan 2025 Live : भारत में अब से कुछ देर बाद साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण लगेगा. इस दौरान ब्लड मून नज़र आएगा जिसे आसमान में बादल ना होने की स्थिति में देश में कहीं से देखा जा सकेगा. साल 2022 के बाद देश में दिखने वाले ये सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात 9:58 मिनट से शुरू हो जाएगा जो रात में 1.26 बजे तक चलेगा. चंद्रग्रहण का नजारा 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा जिसमें 82 मिनट तक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा. चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाएगी, जिसके चलते चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का नज़र आएगा जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है. चंद्रग्रहण को खुली आंखों से सीधा देखा जा सकेगा. इसके लिए किसी चश्मे या किसी तरह की फिल्टर की जरूरत नहीं होगी. हालांकि आप अगर चंद्रग्रहण को बिलकुल स्पष्ट देखना चाहते हैं तो आप इसे दूरबीन या टेलिस्कोप के जरिए भी अच्छे से देख पाएंगे. आपको बता दें कि चंद्रग्रहण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में नज़र आएगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका समेत दुनिया के कई देश शामिल है.

10:13 PM, 7 Sep 2025 (IST)

दिल्ली से पूर्ण चंद्रग्रहण की तस्वीर

पूर्णचंद्रग्रहण देखने के लिए स्पेस फाउंडेशन द्वारा उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे और दूरबीनें स्थापित की गईं.

10:11 PM, 7 Sep 2025 (IST)

लखनऊ, उत्तर प्रदेश से तस्वीरें

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: आंशिक चरण शुरू होते ही पूर्ण चंद्रग्रहण देखने के लिए लोग एकत्रित हुए.

9:44 PM, 7 Sep 2025 (IST)

वीडियो | दुर्लभ पूर्ण चंद्रग्रहण 2025. पूरे भारत से दृश्य.

यह 2022 के बाद से भारत में दिखाई देने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण है.

9:37 PM, 7 Sep 2025 (IST)

घर बैठे यहां देखिए ब्लड मून का नजारा

देखिए चंद्रग्रहण की खास तस्वीरें..

9:02 PM, 7 Sep 2025 (IST)

चंद्रग्रहण को देखने के लिए दिल्ली में जुटे लोग

दिल्ली: कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाले पूर्ण चंद्रग्रहण को देखने के लिए लोग नेहरू तारामंडल में एकत्रित हुए हैं.

8:59 PM, 7 Sep 2025 (IST)

तिरुवनंतपुरम से चंद्रमा का दृश्य

तिरुवनंतपुरम : केरल के तिरुवनंतपुरम से चंद्र ग्रहण से पहले चंद्रमा के दृश्य आप देख सकते हैं.

8:57 PM, 7 Sep 2025 (IST)

दिल्ली से चंद्रमा के दृश्य देखिए

2022 के बाद से भारत में दिखाई देने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण. प्रधानमंत्री संग्रहालय, दिल्ली से चंद्रमा के दृश्य आप देख सकते हैं.

8:38 PM, 7 Sep 2025 (IST)

पूर्ण चंद्रग्रहण देखने के लिए खास इंतजाम

कोलकाता: बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय ने छात्रों के लिए 2025 के पूर्ण चंद्रग्रहण देखने के लिए खास इंतजाम किया है जिससे सभी छात्र काफी ज्यादा खुश हैं.

8:33 PM, 7 Sep 2025 (IST)

घर बैठे LIVE यहां देखिए ब्लड मून का नज़ारा, 9.30 बजे से होगा शुरू

अगर आप घर बैठे चंद्रग्रहण को LIVE देखना चाहते हैं तो यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे चंद्रग्रहण को आसानी से देख सकेंगे. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रात 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी.

8:24 PM, 7 Sep 2025 (IST)

चंद्रग्रहण देखने की विशेष तैयारी

लखनऊ: साइंस सिटी सेंटर ने लोगों को 2025 का चंद्रग्रहण देखने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन लेंस लगाए हैं. ये 2022 के बाद से भारत में दिखाई देने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण है, जो 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि को घटित होगा.

8:22 PM, 7 Sep 2025 (IST)

"पृथ्वी की पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे उसका रंग लाल हो जाएगा"

दिल्ली: 2025 के चंद्रग्रहण के बारे में, नेहरू तारामंडल की कार्यक्रम प्रबंधक प्रेरणा चंद्रा ने कहा कि "ये पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जो नई दिल्ली सहित भारत से दिखाई देगा. ये वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण है. इस घटना के दौरान, पृथ्वी की पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे उसका रंग लाल हो जाएगा."

8:19 PM, 7 Sep 2025 (IST)

चंद्रग्रहण के बाद अगला ऐसा ग्रहण 2028 में होगा

बेंगलुरु : चंद्रग्रहण देखने के लिए नेहरू तारामंडल में उच्च-रिज़ॉल्यूशन लेंस वाले टेलीस्कोप लगाए गए हैं. इस पूर्ण चंद्रग्रहण के बाद अगला ऐसा ग्रहण 2028 में होगा.

8:12 PM, 7 Sep 2025 (IST)

पूर्ण चंद्रग्रहण शीघ्र ही शुरू होगा

दिल्ली : पूर्ण चंद्रग्रहण शीघ्र ही शुरू होगा. ग्रहण शुरू होने से पहले पूर्णिमा के दृश्य

8:10 PM, 7 Sep 2025 (IST)

चंद्रग्रहण से पहले वाराणसी में गंगा आरती

उत्तर प्रदेश: आज चंद्रग्रहण से पहले वाराणसी में गंगा आरती की गई.

8:07 PM, 7 Sep 2025 (IST)

"सभी को ये चंद्र ग्रहण देखना चाहिए"

कोलकाता : पूर्ण चंद्र ग्रहण पर एमपी बिड़ला तारामंडल के पूर्व निदेशक डॉ. देवी प्रसाद दुआरी कहते हैं कि "ये चंद्र ग्रहण न केवल भारत से बल्कि ऑस्ट्रेलिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से भी दिखाई देगा. सभी को ये चंद्र ग्रहण देखना चाहिए क्योंकि इस महान वैश्विक घटना का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है. किसी को भी ये डर नहीं होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ गलत हो सकता है. "

8:02 PM, 7 Sep 2025 (IST)

अयोध्या में श्री हनुमान गढ़ी मंदिर के द्वार बंद

अयोध्या : आज पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर 12.30 बजे 'सूतक काल' शुरू होने के कारण श्री हनुमान गढ़ी मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए हैं.

8:00 PM, 7 Sep 2025 (IST)

श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वार बंद

अयोध्या : आज पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले दोपहर 12.30 बजे से 'सूतक काल' शुरू होने के कारण श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए हैं.

7:56 PM, 7 Sep 2025 (IST)

"चंद्रमा करीब 82 मिनट तक लाल रहेगा"

लखनऊ : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव कहते हैं कि "ये पूर्ण चंद्रग्रहण है. पूर्ण चंद्रग्रहण की शुरुआत रात 8.58 बजे होगी. चंद्रग्रहण की वास्तविक शुरुआत रात 9.57 बजे होगी. पूर्ण ग्रहण रात करीब 11 बजे शुरू होगा. चंद्रमा करीब 82 मिनट तक लाल रहेगा. ग्रहण 12.22 बजे समाप्त होगा. चंद्रग्रहण देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है. ये एक बहुत ही सुंदर खगोलीय घटना है, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है."

7:53 PM, 7 Sep 2025 (IST)

चंद्रग्रहण से पहले केदारनाथ धाम के कपाट बंद

रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर 12.30 बजे सूतक काल शुरू होने के साथ ही श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं.

7:50 PM, 7 Sep 2025 (IST)

चंद्रग्रहण से पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद

चमोली : उत्तराखंड के चमोली में पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर 12.30 बजे सूतक काल शुरू होने के साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं.

7:47 PM, 7 Sep 2025 (IST)

पूर्ण चंद्र ग्रहण से पहले मंदिर में पूजा-पाठ

मदुरै : तमिलनाडु के मदुरै में पूर्ण चंद्र ग्रहण से पहले भक्त दर्शन के लिए थिरुपरनकुंड्रम के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में जमा हुए.

7:44 PM, 7 Sep 2025 (IST)

इन राशियों के लिए चंद्रग्रहण लाभकारी

अयोध्या : पूर्ण चंद्रग्रहण पर साकेत भवन मंदिर के महंत सीताराम दास कहते हैं कि " ये चंद्रग्रहण सामाजिक मतभेद और युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेगा. ये चार राशियों मेष, धनु, कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा. बाकी राशि वालों के लिए इसका अच्छा प्रभाव नहीं होगा. पश्चिमी देशों में भूकंप के हालात बनेंगे. भगवान के भजन गाने से ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कम हो सकता है. खासकर लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना चाहिए..."

7:39 PM, 7 Sep 2025 (IST)

पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले गंगा आरती

हरिद्वार : पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर में गंगा आरती की गई. श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ कहते हैं, "चंद्रग्रहण है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल नौ घंटे पहले शुरू हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, दोपहर 12:57 बजे से ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे और इसी कारण, सूतक काल से पहले दोपहर 12:30 बजे मां गंगा की संध्या आरती की गई. कल मंदिरों के कपाट खुलेंगे और मां गंगा की आरती होगी..."

