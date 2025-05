ETV Bharat / state

CBSE Board Result 2025; 10वीं में सुल्तानपुर की अदीबा के 99.2%, 12वीं में बुलंदशहर की रिदिमा के 99.8% अंक - CBSE 12TH RESULT OUT

CBSE 12वीं का रिजल्ट घोषित. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 13, 2025 at 1:07 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 4:41 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED रिदिमा सिंह ने 12वीं में हासिल किए 99.6 प्रतिशत अंक बुलंदशहर: रिदिमा सिंह ने 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया है. रिदिमा को 500 में से 498 अंक मिले हैं. गणित, अंग्रेजी समेत 4 सब्जेक्ट्स में रिदिमा ने 100 में 100 अंक स्कोर किया. हिस्ट्री में 100 में से 98 अंक मिले, बेटी की सफलता से स्कूल और पेरेंट्स में खुशी की लहर है. रिदिमा सिंह ने 12वीं में हासिल किए 99.6 प्रतिशत अंक (Photo Credit; ETV Bharat) सुल्तानपुर की अदीबा खुर्शीद ने 10वीं में पाए 99.2 फीसदी अंक सुल्तानपुर: अदीबा खुर्शीद ने सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में 99.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है. अदीबा खुर्शीद अमहट स्थित सूर्या अकादमी की छात्रा है. इसके अलावा अदीबा ने जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की 11वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा में आल इंडिया 9वीं रैंक हासिल की है. अदीबा के पिता हसनपुर निवासी खुर्शीद अहमद शिक्षक हैं. वह दूबेपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रामपुर खाईचिला में कार्यरत हैं. सुल्तानपुर की अदीबा खुर्शीद ने 10वीं में पाए 99.2 फीसदी अंक (Photo Credit; ETV Bharat) रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल की छात्रा अनुष्का शर्मा को 12वीं में मिले 99 फीसदी अंक सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट में रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल की छात्रा अनुष्का शर्मा ने 99% नंबर प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया है. वहीं सूर्यांश भोला 98.2, रुद्रांश पांडे 98.2, अघोरी सिंह ने 97.8 नंबर हासिल किए हैं. आरएलबी की टॉपर अनुष्का ने कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा दी थी. उन्हें बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर मिले हैं. छात्रा अनुष्का ने बताया कि 12वीं की परीक्षा में सफलता के लिए उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया. बल्कि सेल्फ स्टडीज पर अधिक फोकस किया. स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था, उसे रेगुलर बेसिस पर घर जाकर रिवाइज करती थी. साथ ही स्कूल में जब भी किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत होती, तो टीचर्स द्वारा एक्स्ट्रा क्लास या फिर अलग से टाइम देकर समझाया जाता था. वह आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं. इस साल उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट में एंट्री के लिए होने वाले फाउंडेशन का एग्जाम दिया है. अनुष्का को मिठाई खिलाते स्कूल के टीचर और प्रबंधक. (Photo Credit; ETV Bharat) LPS की आंचल भारद्वाज ने रचा इतिहास, ह्यूमैनिटीज संकाय में लाए 98.8 प्रतिशत अंक लखनऊ पब्लिक स्कूल, साउथ सिटी की छात्रा आंचल भारद्वाज ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया है. आंचल ने ह्यूमैनिटीज संकाय से पढ़ाई करते हुए अंग्रेजी में 98, अर्थशास्त्र में 98, लाइब्रेरी एंड इन्फोर्मेशन साइंस में 99, राजनीति विज्ञान में 99 और भूगोल में पूरे 100 अंक हासिल किए हैं. यह उपलब्धि केवल आंचल की लगन और मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके विद्यालय और शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन का भी साक्षी है. आंचल बताती हैं कि लखनऊ पब्लिक स्कूल ने न केवल अकादमिक तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, बल्कि परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए भी छात्रों को तैयार किया. स्कूल में नियमित प्रैक्टिस पेपर और नोट्स बनाने की व्यवस्था से उन्हें बहुत लाभ हुआ. शिक्षकों की लगातार निगरानी और प्रोत्साहन ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया. आंचल भारद्वाज अपने माता-पिता के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat) कहां और कैसे चेक करें CBSE Result 2025 छात्र आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर अपने परिणाम देख सकेंगे. इसके अलावा Direct Link और DigiLocker पर जाकर भी छात्र अपना रिजल्ट चेक करते हैं. सभी जगह रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपना रोल नंबर और स्कूल कोड की जरूरत होगी.

Last Updated : May 13, 2025 at 4:41 PM IST