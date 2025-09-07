पूर्णचंद्रग्रहण देखने के लिए स्पेस फाउंडेशन द्वारा उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे और दूरबीनें स्थापित की गईं.
Chandragrahan 2025 Live : चंद्रग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग, ब्लड मून का नज़ारा घर बैठे देखें, देशभर से आ रही अलग-अलग तस्वीरें
Published : September 7, 2025 at 7:33 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 10:14 PM IST
Chandragrahan 2025 Live : भारत में अब से कुछ देर बाद साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण लगेगा. इस दौरान ब्लड मून नज़र आएगा जिसे आसमान में बादल ना होने की स्थिति में देश में कहीं से देखा जा सकेगा. साल 2022 के बाद देश में दिखने वाले ये सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात 9:58 मिनट से शुरू हो जाएगा जो रात में 1.26 बजे तक चलेगा. चंद्रग्रहण का नजारा 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा जिसमें 82 मिनट तक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा. चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाएगी, जिसके चलते चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का नज़र आएगा जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है. चंद्रग्रहण को खुली आंखों से सीधा देखा जा सकेगा. इसके लिए किसी चश्मे या किसी तरह की फिल्टर की जरूरत नहीं होगी. हालांकि आप अगर चंद्रग्रहण को बिलकुल स्पष्ट देखना चाहते हैं तो आप इसे दूरबीन या टेलिस्कोप के जरिए भी अच्छे से देख पाएंगे. आपको बता दें कि चंद्रग्रहण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में नज़र आएगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका समेत दुनिया के कई देश शामिल है.
LIVE FEED
दिल्ली से पूर्ण चंद्रग्रहण की तस्वीर
-
#WATCH | Delhi | High-resolution cameras and telescopes are set up by SPACE Foundation to witness the #TotalLunarEclipse pic.twitter.com/JdkOoFMfmR— ANI (@ANI) September 7, 2025
लखनऊ, उत्तर प्रदेश से तस्वीरें
लखनऊ, उत्तर प्रदेश: आंशिक चरण शुरू होते ही पूर्ण चंद्रग्रहण देखने के लिए लोग एकत्रित हुए.
-
#WATCH | Lucknow, UP | People gather to witness the #TotalLunarEclipse as the partial phase begins pic.twitter.com/ll77fMjo5R— ANI (@ANI) September 7, 2025
वीडियो | दुर्लभ पूर्ण चंद्रग्रहण 2025. पूरे भारत से दृश्य.
यह 2022 के बाद से भारत में दिखाई देने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण है.
-
VIDEO | Rare total lunar eclipse 2025 to begin soon. Visuals from across India.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
This is the longest total lunar eclipse visible from India since 2022.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ltb2IA12V0
घर बैठे यहां देखिए ब्लड मून का नजारा
देखिए चंद्रग्रहण की खास तस्वीरें..
चंद्रग्रहण को देखने के लिए दिल्ली में जुटे लोग
दिल्ली: कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाले पूर्ण चंद्रग्रहण को देखने के लिए लोग नेहरू तारामंडल में एकत्रित हुए हैं.
-
#WATCH | Delhi: People have gathered at the Nehru Planetarium to witness the Total #LunarEclipse which is going to begin within minutes now pic.twitter.com/jrd3F3aUic— ANI (@ANI) September 7, 2025
तिरुवनंतपुरम से चंद्रमा का दृश्य
तिरुवनंतपुरम : केरल के तिरुवनंतपुरम से चंद्र ग्रहण से पहले चंद्रमा के दृश्य आप देख सकते हैं.
-
VIDEO | Thiruvananthapuram, Kerala: Visuals of the moon ahead of the lunar eclipse.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/VOHHigWg5s
दिल्ली से चंद्रमा के दृश्य देखिए
2022 के बाद से भारत में दिखाई देने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण. प्रधानमंत्री संग्रहालय, दिल्ली से चंद्रमा के दृश्य आप देख सकते हैं.
-
VIDEO | Longest total lunar eclipse since 2022 to be visible across India.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
Moon visuals from Pradhanmantri Sangrahalaya, Delhi.#LunarEclipse2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0ImxB0pUTv
पूर्ण चंद्रग्रहण देखने के लिए खास इंतजाम
कोलकाता: बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय ने छात्रों के लिए 2025 के पूर्ण चंद्रग्रहण देखने के लिए खास इंतजाम किया है जिससे सभी छात्र काफी ज्यादा खुश हैं.
-
VIDEO | Kolkata: Birla Industrial & Technological Museum engages students with interactive session on total lunar eclipse 2025.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
A student says, "The moon appeared as a white spot, with many craters, including some rifts, and a surface resembling cheese. Many holes appeared as… pic.twitter.com/UZeFXCaIrF
घर बैठे LIVE यहां देखिए ब्लड मून का नज़ारा, 9.30 बजे से होगा शुरू
अगर आप घर बैठे चंद्रग्रहण को LIVE देखना चाहते हैं तो यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे चंद्रग्रहण को आसानी से देख सकेंगे. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रात 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी.
चंद्रग्रहण देखने की विशेष तैयारी
लखनऊ: साइंस सिटी सेंटर ने लोगों को 2025 का चंद्रग्रहण देखने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन लेंस लगाए हैं. ये 2022 के बाद से भारत में दिखाई देने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण है, जो 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि को घटित होगा.
-
VIDEO | Lucknow: Science city centre installed high-resolution lenses for people to see the lunar eclipse 2025.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
This is the longest total lunar eclipse visible from India since 2022, which will occur on the intervening night of September 7 and 8.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/ZcRV5h5vvC
"पृथ्वी की पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे उसका रंग लाल हो जाएगा"
दिल्ली: 2025 के चंद्रग्रहण के बारे में, नेहरू तारामंडल की कार्यक्रम प्रबंधक प्रेरणा चंद्रा ने कहा कि "ये पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जो नई दिल्ली सहित भारत से दिखाई देगा. ये वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण है. इस घटना के दौरान, पृथ्वी की पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे उसका रंग लाल हो जाएगा."
-
VIDEO | Delhi: On the 2025 lunar eclipse, Nehru Planetarium Program Manager Prerna Chandra said:— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
"This will be a total lunar eclipse, visible from India, including New Delhi. It is the second and final lunar eclipse of the year. During this event, the Earth’s full shadow will… pic.twitter.com/GpTP9z4xHd
चंद्रग्रहण के बाद अगला ऐसा ग्रहण 2028 में होगा
बेंगलुरु : चंद्रग्रहण देखने के लिए नेहरू तारामंडल में उच्च-रिज़ॉल्यूशन लेंस वाले टेलीस्कोप लगाए गए हैं. इस पूर्ण चंद्रग्रहण के बाद अगला ऐसा ग्रहण 2028 में होगा.
-
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Telescopes with high-resolution lenses have been set up in the Nehru Planetarium for the people to witness the lunar eclipse.— ANI (@ANI) September 7, 2025
This is going to be a complete Lunar eclipse, and the next such eclipse will take place in 2028 pic.twitter.com/CDwlH15VV5
पूर्ण चंद्रग्रहण शीघ्र ही शुरू होगा
दिल्ली : पूर्ण चंद्रग्रहण शीघ्र ही शुरू होगा. ग्रहण शुरू होने से पहले पूर्णिमा के दृश्य
-
#WATCH | Delhi | The complete Lunar eclipse to begin shortly— ANI (@ANI) September 7, 2025
Visuals of the full moon ahead of the beginning of the eclipse pic.twitter.com/1baln7UXk3
चंद्रग्रहण से पहले वाराणसी में गंगा आरती
उत्तर प्रदेश: आज चंद्रग्रहण से पहले वाराणसी में गंगा आरती की गई.
-
#WATCH | Uttar Pradesh: Ganga Aarti performed in Varanasi ahead of the lunar eclipse today. pic.twitter.com/jyBNSSucvA— ANI (@ANI) September 7, 2025
"सभी को ये चंद्र ग्रहण देखना चाहिए"
कोलकाता : पूर्ण चंद्र ग्रहण पर एमपी बिड़ला तारामंडल के पूर्व निदेशक डॉ. देवी प्रसाद दुआरी कहते हैं कि "ये चंद्र ग्रहण न केवल भारत से बल्कि ऑस्ट्रेलिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से भी दिखाई देगा. सभी को ये चंद्र ग्रहण देखना चाहिए क्योंकि इस महान वैश्विक घटना का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है. किसी को भी ये डर नहीं होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ गलत हो सकता है. "
-
#WATCH | Kolkata, West Bengal | On Total Lunar Eclipse, Former Director of MP Birla Planetarium, Dr Devi Prasad Duari, says, "This lunar eclipse will be visible not only from India but also from Australia, the Far East, the Middle East, Europe and some parts of Africa... Everyone… pic.twitter.com/mt2BHCQ0R7— ANI (@ANI) September 7, 2025
अयोध्या में श्री हनुमान गढ़ी मंदिर के द्वार बंद
अयोध्या : आज पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर 12.30 बजे 'सूतक काल' शुरू होने के कारण श्री हनुमान गढ़ी मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए हैं.
-
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | The gates of Shri Hanuman Garhi Mandir are closed as the 'Sutak Kaal' (inauspicious period) began at 12.30 pm today, ahead of the complete Lunar Eclipse today pic.twitter.com/6yvo2YzE6D— ANI (@ANI) September 7, 2025
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वार बंद
अयोध्या : आज पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले दोपहर 12.30 बजे से 'सूतक काल' शुरू होने के कारण श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए हैं.
-
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | The gates of Shri Ram Janmbhoomi temple are closed as the 'Sutak Kaal' (inauspicious period) began at 12.30 pm today, ahead of the complete Lunar Eclipse today pic.twitter.com/eclluYIbXK— ANI (@ANI) September 7, 2025
"चंद्रमा करीब 82 मिनट तक लाल रहेगा"
लखनऊ : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव कहते हैं कि "ये पूर्ण चंद्रग्रहण है. पूर्ण चंद्रग्रहण की शुरुआत रात 8.58 बजे होगी. चंद्रग्रहण की वास्तविक शुरुआत रात 9.57 बजे होगी. पूर्ण ग्रहण रात करीब 11 बजे शुरू होगा. चंद्रमा करीब 82 मिनट तक लाल रहेगा. ग्रहण 12.22 बजे समाप्त होगा. चंद्रग्रहण देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है. ये एक बहुत ही सुंदर खगोलीय घटना है, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है."
-
#WATCH | Lucknow, UP | Scientise at Council of Science and Technology, Sumit Srivastava says, "It is a total lunar eclipse... The beginning of the total lunar eclipse will be at 8.58 pm... The actual beginning of the lunar eclipse takes place at 9.57 pm... The total eclipse will… pic.twitter.com/wN0dKvievL— ANI (@ANI) September 7, 2025
चंद्रग्रहण से पहले केदारनाथ धाम के कपाट बंद
रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर 12.30 बजे सूतक काल शुरू होने के साथ ही श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं.
-
#WATCH | Rudraprayag, Uttarakhand | The gates of Shri Kedarnath Dham are closed as the 'Sutak Kaal' (inauspicious period) began at 12.30 pm today, ahead of the complete Lunar Eclipse today— ANI (@ANI) September 7, 2025
(Source: Shri Badrinath Kedarnath Temple Committee) pic.twitter.com/n4JEi0GeG4
चंद्रग्रहण से पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद
चमोली : उत्तराखंड के चमोली में पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर 12.30 बजे सूतक काल शुरू होने के साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं.
-
#WATCH | Chamoli, Uttarakhand | The gates of Shri Badrinath Dham are closed as the 'Sutak Kaal' (inauspicious period) began at 12.30 pm today, ahead of the complete Lunar Eclipse today— ANI (@ANI) September 7, 2025
(Source: Shri Badrinath Kedarnath Temple Committee) pic.twitter.com/ZzQvqFtmlt
पूर्ण चंद्र ग्रहण से पहले मंदिर में पूजा-पाठ
मदुरै : तमिलनाडु के मदुरै में पूर्ण चंद्र ग्रहण से पहले भक्त दर्शन के लिए थिरुपरनकुंड्रम के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में जमा हुए.
-
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu | Devotees gather at Thiruparankundram's Arulmigu Subramanya Swami Temple for darshan ahead of the Total Lunar Eclipse. pic.twitter.com/5chL7EWyjp— ANI (@ANI) September 7, 2025
इन राशियों के लिए चंद्रग्रहण लाभकारी
अयोध्या : पूर्ण चंद्रग्रहण पर साकेत भवन मंदिर के महंत सीताराम दास कहते हैं कि " ये चंद्रग्रहण सामाजिक मतभेद और युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेगा. ये चार राशियों मेष, धनु, कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा. बाकी राशि वालों के लिए इसका अच्छा प्रभाव नहीं होगा. पश्चिमी देशों में भूकंप के हालात बनेंगे. भगवान के भजन गाने से ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कम हो सकता है. खासकर लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना चाहिए..."
-
#WATCH | Ayodhya, UP | On Total Lunar Eclipse, Mahant Sitaram Das of Saket Bhawan Temple says, "... This lunar eclipse will cause social differences and a war-like situation... It will be beneficial for the people of the four zodiac signs, Aries, Sagittarius, Virgo, and Taurus.… pic.twitter.com/ter6wcb6Pf— ANI (@ANI) September 7, 2025
पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले गंगा आरती
हरिद्वार : पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर में गंगा आरती की गई. श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ कहते हैं, "चंद्रग्रहण है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल नौ घंटे पहले शुरू हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, दोपहर 12:57 बजे से ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे और इसी कारण, सूतक काल से पहले दोपहर 12:30 बजे मां गंगा की संध्या आरती की गई. कल मंदिरों के कपाट खुलेंगे और मां गंगा की आरती होगी..."
-
#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: Ganga Aarti was performed in the afternoon today ahead of the complete Lunar Eclipse— ANI (@ANI) September 7, 2025
Tanmay Vashishtha, General Secretary, Shri Ganga Sabha, says, "There is a lunar eclipse and as per religious beliefs, the Sutak period begins nine hours before.… pic.twitter.com/N9FswW3M5h